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Современное общественное пространство появилось на юго-востоке Москвы
Современное общественное пространство появилось на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 05.10.2021
Современное общественное пространство появилось на юго-востоке Москвы
Современное общественное пространство появилось на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-02T09:00
2021-10-05T15:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Современное общественное пространство появилось на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Современное общественное пространство появилось на юго-востоке столицы. Завершили благоустройство сквера по 1-му Саратовскому проезду в районе Текстильщики: обновили дорожно-тропиночную сеть, реконструировали детскую площадку: установили многоуровневый игровой комплекс, качели-гнезда и веревочную полосу препятствий, обустроили спортивный комплекс и площадку для игры в баскетбол, установили скамейки для тихого отдыха и садовые качели", - говорится в сообщении.Отмечается, что привели в порядок газоны и разбили в центре сквера альпийскую горку, территорию дополнительно озеленили: высадили свыше 1,4 тысячи кустарников и более 80 деревьев, полностью заменили систему наружного освещения.
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москва, городское хозяйство москвы
09:00 02.10.2021 (обновлено: 15:59 05.10.2021)
 

Современное общественное пространство появилось на юго-востоке Москвы

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыБлагоустройство сквера по 1-му Саратовскому проезду в районе Текстильщики
Благоустройство сквера по 1-му Саратовскому проезду в районе Текстильщики - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Современное общественное пространство появилось на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Современное общественное пространство появилось на юго-востоке столицы. Завершили благоустройство сквера по 1-му Саратовскому проезду в районе Текстильщики: обновили дорожно-тропиночную сеть, реконструировали детскую площадку: установили многоуровневый игровой комплекс, качели-гнезда и веревочную полосу препятствий, обустроили спортивный комплекс и площадку для игры в баскетбол, установили скамейки для тихого отдыха и садовые качели", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что привели в порядок газоны и разбили в центре сквера альпийскую горку, территорию дополнительно озеленили: высадили свыше 1,4 тысячи кустарников и более 80 деревьев, полностью заменили систему наружного освещения.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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