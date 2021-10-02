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Глава правящей партии Грузии ожидает провокаций на избирательных участках
Глава правящей партии Грузии ожидает провокаций на избирательных участках - РИА Новости, 02.10.2021
Глава правящей партии Грузии ожидает провокаций на избирательных участках
Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе ожидает провокаций на избирательных участках в ходе выборов в местные органы самоуправления в... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T09:52
2021-10-02T09:52
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе ожидает провокаций на избирательных участках в ходе выборов в местные органы самоуправления в субботу.В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Грузинским гражданам – жителям 64 городов и районов – предстоит выбрать мэров и депутатов. Общее количество избирателей составляет 3 497 345."Сегодня особенно важно дать избирателям возможность проголосовать в мирной обстановке. Естественно, ожидаются провокации на избирательных участках", - сказал он на брифинге.По словам Кобахидзе, "призываем всех, кто участвует в избирательном процессе, в особенности членов нашей партии и сторонников, реагировать на любые провокации максимально спокойно и терпеливо". "Не позволяйте провокаторам добиваться цели", - сказал он.Политик также призвал оппозиционные телекомпании не создавать искусственно ажиотаж.Выборы проходят на фоне задержания экс-президента Михаила Саакашвили. Грузинские правоохранители задержали разыскиваемого на родине третьего президента страны в пятницу.
https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752769792.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе
09:52 02.10.2021
 
Глава правящей партии Грузии ожидает провокаций на избирательных участках

Глава правящей партии Грузии ожидает провокаций на избирательных участках в ходе выборов

© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкПредседатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© Sputnik / Александр Имедашвили
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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе ожидает провокаций на избирательных участках в ходе выборов в местные органы самоуправления в субботу.
В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Грузинским гражданам – жителям 64 городов и районов – предстоит выбрать мэров и депутатов. Общее количество избирателей составляет 3 497 345.
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"Сегодня особенно важно дать избирателям возможность проголосовать в мирной обстановке. Естественно, ожидаются провокации на избирательных участках", - сказал он на брифинге.
По словам Кобахидзе, "призываем всех, кто участвует в избирательном процессе, в особенности членов нашей партии и сторонников, реагировать на любые провокации максимально спокойно и терпеливо". "Не позволяйте провокаторам добиваться цели", - сказал он.
Политик также призвал оппозиционные телекомпании не создавать искусственно ажиотаж.
Выборы проходят на фоне задержания экс-президента Михаила Саакашвили. Грузинские правоохранители задержали разыскиваемого на родине третьего президента страны в пятницу.
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий Кобахидзе
 
 
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