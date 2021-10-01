https://ria.ru/20211001/zurabishvili-1752749289.html
Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили
Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили - РИА Новости, 01.10.2021
Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует задержанного в пятницу бывшего главу государства Михаила Саакашвили. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T21:27
2021-10-01T21:27
2021-10-01T21:34
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михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
саломе зурабишвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует задержанного в пятницу бывшего главу государства Михаила Саакашвили.В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан в Грузии."Все едины перед законом. Многие спрашивают, помилует ли президент Саакашвили, ответ один, простой и окончательный - нет, никогда", - сказала она на брифинге.По словам Зурабишвили, экс-президент прибыл в Грузию, чтобы внести дестабилизацию. Зурабишвили добавила, что не помилует Саакашвили, чтобы "быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима".
https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752742740.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили, задержание саакашвили в грузии
21:27 01.10.2021 (обновлено: 21:34 01.10.2021)
Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили
Президент Грузии Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили