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В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 02.10.2021
В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков
Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T08:56
2021-10-02T08:56
в мире
украина
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что 30 сентября украинские силовики два раза открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Калиново, Калиново-Борщеватое и Сокольники, используя противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), гранатометы различных типов и стрелковое оружие.
https://ria.ru/20210930/lnr-1752579585.html
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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
08:56 02.10.2021
 
В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков

Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области
Последствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявляли, что 30 сентября украинские силовики два раза открывали огонь по территории республики.
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 22:02
В ЛНР обвинили Киев в обострении ситуации в Донбассе
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Калиново, Калиново-Борщеватое и Сокольники, используя противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), гранатометы различных типов и стрелковое оружие.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 11:43
В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле шахты в Донецке
 
В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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