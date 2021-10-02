https://ria.ru/20211002/avariya-1752785174.html
Разорвало на куски. В Москве спорткар врезался в ограждение и загорелся
В Сети опубликовано видео смертельного ДТП с участием спорткара в Москве
Разорвало на куски. В Москве спорткар врезался в ограждение и загорелся
Камеры видеонаблюдения засняли момент смертельного ДТП с участием автомобиля Audi R8. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T12:00
2021-10-02T12:00
2021-10-02T16:05
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения засняли момент смертельного ДТП с участием автомобиля Audi R8.Спорткар, двигаясь на большой скорости, врезался в отбойник, после чего загорелся и буквально разлетелся на части.Авария произошла в субботу, около четырех часов утра, на улице Нижние Мневники на северо-западе столицы. По информации ГИБДД, в результате столкновения с ограждением и последующего возгорания водитель погиб на месте, его личность пока устанавливают.
https://ria.ru/20211001/dtp-1752634740.html
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Кадры аварии Audi R8 в Хорошево-Мневники
Кадры аварии в Москве: от удара спорткар развалился на части и загорелся. Ночью в районе Хорошево-Мневники Audi R8 на большой скорости влетел в отбойник. От удара части автомобиля раскидало по четырём полосам дороги. Водитель погиб, сообщили в МВД. Предварительно, он был в машине один
2021-10-02T12:00
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происшествия, москва, авто
12:00 02.10.2021 (обновлено: 16:05 02.10.2021)
Смертельное ДТП с участием спорткара в Москве попало на видео
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием спорткара Audi в Москве
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения засняли момент смертельного ДТП с участием автомобиля Audi R8.
Спорткар, двигаясь на большой скорости, врезался в отбойник, после чего загорелся и буквально разлетелся на части.
Авария произошла в субботу, около четырех часов утра, на улице Нижние Мневники на северо-западе столицы. По информации ГИБДД, в результате столкновения с ограждением и последующего возгорания водитель погиб на месте, его личность пока устанавливают.