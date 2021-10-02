https://ria.ru/20211002/blagoustroystvo-1753192169.html

Современное общественное пространство появилось на юго-востоке Москвы

Современное общественное пространство появилось на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 05.10.2021

Современное общественное пространство появилось на юго-востоке Москвы

Современное общественное пространство появилось на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-02T09:00

2021-10-02T09:00

2021-10-05T15:59

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Современное общественное пространство появилось на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Современное общественное пространство появилось на юго-востоке столицы. Завершили благоустройство сквера по 1-му Саратовскому проезду в районе Текстильщики: обновили дорожно-тропиночную сеть, реконструировали детскую площадку: установили многоуровневый игровой комплекс, качели-гнезда и веревочную полосу препятствий, обустроили спортивный комплекс и площадку для игры в баскетбол, установили скамейки для тихого отдыха и садовые качели", - говорится в сообщении.Отмечается, что привели в порядок газоны и разбили в центре сквера альпийскую горку, территорию дополнительно озеленили: высадили свыше 1,4 тысячи кустарников и более 80 деревьев, полностью заменили систему наружного освещения.

https://ria.ru/20211001/fonari-1752702131.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы