05:32 02.10.2021 (обновлено: 12:29 02.10.2021)
На Камчатке пропал альпинист
На Ключевском вулкане на Камчатке пропал альпинист
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — РИА Новости. Спасатели на Камчатке ищут альпиниста, который пропал на вулкане Ключевская сопка, передает региональное управление МЧС.
"Как сообщил житель Свердловской области, 27 сентября он со своим товарищем начал восхождение к вершине Ключевского вулкана. На высоте около четырех тысяч метров погода испортилась, началась сильная метель. Альпинисты выкопали в снегу убежище, где укрылись, надеясь переждать непогоду. Через некоторое время мужчины приняли решение разделиться. Через два дня второй участник восхождения добрался до домика на высоте 2,6 тысячи метров, но своего товарища там не встретил", — рассказали в МЧС, отметив, что в оперативные службы вызов поступил 1 октября.
Для поиска и эвакуации мужчин из поселка Ключи выдвинулась группа спасателей, 1 октября один из альпинистов был обнаружен, поиски второго продолжают. Из Петропавловска-Камчатского готова вылететь еще одна группа.
"Результат и возможность поисков во многом определяют погодные условия. В настоящее время в районе Ключевского вулкана метель, ветер до 70 метров в секунду, температура воздуха минус 13-15, ощущается как -30", — добавили в МЧС.
Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.
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