https://ria.ru/20211002/avariya-1752785174.html

Разорвало на куски. В Москве спорткар врезался в ограждение и загорелся

В Сети опубликовано видео смертельного ДТП с участием спорткара в Москве

Разорвало на куски. В Москве спорткар врезался в ограждение и загорелся

Камеры видеонаблюдения засняли момент смертельного ДТП с участием автомобиля Audi R8. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T12:00

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происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения засняли момент смертельного ДТП с участием автомобиля Audi R8.Спорткар, двигаясь на большой скорости, врезался в отбойник, после чего загорелся и буквально разлетелся на части.Авария произошла в субботу, около четырех часов утра, на улице Нижние Мневники на северо-западе столицы. По информации ГИБДД, в результате столкновения с ограждением и последующего возгорания водитель погиб на месте, его личность пока устанавливают.

https://ria.ru/20211001/dtp-1752634740.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры аварии Audi R8 в Хорошево-Мневники Кадры аварии в Москве: от удара спорткар развалился на части и загорелся. Ночью в районе Хорошево-Мневники Audi R8 на большой скорости влетел в отбойник. От удара части автомобиля раскидало по четырём полосам дороги. Водитель погиб, сообщили в МВД. Предварительно, он был в машине один 2021-10-02T12:00 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, авто