https://ria.ru/20211002/filippiny-1752793232.html
Президент Филиппин объявил об уходе из политики
Президент Филиппин объявил об уходе из политики - РИА Новости, 02.10.2021
Президент Филиппин объявил об уходе из политики
Президент Филиппин Родриго Дутерте не собирается баллотироваться на пост вице-президента и намерен уйти из политики, сообщает телеканал CNN Philippines. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T13:42
2021-10-02T13:42
2021-10-02T13:55
в мире
филиппины
родриго дутерте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155575/72/1555757245_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_3c510a4b5cff29efce1128df9524b18d.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте не собирается баллотироваться на пост вице-президента и намерен уйти из политики, сообщает телеканал CNN Philippines.Ранее Дутерте согласился стать кандидатом в вице-президенты страны от одной из фракций "Филиппинской демократической партии - Власть народа" (PDP-Laban). Согласно конституции, он не может второй раз подряд претендовать на пост президента."Повинуясь воле народа... сегодня я объявляю о своем уходе из политики", - заявил президент.Всеобщие выборы на Филиппинах запланированы на 9 мая.
https://ria.ru/20190913/1558654540.html
филиппины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155575/72/1555757245_0:0:2632:1974_1920x0_80_0_0_2599696b576576b11ccc73f8cbdcad01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, родриго дутерте
13:42 02.10.2021 (обновлено: 13:55 02.10.2021)
Президент Филиппин объявил об уходе из политики
Президент Филиппин Дутерте объявил об уходе из политики