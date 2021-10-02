https://ria.ru/20211002/avariya-1752776786.html

Прокуратура проведет проверку после ДТП с поездом на переезде под Пензой

Прокуратура проведет проверку после ДТП с поездом на переезде под Пензой - РИА Новости, 02.10.2021

Прокуратура проведет проверку после ДТП с поездом на переезде под Пензой

Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения грузовика и пассажирского поезда в Лунинском районе Пензенской области, сообщило... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T10:24

2021-10-02T10:24

2021-10-02T11:23

происшествия

пенза

ржд

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САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения грузовика и пассажирского поезда в Лунинском районе Пензенской области, сообщило ведомство в Telegram-канале.Ранее в МЧС России проинформировали, что сообщение о столкновении пассажирского поезда №116 Адлер - Томск и "Камаза" на 82-м километре перегона Лунино - Гальцовка поступило в 4.28, в поезде находились 326 человек. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что ДТП произошло на оборудованном сигнализацией железнодорожном переезде, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, при этом никто не пострадал. По данным РЖД, из-за ДТП четыре пассажирских поезда задерживаются, один пригородный отменен."В результате происшествия пострадавших нет. Локомотив и три железнодорожных вагона сошли с рельсов без опрокидывания. Повреждены участок железнодорожного полотна протяженностью около 100 метров и пассажирская железнодорожная платформа… По поручению приволжского транспортного прокурора Дмитрия Коноша по факту транспортного происшествия организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.Уточняется, что пассажиры из сошедших с рельсов вагонов перемещены в другие вагоны и отправлены на станцию Пенза.Прокуратура взяла под контроль ход и результаты проверки, которую проводят следователи. На место происшествия выехал рузаевский транспортный прокурор для координации работы правоохранительных органов.

https://ria.ru/20211002/avariya-1752771355.html

пенза

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Столкновение поезда с грузовиком в Пензенской области. Кадры ДТП Поезд с 336 пассажирами столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Инцидент произошел в субботу в 5:40 вблизи станции Гольцовка. 2021-10-02T10:24 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пенза, ржд