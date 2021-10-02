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СНБ Армении подтвердила задержание замначальника Генштаба Галстяна
СНБ Армении подтвердила задержание замначальника Генштаба Галстяна - РИА Новости, 02.10.2021
СНБ Армении подтвердила задержание замначальника Генштаба Галстяна
Служба национальной безопасности Армении подтвердила появившуюся в пятницу в СМИ информацию о задержании заместителя начальника генштаба ВС Степана Галстяна по... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T12:31
2021-10-02T12:55
в мире
армения
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ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении подтвердила появившуюся в пятницу в СМИ информацию о задержании заместителя начальника генштаба ВС Степана Галстяна по делу о злоупотреблениях при поставках вооружений.В пятницу о задержании Галстяна сообщил онлайн-ресурс hraparak.am. Отмечалось, что в квартире замначальника генштаба был проведен обыск."В рамках уголовного дела о злоупотреблениях и хищениях в особо крупном размере при поставках вооружений для нужд ВС задержан заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Армении Степан Галстян", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что он привлечен в качестве обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие материальные последствия, и служебном подлоге. В суд подано ходатайство о его аресте.В четверг в СНБ сообщили, что продолжается расследование уголовного дела по факту злоупотребления должностными лицами минобороны и ВС служебными полномочиями и подлоге при поставках вооружений. Отмечалось, что в рамках этого дела по подозрению в совершении хищений в особо крупных размерах были задержаны занимавший пост министра обороны в 2018-2020 годах Давид Тоноян, а также директор компании-поставщика Давид Галстян. Они были привлечены в качестве обвиняемых в хищении 2,27 миллиарда драмов и подлоге и в четверг арестованы судом.Ранее в Службе нацбезопасности Армении заявили, что бывший начальник управления авиации ВС страны задержан по делу о закупках "просроченных" ракет на сумму 4,6 миллиона долларов (2,27 миллиарда драмов). По данным ведомства, он "организовал процесс закупок не отвечающих техническим нормам ракет с истекшим сроком годности и погашение кредиторской задолженности компании-поставщика перед министерством обороны". В среду онлайн-издание hraparak.am сообщило об обысках в квартирах Тонояна, экс-начальника управления авиации Аветика Мурадяна, заместителя начальника генерального штаба Степана Галстяна.
https://radiosputnik.ria.ru/20210930/armeniya-1752569147.html
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в мире, армения
12:31 02.10.2021 (обновлено: 12:55 02.10.2021)
 
СНБ Армении подтвердила задержание замначальника Генштаба Галстяна

СНБ Армении подтвердила задержание замначальника Генштаба по делу о поставках оружия

© Фото : Министерство Обороны Республики Армения Замглавы Генштаба Вооруженных сил Армении Степан Галстян
Замглавы Генштаба Вооруженных сил Армении Степан Галстян - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении подтвердила появившуюся в пятницу в СМИ информацию о задержании заместителя начальника генштаба ВС Степана Галстяна по делу о злоупотреблениях при поставках вооружений.
В пятницу о задержании Галстяна сообщил онлайн-ресурс hraparak.am. Отмечалось, что в квартире замначальника генштаба был проведен обыск.
"В рамках уголовного дела о злоупотреблениях и хищениях в особо крупном размере при поставках вооружений для нужд ВС задержан заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Армении Степан Галстян", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что он привлечен в качестве обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие материальные последствия, и служебном подлоге. В суд подано ходатайство о его аресте.
Давид Тоноян - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 20:29В мире
Суд арестовал экс-министра обороны Армении
В четверг в СНБ сообщили, что продолжается расследование уголовного дела по факту злоупотребления должностными лицами минобороны и ВС служебными полномочиями и подлоге при поставках вооружений. Отмечалось, что в рамках этого дела по подозрению в совершении хищений в особо крупных размерах были задержаны занимавший пост министра обороны в 2018-2020 годах Давид Тоноян, а также директор компании-поставщика Давид Галстян. Они были привлечены в качестве обвиняемых в хищении 2,27 миллиарда драмов и подлоге и в четверг арестованы судом.
Ранее в Службе нацбезопасности Армении заявили, что бывший начальник управления авиации ВС страны задержан по делу о закупках "просроченных" ракет на сумму 4,6 миллиона долларов (2,27 миллиарда драмов). По данным ведомства, он "организовал процесс закупок не отвечающих техническим нормам ракет с истекшим сроком годности и погашение кредиторской задолженности компании-поставщика перед министерством обороны". В среду онлайн-издание hraparak.am сообщило об обысках в квартирах Тонояна, экс-начальника управления авиации Аветика Мурадяна, заместителя начальника генерального штаба Степана Галстяна.
Министр обороны Армении Давид Тоноян - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 19:31
В Армении арестовали экс-министра обороны Тонояна
 
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