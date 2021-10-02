https://ria.ru/20211002/akhedzhakova-1752795276.html

Актрису Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет

Актрису Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет

Актрису Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет

Народную артистку России Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет из-за проверки спектакля "Первый хлеб", сообщается в телеграм-канале портала Ura.ru. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T14:11

2021-10-02T14:11

2021-10-02T16:03

культура

александр бастрыкин

лия ахеджакова

генеральная прокуратура рф

офицеры россии

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Народную артистку России Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет из-за проверки спектакля "Первый хлеб", сообщается в телеграм-канале портала Ura.ru.По информации СМИ, актриса рассказала об этом на сборе труппы театра "Современник": следователи подробно расспросили, почему она делала негативные высказывания в адрес ветеранов. Ахеджакова подчеркнула, что ей "от этого всего так тяжело".В июле общественная организация "Офицеры России" обратилась в Генпрокуратуру и мэрию Москвы из-за постановки "Первый хлеб" в "Современнике". Общественники нашли в нем признаки оскорбления ветеранов, а также "вызывающие удивление факты" "бесконтрольного и чрезмерного использования актерами ненормативной лексики и неприкрытой пропаганды однополой любви". После этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить репертуар "Современника".Как сообщили в театре, "Первый хлеб" с участием Лии Ахеджаковой включили в программу нового сезона. Ближайшие показы анонсированы на 3 и 4 октября.

https://ria.ru/20210730/sovremennik-1743613446.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, лия ахеджакова, генеральная прокуратура рф, офицеры россии