https://ria.ru/20211002/filippiny-1752793232.html

Президент Филиппин объявил об уходе из политики

Президент Филиппин объявил об уходе из политики - РИА Новости, 02.10.2021

Президент Филиппин объявил об уходе из политики

Президент Филиппин Родриго Дутерте не собирается баллотироваться на пост вице-президента и намерен уйти из политики, сообщает телеканал CNN Philippines. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T13:42

2021-10-02T13:42

2021-10-02T13:55

в мире

филиппины

родриго дутерте

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте не собирается баллотироваться на пост вице-президента и намерен уйти из политики, сообщает телеканал CNN Philippines.Ранее Дутерте согласился стать кандидатом в вице-президенты страны от одной из фракций "Филиппинской демократической партии - Власть народа" (PDP-Laban). Согласно конституции, он не может второй раз подряд претендовать на пост президента."Повинуясь воле народа... сегодня я объявляю о своем уходе из политики", - заявил президент.Всеобщие выборы на Филиппинах запланированы на 9 мая.

https://ria.ru/20190913/1558654540.html

филиппины

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в мире, филиппины, родриго дутерте