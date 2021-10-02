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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211002/akhedzhakova-1752795276.html
Актрису Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет
Актрису Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет
Актрису Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет
Народную артистку России Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет из-за проверки спектакля "Первый хлеб", сообщается в телеграм-канале портала Ura.ru. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T14:11
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культура
александр бастрыкин
лия ахеджакова
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Народную артистку России Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет из-за проверки спектакля "Первый хлеб", сообщается в телеграм-канале портала Ura.ru.По информации СМИ, актриса рассказала об этом на сборе труппы театра "Современник": следователи подробно расспросили, почему она делала негативные высказывания в адрес ветеранов. Ахеджакова подчеркнула, что ей "от этого всего так тяжело".В июле общественная организация "Офицеры России" обратилась в Генпрокуратуру и мэрию Москвы из-за постановки "Первый хлеб" в "Современнике". Общественники нашли в нем признаки оскорбления ветеранов, а также "вызывающие удивление факты" "бесконтрольного и чрезмерного использования актерами ненормативной лексики и неприкрытой пропаганды однополой любви". После этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить репертуар "Современника".Как сообщили в театре, "Первый хлеб" с участием Лии Ахеджаковой включили в программу нового сезона. Ближайшие показы анонсированы на 3 и 4 октября.
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александр бастрыкин, лия ахеджакова, генеральная прокуратура рф, офицеры россии
14:11 02.10.2021 (обновлено: 16:03 02.10.2021)
 
СМИ: Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет

Народную артистку Лию Ахеджакову вызвали на допрос в СК из-за спектакля "Первый хлеб"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛия Ахеджакова в роли бабушки Нурии в спектакле "Первый хлеб" в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра "Современник".
Лия Ахеджакова в роли бабушки Нурии в спектакле Первый хлеб в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра Современник. - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Народную артистку России Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет из-за проверки спектакля "Первый хлеб", сообщается в телеграм-канале портала Ura.ru.
По информации СМИ, актриса рассказала об этом на сборе труппы театра "Современник": следователи подробно расспросили, почему она делала негативные высказывания в адрес ветеранов. Ахеджакова подчеркнула, что ей "от этого всего так тяжело".
В июле общественная организация "Офицеры России" обратилась в Генпрокуратуру и мэрию Москвы из-за постановки "Первый хлеб" в "Современнике". Общественники нашли в нем признаки оскорбления ветеранов, а также "вызывающие удивление факты" "бесконтрольного и чрезмерного использования актерами ненормативной лексики и неприкрытой пропаганды однополой любви". После этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить репертуар "Современника".
Как сообщили в театре, "Первый хлеб" с участием Лии Ахеджаковой включили в программу нового сезона. Ближайшие показы анонсированы на 3 и 4 октября.
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30 июля, 13:26Культура
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КультураАлександр БастрыкинЛия АхеджаковаГенеральная прокуратура РФОфицеры России
 
 
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