https://ria.ru/20211001/zhirinovskiy-1752670850.html

"Это радует". Жириновский оценил проект бюджета России

"Это радует". Жириновский оценил проект бюджета России - РИА Новости, 01.10.2021

"Это радует". Жириновский оценил проект бюджета России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что партию радует распределение расходов во внесенном в Госдуму проекте бюджета, согласно которому треть их "уйдет на... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T14:41

2021-10-01T14:41

2021-10-01T14:41

экономика

общество

бюджет

владимир жириновский

госдума рф

лдпр

россия

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что партию радует распределение расходов во внесенном в Госдуму проекте бюджета, согласно которому треть их "уйдет на социальные расходы".Треть расходов бюджета на 2022-2024 годы заложена на социальные нужды, ЛДПР устраивает распределение расходов в бюджете, сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме."Правительство предлагает сделать приоритетным исполнение социальных обязательств. Чтобы все расходы на выплату пенсий, пособий, зарплат были обеспечены, именно в этом смысл государственной поддержки граждан. Почти треть бюджета уйдет на социальные расходы. Это нас радует. У государства достаточно ресурсов, чтобы мы жили хорошо. Но не надо отдавать наши богатства другим странам. Продавать — пожалуйста, за предоплату. Долги не прощать. В долг не давать. И тогда у нас будет много и денег, и товаров, и оборудования, и больше счастливых лиц у наших граждан", - приводится комментарий Жириновского.Ранее правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента законопроект "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Согласно документу, доходы бюджета в 2022 году запланированы на уровне 25,02 триллиона рублей, в 2023 году – 25,54 триллиона, в 2024 году – 25,83 триллиона, расходы - 23,69 триллиона, 25,24 триллиона и 26,35 триллиона. В результате первые два года бюджет России будет профицитным: в 2022 году профицит оценивается в 1,33 триллиона рублей, в 2023 году – в 300 миллиардов. На 2024 год предполагается дефицит, ожидаемый на уровне 520 миллиардов рублей.При формировании проекта бюджета на трехлетку кабмин исходил из необходимости безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами, поручений президента и решений, озвученных им в ходе посланий парламенту. Это, в частности, адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углубленной диспансеризации, реализация программ медицинской реабилитации.

https://ria.ru/20210927/yarlyk-1752029147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, бюджет, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, россия