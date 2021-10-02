https://ria.ru/20211002/avariya-1752773537.html

К месту ДТП на переезде под Пензой прибыл восстановительный поезд

К месту ДТП на переезде под Пензой прибыл восстановительный поезд - РИА Новости, 02.10.2021

К месту ДТП на переезде под Пензой прибыл восстановительный поезд

Восстановительный поезд прибыл на место ДТП на переезде в Лунинском районе Пензенской области, где после столкновения с грузовиком сошел с рельсов локомотив и... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T09:46

2021-10-02T09:46

2021-10-02T09:46

происшествия

ржд

олег мельниченко

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САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Восстановительный поезд прибыл на место ДТП на переезде в Лунинском районе Пензенской области, где после столкновения с грузовиком сошел с рельсов локомотив и три вагона пассажирского поезда, сообщило правительство региона в Telegram-канале.Ранее в МЧС России проинформировали, что сообщение о столкновении пассажирского поезда №116 Адлер - Томск и "Камаза" на 82-м километре перегона Лунино - Гальцовка поступило в 4.28 мск, в поезде находились 326 человек. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что ДТП произошло на оборудованном сигнализацией железнодорожном переезде, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, при этом никто не пострадал. По данным РЖД, из-за ДТП четыре пассажирских поезда задерживаются, один пригородный отменен."На место ДТП на переезде в Лунинском районе прибыл восстановительный поезд со станции Рузаевка. Железнодорожники начали подготовительные работы по расчистке путей", - говорится в сообщении.Ситуация находится под личным контролем губернатора Олега Мельниченко, добавили в правительстве.

https://ria.ru/20211002/poezd-1752771934.html

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Столкновение поезда с грузовиком в Пензенской области. Кадры ДТП Поезд с 336 пассажирами столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Инцидент произошел в субботу в 5:40 вблизи станции Гольцовка. 2021-10-02T09:46 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ржд, олег мельниченко