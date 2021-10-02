https://ria.ru/20211002/genprokuror-1752796100.html

Генпрокурор Украины заявила, что не собирается уходить с должности

Генпрокурор Украины заявила, что не собирается уходить с должности - РИА Новости, 02.10.2021

Генпрокурор Украины заявила, что не собирается уходить с должности

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что любит свою работу и не собирается покидать должность. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T14:27

2021-10-02T14:27

2021-10-02T14:27

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

ирина венедиктова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568715603_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_26fd2a6f2940c35cbcf90c42ab5ce291.jpg

КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что любит свою работу и не собирается покидать должность.Ранее украинское издание "Цензор.нет" со ссылкой на источники сообщило, что офис президента Украины Владимира Зеленского после увольнения спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова планирует сменить Ирину Венедиктову на посту генерального прокурора."Я радуюсь, меня люди не забывают. Во-первых, люблю свою работу, во-вторых, пока я никуда не собираюсь уходить, пока Верховная рада не скажет, что нужно уже", - отметила Венедиктова, отвечая на вопрос журналиста издания Lb.ua о возможной своей отставке.По закону генпрокурор назначается и освобождается от должности президентом Украины с согласия Верховной рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку. Чтобы инициировать вопрос о выражении недоверия генпрокурору, депутатам необходимо собрать не менее 150 подписей.

https://radiosputnik.ria.ru/20211002/saakashvili-ukraina-1752793566.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, ирина венедиктова