https://ria.ru/20211002/alpinist-1752765506.html

На Камчатке пропал альпинист

На Камчатке пропал альпинист - РИА Новости, 02.10.2021

На Камчатке пропал альпинист

Спасатели на Камчатке ищут альпиниста, который пропал на вулкане Ключевская сопка, передает региональное управление МЧС. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T05:32

2021-10-02T05:32

2021-10-02T12:29

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — РИА Новости. Спасатели на Камчатке ищут альпиниста, который пропал на вулкане Ключевская сопка, передает региональное управление МЧС.Для поиска и эвакуации мужчин из поселка Ключи выдвинулась группа спасателей, 1 октября один из альпинистов был обнаружен, поиски второго продолжают. Из Петропавловска-Камчатского готова вылететь еще одна группа."Результат и возможность поисков во многом определяют погодные условия. В настоящее время в районе Ключевского вулкана метель, ветер до 70 метров в секунду, температура воздуха минус 13-15, ощущается как -30", — добавили в МЧС.Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.

https://ria.ru/20210924/alpinisty-1751547563.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)