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Генпрокурор Украины заявила, что не собирается уходить с должности
Генпрокурор Украины заявила, что не собирается уходить с должности - РИА Новости, 02.10.2021
Генпрокурор Украины заявила, что не собирается уходить с должности
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что любит свою работу и не собирается покидать должность. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T14:27
2021-10-02T14:27
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
ирина венедиктова
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КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что любит свою работу и не собирается покидать должность.Ранее украинское издание "Цензор.нет" со ссылкой на источники сообщило, что офис президента Украины Владимира Зеленского после увольнения спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова планирует сменить Ирину Венедиктову на посту генерального прокурора."Я радуюсь, меня люди не забывают. Во-первых, люблю свою работу, во-вторых, пока я никуда не собираюсь уходить, пока Верховная рада не скажет, что нужно уже", - отметила Венедиктова, отвечая на вопрос журналиста издания Lb.ua о возможной своей отставке.По закону генпрокурор назначается и освобождается от должности президентом Украины с согласия Верховной рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку. Чтобы инициировать вопрос о выражении недоверия генпрокурору, депутатам необходимо собрать не менее 150 подписей.
https://radiosputnik.ria.ru/20211002/saakashvili-ukraina-1752793566.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, ирина венедиктова
14:27 02.10.2021
 
Генпрокурор Украины заявила, что не собирается уходить с должности

Генпрокурор Украины Венедиктова заявила, что собирается уходить с должности

© Фото : страница Ирины Венедиктовой в FacebookИрина Венедиктова
Ирина Венедиктова - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© Фото : страница Ирины Венедиктовой в Facebook
Читать ria.ru в
КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что любит свою работу и не собирается покидать должность.
Ранее украинское издание "Цензор.нет" со ссылкой на источники сообщило, что офис президента Украины Владимира Зеленского после увольнения спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова планирует сменить Ирину Венедиктову на посту генерального прокурора.
"Я радуюсь, меня люди не забывают. Во-первых, люблю свою работу, во-вторых, пока я никуда не собираюсь уходить, пока Верховная рада не скажет, что нужно уже", - отметила Венедиктова, отвечая на вопрос журналиста издания Lb.ua о возможной своей отставке.
По закону генпрокурор назначается и освобождается от должности президентом Украины с согласия Верховной рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку. Чтобы инициировать вопрос о выражении недоверия генпрокурору, депутатам необходимо собрать не менее 150 подписей.
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