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В Абхазии депутат открыл стрельбу из автомата у здания МВД
В Абхазии депутат открыл стрельбу из автомата у здания МВД - РИА Новости, 02.10.2021
В Абхазии депутат открыл стрельбу из автомата у здания МВД
Депутат парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба в ночь с 30 сентября на 1 октября открыл огонь из незаконно приобретенного автомата Калашникова у здания МВД... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T00:00
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СУХУМ, 1 окт — РИА Новости. Депутат парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба в ночь с 30 сентября на 1 октября открыл огонь из незаконно приобретенного автомата Калашникова у здания МВД республики, сообщила пресс-служба ведомства.Уточняется, что депутат Ардзинба подъехал к зданию МВД на служебной машине.Во время осмотра места происшествия у входных ворот здания стражи порядка обнаружили и изъяли 20 стрелянных автоматных гильз калибра 5,45 мм.В четверг другой депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума рядом с местом, где находится ресторан, в котором президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов праздновали день победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и день независимости. Кокая также оказал сопротивление приехавшим на место происшествия сотрудникам милиции.
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в мире, абхазия, мвд абхазии
00:00 02.10.2021 (обновлено: 01:12 02.10.2021)
 
В Абхазии депутат открыл стрельбу из автомата у здания МВД

Депутат парламента Абхазии Ардзинба открыл огонь из автомата Калашникова у здания МВД

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкАвтомобиль МВД Абхазии
Автомобиль МВД Абхазии - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 1 окт — РИА Новости. Депутат парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба в ночь с 30 сентября на 1 октября открыл огонь из незаконно приобретенного автомата Калашникова у здания МВД республики, сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что депутат Ардзинба подъехал к зданию МВД на служебной машине.
"Из незаконно приобретенного и хранимого при себе огнестрельного оружия — автомата конструкции "Калашникова" предположительно калибра 5,45 мм, выкрикивая содержащие ненормативную лексику в сторону здания МВД Республики Абхазия выражения, Ардзинба Алмасхан Зурабович произвел 20 выстрелов в воздух, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.
Во время осмотра места происшествия у входных ворот здания стражи порядка обнаружили и изъяли 20 стрелянных автоматных гильз калибра 5,45 мм.
В четверг другой депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума рядом с местом, где находится ресторан, в котором президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов праздновали день победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и день независимости. Кокая также оказал сопротивление приехавшим на место происшествия сотрудникам милиции.
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17 июля, 12:08
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