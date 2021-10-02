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ЛНР выявила работу украинских станций радиоэлектронной борьбы в Донбассе
ЛНР выявила работу украинских станций радиоэлектронной борьбы в Донбассе - РИА Новости, 02.10.2021
ЛНР выявила работу украинских станций радиоэлектронной борьбы в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T12:21
2021-10-02T12:21
2021-10-02T12:21
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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Окнино в Донбассе, заявили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР зафиксировала за неделю 12 случаев глушения беспилотников ОБСЕ в Донбассе."В районах населенных пунктов Лозовое, Орехово и Горское (под контролем Киева - ред.) мобильная группа 20-го батальона РЭБ с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы Народной милиции.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этом районе.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр
ЛНР выявила работу украинских станций радиоэлектронной борьбы в Донбассе
ЛНР зафиксировала работу украинских станций радиоэлектронной борьбы под Окнино в Донбассе
ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости.
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики
зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву
населенного пункта Окнино в Донбассе
, заявили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР зафиксировала за неделю 12 случаев глушения беспилотников ОБСЕ
в Донбассе.
"В районах населенных пунктов Лозовое, Орехово и Горское (под контролем Киева - ред.) мобильная группа 20-го батальона РЭБ с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы Народной милиции.
По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этом районе.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.