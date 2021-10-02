https://ria.ru/20211002/italiya-1752800914.html

В Италии из-за отравления парами при производстве вина погибли люди

В Италии из-за отравления парами при производстве вина погибли люди - РИА Новости, 02.10.2021

В Италии из-за отравления парами при производстве вина погибли люди

Четыре человека погибли в субботу в южноитальянской провинции Козенца в результате отравления токсичными парами, образовавшимися во время производства вина,... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T15:32

2021-10-02T15:32

2021-10-02T15:32

в мире

италия

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РИМ, 2 окт – РИА Новости. Четыре человека погибли в субботу в южноитальянской провинции Козенца в результате отравления токсичными парами, образовавшимися во время производства вина, сообщил новостной телеканал RaiNews24.Трагедия произошла в городке Паола, где члены одной семьи занимались изготовлением виноградного сусла. Согласно первой информации с места ЧП, причиной гибели людей стали вредные испарения, возникшие в резервуаре, где находился муст (свежевыжатый сок). Сначала один из крестьян потерял сознание, а четверо его родственников отравились, уже когда пытались его спасти. В результате четыре человека скончались на месте, а еще одна женщина с тяжелым отравлением была доставлена в местную больницу.По информации местных СМИ, в настоящее время на месте ЧП находятся пожарные и представители правоохранительных органов.

https://ria.ru/20210930/norilsk-1752491227.html

италия

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в мире, италия