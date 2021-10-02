https://ria.ru/20211002/belorussiya-1752786687.html

Главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже журналиста "КП в Беларуси"

Главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже журналиста "КП в Беларуси" - РИА Новости, 02.10.2021

Главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже журналиста "КП в Беларуси"

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин подтвердил РИА Новости пропажу журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T12:21

2021-10-02T12:21

2021-10-02T17:48

в мире

белоруссия

минск

москва

владимир сунгоркин

кгб белоруссии

весна

геннадий можейко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576939874_0:256:3086:1991_1920x0_80_0_0_72f4263e87d462f85138cc10888009b9.jpg

МИНСК, 2 окт — РИА Новости. Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин подтвердил РИА Новости пропажу журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко.Он отметил, что у редакции нет информации о местонахождении сотрудника."Мы не можем парня этого нашего найти. Он жил без семьи, один жил, и у нас нет сейчас связи с родителями. <...> Он не отвечает нам со вчерашнего дня, с 16:00. То, что он куда-то пропал, — подтверждаем, но куда. <...> Пока больше не можем ничего сказать", — заявил главный редактор.Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" утверждает, что Можейко задержали в Москве. РИА Новости пока не располагает комментариями силовых структур.Правозащитники указывают, что Можейко взял интервью у одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ. Сунгоркин ранее связал блокировку сайта "Комсомольской правды в Беларуси" с этим материалом.В Миниформе республики отметили, что доступ к сайту ограничили из-за того, что там "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности".Во вторник КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудника ведомства смертельно ранили во время "специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди".

https://ria.ru/20210926/zaderzhanie-1751916881.html

https://ria.ru/20210923/belorussiya-1751532010.html

белоруссия

минск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, москва, владимир сунгоркин, кгб белоруссии, весна, геннадий можейко