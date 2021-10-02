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В Абхазии депутат открыл стрельбу из автомата у здания МВД

В Абхазии депутат открыл стрельбу из автомата у здания МВД - РИА Новости, 02.10.2021

В Абхазии депутат открыл стрельбу из автомата у здания МВД

Депутат парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба в ночь с 30 сентября на 1 октября открыл огонь из незаконно приобретенного автомата Калашникова у здания МВД... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T00:00

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СУХУМ, 1 окт — РИА Новости. Депутат парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба в ночь с 30 сентября на 1 октября открыл огонь из незаконно приобретенного автомата Калашникова у здания МВД республики, сообщила пресс-служба ведомства.Уточняется, что депутат Ардзинба подъехал к зданию МВД на служебной машине.Во время осмотра места происшествия у входных ворот здания стражи порядка обнаружили и изъяли 20 стрелянных автоматных гильз калибра 5,45 мм.В четверг другой депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума рядом с местом, где находится ресторан, в котором президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов праздновали день победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и день независимости. Кокая также оказал сопротивление приехавшим на место происшествия сотрудникам милиции.

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в мире, абхазия, мвд абхазии