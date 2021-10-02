https://ria.ru/20211002/afganistan-1752808424.html

В Афганистане приостановили работу более ста предприятий

В Афганистане приостановили работу более ста предприятий - РИА Новости, 02.10.2021

В Афганистане приостановили работу более ста предприятий

Более 100 предприятий приостановили свою работу за последние два месяца в провинции Герат на северо-западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T16:59

2021-10-02T16:59

2021-10-02T17:00

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КАБУЛ, 2 окт - РИА Новости. Более 100 предприятий приостановили свою работу за последние два месяца в провинции Герат на северо-западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на чиновников из палаты промышленности и горного дела Афганистана.Чиновники заявили, что причиной сокращения числа фабрик в Герате стали нехватка сырья, рынков сбыта и экономические трудности, с которыми столкнулась страна. При этом представители госаппарата в провинции заявили телеканалу, что уже увеличили пошлины на импортные товары, чтобы создать более благоприятные рыночные условия для продукции отечественного производства.По мнению экспертов, если проблемы, с которыми сталкиваются собственники предприятий, инвесторы, не будут решены в срочном порядке, наступит экономический кризис, добавляет канал.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20211002/afganistan-1752805382.html

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герат (провинция)

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в мире, оон, талибан, афганистан, герат (провинция), россия, мохаммад хасан ахунд