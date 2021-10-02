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В Черногории призвали расследовать связи Исмаилова и президента страны
В Черногории призвали расследовать связи Исмаилова и президента страны - РИА Новости, 02.10.2021
В Черногории призвали расследовать связи Исмаилова и президента страны
Информация о задержании в Черногории предпринимателя Тельмана Исмаилова требует официального подтверждения и расследования его связей с бывшими властями и... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T13:18
2021-10-02T13:18
2021-10-02T13:59
в мире
черногория
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БЕЛГРАД, 2 окт – РИА Новости. Информация о задержании в Черногории предпринимателя Тельмана Исмаилова требует официального подтверждения и расследования его связей с бывшими властями и президентом страны Мило Джукановичем, заявил РИА Новости председатель комитета Скупщины (парламента) Черногории по безопасности и обороне Милан Кнежевич.В посольстве России ранее сообщили РИА Новости, что не получали официальной информации о задержании бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в Черногории, о чем сообщили местные СМИ со ссылкой на источники. По информации издания Vijesti, Исмаилов ранее просил в Черногории политического убежища, из-за якобы имевшего место политического преследования гонений в России, "поэтому его выдача РФ будет под вопросом"."Согласно своим законным полномочиям, я запросил информацию в отношении пребывания Исмаилова в Черногории и о том, получал ли он в этом помощь бывшего режима, и почему его задержание проведено только сейчас, если ордер Интерпола выдан уже довольно давно", - заявил агентству Кнежевич.Глава парламентского комитета по безопасности и обороне также напомнил, что полиция республики в пятницу, в день МВД страны, задержала разыскиваемого Россией бывшего банкира с инициалами И.Ч., которым, по данным СМИ, является экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. По словам парламентария, такие задержания – "важный сигнал в направлении улучшения сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью между Черногорией и Россией".В 2009 году черногорские СМИ писали о том, что одним из гостей принадлежащего Исмаилову отельного комплекса Mardan Palace в турецкой Анталии был тогдашний черногорский премьер и лидер правившей страной 30 лет Демократической партии социалистов Джуканович.Сообщалось также, что сын предпринимателя Алекпер Исмаилов в 2018 году приобрел половину акций компании Casino Avala в одноименном отеле в Будве. Источники издания Vijesti рассказали, что к настоящему времени семья Исмаилова передала этот актив неуказанной третьей стороне.Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году получил масштабные претензии правоохранительных органов к деятельности своего главного актива - Черкизовского рынка, крупнейшего на тот момент в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.Сейчас Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
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в мире, черногория
13:18 02.10.2021 (обновлено: 13:59 02.10.2021)
В Черногории призвали расследовать связи Исмаилова и президента страны
В парламенте Черногории заявили о необходимости расследовать связи Исмаилова и президента
БЕЛГРАД, 2 окт – РИА Новости. Информация о задержании в Черногории предпринимателя Тельмана Исмаилова требует официального подтверждения и расследования его связей с бывшими властями и президентом страны Мило Джукановичем, заявил РИА Новости председатель комитета Скупщины (парламента) Черногории по безопасности и обороне Милан Кнежевич.
В посольстве России ранее сообщили РИА Новости, что не получали официальной информации о задержании бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в Черногории, о чем сообщили местные СМИ со ссылкой на источники. По информации издания Vijesti, Исмаилов ранее просил в Черногории политического убежища, из-за якобы имевшего место политического преследования гонений в России, "поэтому его выдача РФ будет под вопросом".
"Согласно своим законным полномочиям, я запросил информацию в отношении пребывания Исмаилова в Черногории и о том, получал ли он в этом помощь бывшего режима, и почему его задержание проведено только сейчас, если ордер Интерпола выдан уже довольно давно", - заявил агентству Кнежевич.
Глава парламентского комитета по безопасности и обороне также напомнил, что полиция республики в пятницу, в день МВД страны, задержала разыскиваемого Россией бывшего банкира с инициалами И.Ч., которым, по данным СМИ, является экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. По словам парламентария, такие задержания – "важный сигнал в направлении улучшения сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью между Черногорией и Россией".
"Повторю, полиция и прокуратура должны, помимо задержания, о котором мы пока оповещены только из СМИ, начать обстоятельное расследование – кто этим господам все это время обеспечивал здесь поддержку и логистику и гарантировал их безопасность, потому что и один и другой, особенно Исмаилов, воспринимаются как те, кто имел хорошие отношения с бывшим премьером, а ныне президентом Мило Джукановичем", - подчеркнул Кнежевич.
В 2009 году черногорские СМИ писали о том, что одним из гостей принадлежащего Исмаилову отельного комплекса Mardan Palace в турецкой Анталии был тогдашний черногорский премьер и лидер правившей страной 30 лет Демократической партии социалистов Джуканович.
Сообщалось также, что сын предпринимателя Алекпер Исмаилов в 2018 году приобрел половину акций компании Casino Avala в одноименном отеле в Будве. Источники издания Vijesti рассказали, что к настоящему времени семья Исмаилова передала этот актив неуказанной третьей стороне.
Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году получил масштабные претензии правоохранительных органов к деятельности своего главного актива - Черкизовского рынка, крупнейшего на тот момент в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.
Сейчас Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.