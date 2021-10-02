https://ria.ru/20211002/akhedzhakova-1752800110.html
Лия Ахеджакова опровергла информацию о вызове на допрос в СК
Лия Ахеджакова опровергла информацию о вызове на допрос в СК - РИА Новости, 02.10.2021
Лия Ахеджакова опровергла информацию о вызове на допрос в СК
Актриса Лия Ахеджакова опровергла информацию о вызове на допрос в Следственный комитет. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T15:25
2021-10-02T15:25
2021-10-02T15:42
александр бастрыкин
лия ахеджакова
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
офицеры россии
россия
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Актриса Лия Ахеджакова опровергла информацию о вызове на допрос в Следственный комитет.Ранее СМИ сообщили о том, что артистку вызвали в Следственный комитет в связи со спектаклем "Первый хлеб" в театре "Современник", на который в июле пожаловалась общественная организация "Офицеры России". Они обратились в Генпрокуратуру и московскую мэрию, так как усмотрели в спектакле оскорбление ветеранов. После этого председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить постановки "Современника" на возможное оскорбление. Ахеджакова, в свою очередь, назвала эту постановку притчей с важными смыслами, в которой нет "поругания ветеранов".Актриса добавила, что сотрудник СК приезжал в конце августа или в начале сентября, ее вызывали в театр. "Следователь очень деликатно разговаривал со мной", — отметила она, подчеркнув, что с тех пор ничего подобного не происходило.Как сообщили в театре, "Первый хлеб" с участием Лии Ахеджаковой включили в программу нового сезона. Ближайшие показы анонсированы на 3 и 4 октября.
https://ria.ru/20211002/akhedzhakova-1752795276.html
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александр бастрыкин, лия ахеджакова, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), офицеры россии, россия
15:25 02.10.2021 (обновлено: 15:42 02.10.2021)
Лия Ахеджакова опровергла информацию о вызове на допрос в СК
Лия Ахеджакова опровергла информацию о вызове на допрос в СК из-за спектакля "Первый хлеб"