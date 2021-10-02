Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211002/italiya-1752800914.html
В Италии из-за отравления парами при производстве вина погибли люди
В Италии из-за отравления парами при производстве вина погибли люди - РИА Новости, 02.10.2021
В Италии из-за отравления парами при производстве вина погибли люди
Четыре человека погибли в субботу в южноитальянской провинции Козенца в результате отравления токсичными парами, образовавшимися во время производства вина,... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T15:32
2021-10-02T15:32
в мире
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156011/50/1560115004_0:0:845:475_1920x0_80_0_0_112d269b7995a4416ba14b56717e1951.jpg
РИМ, 2 окт – РИА Новости. Четыре человека погибли в субботу в южноитальянской провинции Козенца в результате отравления токсичными парами, образовавшимися во время производства вина, сообщил новостной телеканал RaiNews24.Трагедия произошла в городке Паола, где члены одной семьи занимались изготовлением виноградного сусла. Согласно первой информации с места ЧП, причиной гибели людей стали вредные испарения, возникшие в резервуаре, где находился муст (свежевыжатый сок). Сначала один из крестьян потерял сознание, а четверо его родственников отравились, уже когда пытались его спасти. В результате четыре человека скончались на месте, а еще одна женщина с тяжелым отравлением была доставлена в местную больницу.По информации местных СМИ, в настоящее время на месте ЧП находятся пожарные и представители правоохранительных органов.
https://ria.ru/20210930/norilsk-1752491227.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156011/50/1560115004_79:0:712:475_1920x0_80_0_0_be78855f8b0253742cefc9cff003df62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, италия
15:32 02.10.2021
 
В Италии из-за отравления парами при производстве вина погибли люди

В Италии из-за отравления токсичными парами при производстве вина погибли четыре человека

© Фото : Comune di Campo LigureАвтомобили службы спасения в Италии
Автомобили службы спасения в Италии - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© Фото : Comune di Campo Ligure
Читать ria.ru в
РИМ, 2 окт – РИА Новости. Четыре человека погибли в субботу в южноитальянской провинции Козенца в результате отравления токсичными парами, образовавшимися во время производства вина, сообщил новостной телеканал RaiNews24.
Трагедия произошла в городке Паола, где члены одной семьи занимались изготовлением виноградного сусла. Согласно первой информации с места ЧП, причиной гибели людей стали вредные испарения, возникшие в резервуаре, где находился муст (свежевыжатый сок). Сначала один из крестьян потерял сознание, а четверо его родственников отравились, уже когда пытались его спасти. В результате четыре человека скончались на месте, а еще одна женщина с тяжелым отравлением была доставлена в местную больницу.
По информации местных СМИ, в настоящее время на месте ЧП находятся пожарные и представители правоохранительных органов.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 14:31
В Норильске более 40 сотрудников предприятия отравились в столовой
 
В миреИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39Welt: Евросоюз хочет создать на Украине военную миссию
04:05В США при взлете загорелся самолет
03:52Госдепартамент раскрыл условия помощи Судану
03:18Эксперт рассказал, каким бензином лучше заправляться зимой
03:18Пушков жестко ответил на слова соратницы Саакашвили
03:11В РАН объяснили, почему важно не откладывать запуск "Спектра-УФ"
03:00СМИ раскрыли новые подробности бегства экс-президента Афганистана Гани
02:46В Катаре впервые избрали парламент
02:21Японского журналиста удивила российская Lada Niva
02:17Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей
02:12В Иране практически завершили подготовку к переговорам по ядерной сделке
02:08Эксперт рассказал о "зимнем" режиме использования смартфона
01:32Елена Катина объявила о воссоединении группы "Тату"
01:26В Иране обеспокоились присутствием Израиля в ряде регионов Азербайджана
01:16Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году
01:09В Северной Осетии стартовали первые российско-алжирские учения
01:07Цена на газ на Украине выросла почти до 1,5 тысячи долларов
00:55В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами
00:42NYT сообщила о "кадровом кризисе" в США из-за "Северного потока — 2"
00:26Алжир отозвал посла из Франции из-за "безответственных" слов Макрона
Лента новостейМолния