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В Италии из-за отравления парами при производстве вина погибли люди
В Италии из-за отравления парами при производстве вина погибли люди - РИА Новости, 02.10.2021
В Италии из-за отравления парами при производстве вина погибли люди
Четыре человека погибли в субботу в южноитальянской провинции Козенца в результате отравления токсичными парами, образовавшимися во время производства вина,... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T15:32
2021-10-02T15:32
2021-10-02T15:32
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РИМ, 2 окт – РИА Новости. Четыре человека погибли в субботу в южноитальянской провинции Козенца в результате отравления токсичными парами, образовавшимися во время производства вина, сообщил новостной телеканал RaiNews24.Трагедия произошла в городке Паола, где члены одной семьи занимались изготовлением виноградного сусла. Согласно первой информации с места ЧП, причиной гибели людей стали вредные испарения, возникшие в резервуаре, где находился муст (свежевыжатый сок). Сначала один из крестьян потерял сознание, а четверо его родственников отравились, уже когда пытались его спасти. В результате четыре человека скончались на месте, а еще одна женщина с тяжелым отравлением была доставлена в местную больницу.По информации местных СМИ, в настоящее время на месте ЧП находятся пожарные и представители правоохранительных органов.
https://ria.ru/20210930/norilsk-1752491227.html
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в мире, италия
В Италии из-за отравления парами при производстве вина погибли люди
В Италии из-за отравления токсичными парами при производстве вина погибли четыре человека