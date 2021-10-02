Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211002/alpinist-1752765506.html
На Камчатке пропал альпинист
На Камчатке пропал альпинист - РИА Новости, 02.10.2021
На Камчатке пропал альпинист
Спасатели на Камчатке ищут альпиниста, который пропал на вулкане Ключевская сопка, передает региональное управление МЧС. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T05:32
2021-10-02T12:29
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574765396_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b9aac232f491dba3eb08e18251f9f0b0.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — РИА Новости. Спасатели на Камчатке ищут альпиниста, который пропал на вулкане Ключевская сопка, передает региональное управление МЧС.Для поиска и эвакуации мужчин из поселка Ключи выдвинулась группа спасателей, 1 октября один из альпинистов был обнаружен, поиски второго продолжают. Из Петропавловска-Камчатского готова вылететь еще одна группа."Результат и возможность поисков во многом определяют погодные условия. В настоящее время в районе Ключевского вулкана метель, ветер до 70 метров в секунду, температура воздуха минус 13-15, ощущается как -30", — добавили в МЧС.Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.
https://ria.ru/20210924/alpinisty-1751547563.html
петропавловск-камчатский
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574765396_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b532931998b7711d090262a0e6e0f49a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
05:32 02.10.2021 (обновлено: 12:29 02.10.2021)
 
На Камчатке пропал альпинист

На Ключевском вулкане на Камчатке пропал альпинист

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — РИА Новости. Спасатели на Камчатке ищут альпиниста, который пропал на вулкане Ключевская сопка, передает региональное управление МЧС.

"Как сообщил житель Свердловской области, 27 сентября он со своим товарищем начал восхождение к вершине Ключевского вулкана. На высоте около четырех тысяч метров погода испортилась, началась сильная метель. Альпинисты выкопали в снегу убежище, где укрылись, надеясь переждать непогоду. Через некоторое время мужчины приняли решение разделиться. Через два дня второй участник восхождения добрался до домика на высоте 2,6 тысячи метров, но своего товарища там не встретил", — рассказали в МЧС, отметив, что в оперативные службы вызов поступил 1 октября.

Для поиска и эвакуации мужчин из поселка Ключи выдвинулась группа спасателей, 1 октября один из альпинистов был обнаружен, поиски второго продолжают. Из Петропавловска-Камчатского готова вылететь еще одна группа.
"Результат и возможность поисков во многом определяют погодные условия. В настоящее время в районе Ключевского вулкана метель, ветер до 70 метров в секунду, температура воздуха минус 13-15, ощущается как -30", — добавили в МЧС.
Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.
Вид на горы в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 01:31Туризм
Гид назвал возможную причину гибели альпинистов на Эльбрусе
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39Welt: Евросоюз хочет создать на Украине военную миссию
04:05В США при взлете загорелся самолет
03:52Госдепартамент раскрыл условия помощи Судану
03:18Эксперт рассказал, каким бензином лучше заправляться зимой
03:18Пушков жестко ответил на слова соратницы Саакашвили
03:11В РАН объяснили, почему важно не откладывать запуск "Спектра-УФ"
03:00СМИ раскрыли новые подробности бегства экс-президента Афганистана Гани
02:46В Катаре впервые избрали парламент
02:21Японского журналиста удивила российская Lada Niva
02:17Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей
02:12В Иране практически завершили подготовку к переговорам по ядерной сделке
02:08Эксперт рассказал о "зимнем" режиме использования смартфона
01:32Елена Катина объявила о воссоединении группы "Тату"
01:26В Иране обеспокоились присутствием Израиля в ряде регионов Азербайджана
01:16Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году
01:09В Северной Осетии стартовали первые российско-алжирские учения
01:07Цена на газ на Украине выросла почти до 1,5 тысячи долларов
00:55В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами
00:42NYT сообщила о "кадровом кризисе" в США из-за "Северного потока — 2"
00:26Алжир отозвал посла из Франции из-за "безответственных" слов Макрона
Лента новостейМолния