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В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 02.10.2021
В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков
Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T08:56
2021-10-02T08:56
2021-10-02T08:56
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сцкк
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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что 30 сентября украинские силовики два раза открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Калиново, Калиново-Борщеватое и Сокольники, используя противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), гранатометы различных типов и стрелковое оружие.
https://ria.ru/20210930/lnr-1752579585.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков
Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР