10:24 02.10.2021 (обновлено: 11:23 02.10.2021)
Прокуратура проведет проверку после ДТП с поездом на переезде под Пензой
Прокуратура проведет проверку после столкновения грузовика и поезда под Пензой
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области / Перейти в фотобанкНа месте столкновения пассажирского поезда и грузовика на переезде в Лунинском районе Пензенской областит. Стоп-кадр видео
САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения грузовика и пассажирского поезда в Лунинском районе Пензенской области, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Ранее в МЧС России проинформировали, что сообщение о столкновении пассажирского поезда №116 Адлер - Томск и "Камаза" на 82-м километре перегона Лунино - Гальцовка поступило в 4.28, в поезде находились 326 человек. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что ДТП произошло на оборудованном сигнализацией железнодорожном переезде, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, при этом никто не пострадал. По данным РЖД, из-за ДТП четыре пассажирских поезда задерживаются, один пригородный отменен.
"В результате происшествия пострадавших нет. Локомотив и три железнодорожных вагона сошли с рельсов без опрокидывания. Повреждены участок железнодорожного полотна протяженностью около 100 метров и пассажирская железнодорожная платформа… По поручению приволжского транспортного прокурора Дмитрия Коноша по факту транспортного происшествия организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пассажиры из сошедших с рельсов вагонов перемещены в другие вагоны и отправлены на станцию Пенза.
Прокуратура взяла под контроль ход и результаты проверки, которую проводят следователи. На место происшествия выехал рузаевский транспортный прокурор для координации работы правоохранительных органов.