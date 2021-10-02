https://ria.ru/20211002/dubovskiy-1752811919.html
Умер актер Андрей Дубовский
Умер актер Андрей Дубовский - РИА Новости, 02.10.2021
Умер актер Андрей Дубовский
Актер Андрей Дубовский скончался на 65-м году жизни, сообщается на официальной странице московского Театра имени Пушкина в Facebook. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T17:55
2021-10-02T17:55
2021-10-02T19:55
культура
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московский драматический театр имени а. с. пушкина
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андрей дубовский
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Актер Андрей Дубовский скончался на 65-м году жизни, сообщается на официальной странице московского Театра имени Пушкина в Facebook."Московский драматический театр имени Пушкина с прискорбием сообщает, что ушел из жизни актер Андрей Федорович Дубовский", — говорится в сообщении театра.Дубовский в 1980 году окончил ГИТИС и сразу после этого начал играть в Центральном академическом театре Советской армии. В 1988 году перешел в Театр имени А. С. Пушкина. Он сыграл во множестве постановок, в том числе в спектаклях "Сон в летнюю ночь", "Школа шутов", "Нельская башня" и многих других. Он также снимался в кино, известен благодаря ролям в фильмах "Если бы знать…", "Первая любовь", "Графиня де Монсоро", "Страна глухих", "Контракт со смертью", "Убить лицедея", "Тайны дворцовых переворотов" и других.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, московский драматический театр имени а. с. пушкина, новости культуры, россия, культура, андрей дубовский
17:55 02.10.2021 (обновлено: 19:55 02.10.2021)
Умер актер Андрей Дубовский
Актер московского Театра имени Пушкина Андрей Дубовский умер на 65-м году жизни
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Актер Андрей Дубовский
скончался на 65-м году жизни, сообщается на официальной странице московского Театра имени Пушкина
в Facebook.
"Московский драматический театр имени Пушкина с прискорбием сообщает, что ушел из жизни актер Андрей Федорович Дубовский", — говорится в сообщении театра.
Дубовский в 1980 году окончил ГИТИС и сразу после этого начал играть в Центральном академическом театре Советской армии. В 1988 году перешел в Театр имени А. С. Пушкина. Он сыграл во множестве постановок, в том числе в спектаклях "Сон в летнюю ночь", "Школа шутов", "Нельская башня" и многих других. Он также снимался в кино, известен благодаря ролям в фильмах "Если бы знать…", "Первая любовь", "Графиня де Монсоро", "Страна глухих", "Контракт со смертью", "Убить лицедея", "Тайны дворцовых переворотов" и других.