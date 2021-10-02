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Представитель ЛНР в СЦКК обвинил ВСУ в ударе дрона по насосной станции
Представитель ЛНР в СЦКК обвинил ВСУ в ударе дрона по насосной станции - РИА Новости, 02.10.2021
Представитель ЛНР в СЦКК обвинил ВСУ в ударе дрона по насосной станции
ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по насосной станции и электроподстанции вблизи подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике Славяносербска, РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T15:08
2021-10-02T15:08
в мире
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
славяносербский район
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по насосной станции и электроподстанции вблизи подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике Славяносербска, заявил журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский."В ночь с первого на второе октября 2021 года вооруженные формирования Украины нанесли удар по объектам жизнеобеспечения с применением беспилотного летательного аппарата, произведя сброс самодельных взрывных устройств по распределительной станции (подстанции "Ирригационная" - ред.) Славяносербского района и Краснолиманской насосной станции второго подъема", - сказал он.Он уточнил, что эксперты представительства республики в СЦКК осмотрели место обстрела и изъяли осколки взрывных устройств.Энергетик Славяносербского управления ГУП ЛНР "Лугансквода" Юрий Ляхов дополнил, что в результате обстрела вышла из строя Краснолиманская насосная станция второго подъема. "В результате обстрела произошло разрушения перекрытия крыши, пробито перекрытие в закрытом распределительном устройстве 6 киловольт", - сообщил он.По словам Ляхова, осколками был посечен второй резервный трансформатор, но его уже удалось восстановить. "Частично разрушены высоковольтные изоляторы в закрытом распределительном устройстве и пострадало релейное оборудование", - добавил Ляхов.Он пояснил, что насосная станция не сможет возобновить работу пока не будет восстановлена поврежденная обстрелом подстанция "Ирригационная".
https://ria.ru/20211002/donbass-1752778214.html
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украина
луганская народная республика
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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, славяносербский район, сцкк, ситуация в днр и лнр
15:08 02.10.2021
 
Представитель ЛНР в СЦКК обвинил ВСУ в ударе дрона по насосной станции

Представитель ЛНР в СЦКК обвинил ВСУ в ударе дрона по насосной станции под Луганском

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСовместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по насосной станции и электроподстанции вблизи подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике Славяносербска, заявил журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.
"В ночь с первого на второе октября 2021 года вооруженные формирования Украины нанесли удар по объектам жизнеобеспечения с применением беспилотного летательного аппарата, произведя сброс самодельных взрывных устройств по распределительной станции (подстанции "Ирригационная" - ред.) Славяносербского района и Краснолиманской насосной станции второго подъема", - сказал он.
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Он уточнил, что эксперты представительства республики в СЦКК осмотрели место обстрела и изъяли осколки взрывных устройств.
Энергетик Славяносербского управления ГУП ЛНР "Лугансквода" Юрий Ляхов дополнил, что в результате обстрела вышла из строя Краснолиманская насосная станция второго подъема. "В результате обстрела произошло разрушения перекрытия крыши, пробито перекрытие в закрытом распределительном устройстве 6 киловольт", - сообщил он.
По словам Ляхова, осколками был посечен второй резервный трансформатор, но его уже удалось восстановить. "Частично разрушены высоковольтные изоляторы в закрытом распределительном устройстве и пострадало релейное оборудование", - добавил Ляхов.
Он пояснил, что насосная станция не сможет возобновить работу пока не будет восстановлена поврежденная обстрелом подстанция "Ирригационная".
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