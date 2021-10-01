https://ria.ru/20211001/zurabishvili-1752749289.html

Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили

Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили - РИА Новости, 01.10.2021

Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует задержанного в пятницу бывшего главу государства Михаила Саакашвили. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T21:27

2021-10-01T21:27

2021-10-01T21:34

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

саломе зурабишвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует задержанного в пятницу бывшего главу государства Михаила Саакашвили.В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан в Грузии."Все едины перед законом. Многие спрашивают, помилует ли президент Саакашвили, ответ один, простой и окончательный - нет, никогда", - сказала она на брифинге.По словам Зурабишвили, экс-президент прибыл в Грузию, чтобы внести дестабилизацию. Зурабишвили добавила, что не помилует Саакашвили, чтобы "быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима".

https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752742740.html

грузия

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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили, задержание саакашвили в грузии