https://ria.ru/20211002/donbass-1752798690.html

Представитель ЛНР в СЦКК обвинил ВСУ в ударе дрона по насосной станции

Представитель ЛНР в СЦКК обвинил ВСУ в ударе дрона по насосной станции - РИА Новости, 02.10.2021

Представитель ЛНР в СЦКК обвинил ВСУ в ударе дрона по насосной станции

ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по насосной станции и электроподстанции вблизи подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике Славяносербска, РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T15:08

2021-10-02T15:08

2021-10-02T15:08

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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по насосной станции и электроподстанции вблизи подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике Славяносербска, заявил журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский."В ночь с первого на второе октября 2021 года вооруженные формирования Украины нанесли удар по объектам жизнеобеспечения с применением беспилотного летательного аппарата, произведя сброс самодельных взрывных устройств по распределительной станции (подстанции "Ирригационная" - ред.) Славяносербского района и Краснолиманской насосной станции второго подъема", - сказал он.Он уточнил, что эксперты представительства республики в СЦКК осмотрели место обстрела и изъяли осколки взрывных устройств.Энергетик Славяносербского управления ГУП ЛНР "Лугансквода" Юрий Ляхов дополнил, что в результате обстрела вышла из строя Краснолиманская насосная станция второго подъема. "В результате обстрела произошло разрушения перекрытия крыши, пробито перекрытие в закрытом распределительном устройстве 6 киловольт", - сообщил он.По словам Ляхова, осколками был посечен второй резервный трансформатор, но его уже удалось восстановить. "Частично разрушены высоковольтные изоляторы в закрытом распределительном устройстве и пострадало релейное оборудование", - добавил Ляхов.Он пояснил, что насосная станция не сможет возобновить работу пока не будет восстановлена поврежденная обстрелом подстанция "Ирригационная".

https://ria.ru/20211002/donbass-1752778214.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, славяносербский район, сцкк, ситуация в днр и лнр