https://ria.ru/20211002/akhedzhakova-1752795276.html
Актрису Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет
Актрису Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет
Актрису Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет
Народную артистку России Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет из-за проверки спектакля "Первый хлеб", сообщается в телеграм-канале портала Ura.ru. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T14:11
2021-10-02T14:11
2021-10-02T16:03
культура
александр бастрыкин
лия ахеджакова
генеральная прокуратура рф
офицеры россии
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Народную артистку России Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет из-за проверки спектакля "Первый хлеб", сообщается в телеграм-канале портала Ura.ru.По информации СМИ, актриса рассказала об этом на сборе труппы театра "Современник": следователи подробно расспросили, почему она делала негативные высказывания в адрес ветеранов. Ахеджакова подчеркнула, что ей "от этого всего так тяжело".В июле общественная организация "Офицеры России" обратилась в Генпрокуратуру и мэрию Москвы из-за постановки "Первый хлеб" в "Современнике". Общественники нашли в нем признаки оскорбления ветеранов, а также "вызывающие удивление факты" "бесконтрольного и чрезмерного использования актерами ненормативной лексики и неприкрытой пропаганды однополой любви". После этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить репертуар "Современника".Как сообщили в театре, "Первый хлеб" с участием Лии Ахеджаковой включили в программу нового сезона. Ближайшие показы анонсированы на 3 и 4 октября.
https://ria.ru/20210730/sovremennik-1743613446.html
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РИА Новости
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александр бастрыкин, лия ахеджакова, генеральная прокуратура рф, офицеры россии
14:11 02.10.2021 (обновлено: 16:03 02.10.2021)
СМИ: Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет
Народную артистку Лию Ахеджакову вызвали на допрос в СК из-за спектакля "Первый хлеб"