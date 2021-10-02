https://ria.ru/20211002/alpinistka-1752832080.html

В горах Черногории погибла альпинистка из России

В горах Черногории погибла альпинистка из России - РИА Новости, 02.10.2021

В горах Черногории погибла альпинистка из России

Альпинистка из России погибла на горном массиве Дурмитор, сообщила Горная служба спасения (GSS) Черногории. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T23:01

2021-10-02T23:01

2021-10-02T23:51

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БЕЛГРАД, 2 окт — РИА Новости. Альпинистка из России погибла на горном массиве Дурмитор, сообщила Горная служба спасения (GSS) Черногории."Мария Кабельникова погибла <...> в районе между Велики-Меджед и Мали-Меджед", — уточнили в ведомстве. Тело россиянки перевозят десять сотрудников GSS и трое членов Службы защиты Жабляка.Сигнал о происшествии поступил на номер Дирекции защиты и спасения 112.

https://ria.ru/20210823/skalolazanie-1746851052.html

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