https://ria.ru/20211002/alpinistka-1752832080.html
В горах Черногории погибла альпинистка из России
В горах Черногории погибла альпинистка из России - РИА Новости, 02.10.2021
В горах Черногории погибла альпинистка из России
Альпинистка из России погибла на горном массиве Дурмитор, сообщила Горная служба спасения (GSS) Черногории. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T23:01
2021-10-02T23:01
2021-10-02T23:51
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БЕЛГРАД, 2 окт — РИА Новости. Альпинистка из России погибла на горном массиве Дурмитор, сообщила Горная служба спасения (GSS) Черногории."Мария Кабельникова погибла <...> в районе между Велики-Меджед и Мали-Меджед", — уточнили в ведомстве. Тело россиянки перевозят десять сотрудников GSS и трое членов Службы защиты Жабляка.Сигнал о происшествии поступил на номер Дирекции защиты и спасения 112.
https://ria.ru/20210823/skalolazanie-1746851052.html
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черногория, россия, в мире
23:01 02.10.2021 (обновлено: 23:51 02.10.2021)
В горах Черногории погибла альпинистка из России
Россиянка погибла при падении на горном массиве Дурмитор в Черногории