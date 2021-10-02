https://ria.ru/20211002/blagoustroystvo-1753192169.html
Современное общественное пространство появилось на юго-востоке Москвы
Современное общественное пространство появилось на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 05.10.2021
Современное общественное пространство появилось на юго-востоке Москвы
Современное общественное пространство появилось на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-02T09:00
2021-10-02T09:00
2021-10-05T15:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753193639_39:0:1461:800_1920x0_80_0_0_fddafc391350d50d498fd81951ff82a2.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Современное общественное пространство появилось на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Современное общественное пространство появилось на юго-востоке столицы. Завершили благоустройство сквера по 1-му Саратовскому проезду в районе Текстильщики: обновили дорожно-тропиночную сеть, реконструировали детскую площадку: установили многоуровневый игровой комплекс, качели-гнезда и веревочную полосу препятствий, обустроили спортивный комплекс и площадку для игры в баскетбол, установили скамейки для тихого отдыха и садовые качели", - говорится в сообщении.Отмечается, что привели в порядок газоны и разбили в центре сквера альпийскую горку, территорию дополнительно озеленили: высадили свыше 1,4 тысячи кустарников и более 80 деревьев, полностью заменили систему наружного освещения.
https://ria.ru/20211001/fonari-1752702131.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753193639_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_b1ae934109b9fc31d09c28ba6373dc48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Современное общественное пространство появилось на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Современное общественное пространство появилось на юго-востоке столицы. Завершили благоустройство сквера по 1-му Саратовскому проезду в районе Текстильщики: обновили дорожно-тропиночную сеть, реконструировали детскую площадку: установили многоуровневый игровой комплекс, качели-гнезда и веревочную полосу препятствий, обустроили спортивный комплекс и площадку для игры в баскетбол, установили скамейки для тихого отдыха и садовые качели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что привели в порядок газоны и разбили в центре сквера альпийскую горку, территорию дополнительно озеленили: высадили свыше 1,4 тысячи кустарников и более 80 деревьев, полностью заменили систему наружного освещения.