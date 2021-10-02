Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211002/belorussiya-1752786687.html
Главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже журналиста "КП в Беларуси"
Главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже журналиста "КП в Беларуси" - РИА Новости, 02.10.2021
Главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже журналиста "КП в Беларуси"
Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин подтвердил РИА Новости пропажу журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T12:21
2021-10-02T17:48
в мире
белоруссия
минск
москва
владимир сунгоркин
кгб белоруссии
весна
геннадий можейко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576939874_0:256:3086:1991_1920x0_80_0_0_72f4263e87d462f85138cc10888009b9.jpg
МИНСК, 2 окт — РИА Новости. Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин подтвердил РИА Новости пропажу журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко.Он отметил, что у редакции нет информации о местонахождении сотрудника."Мы не можем парня этого нашего найти. Он жил без семьи, один жил, и у нас нет сейчас связи с родителями. &lt;...&gt; Он не отвечает нам со вчерашнего дня, с 16:00. То, что он куда-то пропал, — подтверждаем, но куда. &lt;...&gt; Пока больше не можем ничего сказать", — заявил главный редактор.Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" утверждает, что Можейко задержали в Москве. РИА Новости пока не располагает комментариями силовых структур.Правозащитники указывают, что Можейко взял интервью у одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ. Сунгоркин ранее связал блокировку сайта "Комсомольской правды в Беларуси" с этим материалом.В Миниформе республики отметили, что доступ к сайту ограничили из-за того, что там "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности".Во вторник КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудника ведомства смертельно ранили во время "специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди".
https://ria.ru/20210926/zaderzhanie-1751916881.html
https://ria.ru/20210923/belorussiya-1751532010.html
белоруссия
минск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576939874_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_756205fb1a78a5a57762d1cabd86cfd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, минск, москва, владимир сунгоркин, кгб белоруссии, весна, геннадий можейко
12:21 02.10.2021 (обновлено: 17:48 02.10.2021)
 
Главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже журналиста "КП в Беларуси"

Главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже журналиста "КП в Беларуси" Можейко

CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev / Вид на здание дворца независимости в Минске
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev /
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 окт — РИА Новости. Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин подтвердил РИА Новости пропажу журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко.
Он отметил, что у редакции нет информации о местонахождении сотрудника.
Автозак в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 23:30Протесты в Белоруссии
В Белоруссии по делу о забастовках на предприятиях задержали 13 человек
"Мы не можем парня этого нашего найти. Он жил без семьи, один жил, и у нас нет сейчас связи с родителями. <...> Он не отвечает нам со вчерашнего дня, с 16:00. То, что он куда-то пропал, — подтверждаем, но куда. <...> Пока больше не можем ничего сказать", — заявил главный редактор.
Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" утверждает, что Можейко задержали в Москве. РИА Новости пока не располагает комментариями силовых структур.
Правозащитники указывают, что Можейко взял интервью у одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ. Сунгоркин ранее связал блокировку сайта "Комсомольской правды в Беларуси" с этим материалом.
В Миниформе республики отметили, что доступ к сайту ограничили из-за того, что там "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности".
Во вторник КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудника ведомства смертельно ранили во время "специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди".
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 20:45
В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего покушения на чиновников
 
В миреБелоруссияМинскМоскваВладимир СунгоркинКГБ БелоруссииВеснаГеннадий Можейко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39Welt: Евросоюз хочет создать на Украине военную миссию
04:05В США при взлете загорелся самолет
03:52Госдепартамент раскрыл условия помощи Судану
03:18Эксперт рассказал, каким бензином лучше заправляться зимой
03:18Пушков жестко ответил на слова соратницы Саакашвили
03:11В РАН объяснили, почему важно не откладывать запуск "Спектра-УФ"
03:00СМИ раскрыли новые подробности бегства экс-президента Афганистана Гани
02:46В Катаре впервые избрали парламент
02:21Японского журналиста удивила российская Lada Niva
02:17Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей
02:12В Иране практически завершили подготовку к переговорам по ядерной сделке
02:08Эксперт рассказал о "зимнем" режиме использования смартфона
01:32Елена Катина объявила о воссоединении группы "Тату"
01:26В Иране обеспокоились присутствием Израиля в ряде регионов Азербайджана
01:16Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году
01:09В Северной Осетии стартовали первые российско-алжирские учения
01:07Цена на газ на Украине выросла почти до 1,5 тысячи долларов
00:55В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами
00:42NYT сообщила о "кадровом кризисе" в США из-за "Северного потока — 2"
00:26Алжир отозвал посла из Франции из-за "безответственных" слов Макрона
Лента новостейМолния