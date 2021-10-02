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Умер актер Андрей Дубовский

Умер актер Андрей Дубовский - РИА Новости, 02.10.2021

Умер актер Андрей Дубовский

Актер Андрей Дубовский скончался на 65-м году жизни, сообщается на официальной странице московского Театра имени Пушкина в Facebook. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T17:55

2021-10-02T17:55

2021-10-02T19:55

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Актер Андрей Дубовский скончался на 65-м году жизни, сообщается на официальной странице московского Театра имени Пушкина в Facebook."Московский драматический театр имени Пушкина с прискорбием сообщает, что ушел из жизни актер Андрей Федорович Дубовский", — говорится в сообщении театра.Дубовский в 1980 году окончил ГИТИС и сразу после этого начал играть в Центральном академическом театре Советской армии. В 1988 году перешел в Театр имени А. С. Пушкина. Он сыграл во множестве постановок, в том числе в спектаклях "Сон в летнюю ночь", "Школа шутов", "Нельская башня" и многих других. Он также снимался в кино, известен благодаря ролям в фильмах "Если бы знать…", "Первая любовь", "Графиня де Монсоро", "Страна глухих", "Контракт со смертью", "Убить лицедея", "Тайны дворцовых переворотов" и других.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский драматический театр имени а. с. пушкина, новости культуры, россия, культура, андрей дубовский