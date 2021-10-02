00:00 02.10.2021 (обновлено: 01:12 02.10.2021)
В Абхазии депутат открыл стрельбу из автомата у здания МВД
Депутат парламента Абхазии Ардзинба открыл огонь из автомата Калашникова у здания МВД
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 1 окт — РИА Новости. Депутат парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба в ночь с 30 сентября на 1 октября открыл огонь из незаконно приобретенного автомата Калашникова у здания МВД республики, сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что депутат Ардзинба подъехал к зданию МВД на служебной машине.
"Из незаконно приобретенного и хранимого при себе огнестрельного оружия — автомата конструкции "Калашникова" предположительно калибра 5,45 мм, выкрикивая содержащие ненормативную лексику в сторону здания МВД Республики Абхазия выражения, Ардзинба Алмасхан Зурабович произвел 20 выстрелов в воздух, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.
Во время осмотра места происшествия у входных ворот здания стражи порядка обнаружили и изъяли 20 стрелянных автоматных гильз калибра 5,45 мм.
В четверг другой депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума рядом с местом, где находится ресторан, в котором президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов праздновали день победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и день независимости. Кокая также оказал сопротивление приехавшим на место происшествия сотрудникам милиции.