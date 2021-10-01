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"Это радует". Жириновский оценил проект бюджета России
"Это радует". Жириновский оценил проект бюджета России - РИА Новости, 01.10.2021
"Это радует". Жириновский оценил проект бюджета России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что партию радует распределение расходов во внесенном в Госдуму проекте бюджета, согласно которому треть их "уйдет на... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T14:41
2021-10-01T14:41
экономика
общество
бюджет
владимир жириновский
госдума рф
лдпр
россия
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что партию радует распределение расходов во внесенном в Госдуму проекте бюджета, согласно которому треть их "уйдет на социальные расходы".Треть расходов бюджета на 2022-2024 годы заложена на социальные нужды, ЛДПР устраивает распределение расходов в бюджете, сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме."Правительство предлагает сделать приоритетным исполнение социальных обязательств. Чтобы все расходы на выплату пенсий, пособий, зарплат были обеспечены, именно в этом смысл государственной поддержки граждан. Почти треть бюджета уйдет на социальные расходы. Это нас радует. У государства достаточно ресурсов, чтобы мы жили хорошо. Но не надо отдавать наши богатства другим странам. Продавать — пожалуйста, за предоплату. Долги не прощать. В долг не давать. И тогда у нас будет много и денег, и товаров, и оборудования, и больше счастливых лиц у наших граждан", - приводится комментарий Жириновского.Ранее правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента законопроект "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Согласно документу, доходы бюджета в 2022 году запланированы на уровне 25,02 триллиона рублей, в 2023 году – 25,54 триллиона, в 2024 году – 25,83 триллиона, расходы - 23,69 триллиона, 25,24 триллиона и 26,35 триллиона. В результате первые два года бюджет России будет профицитным: в 2022 году профицит оценивается в 1,33 триллиона рублей, в 2023 году – в 300 миллиардов. На 2024 год предполагается дефицит, ожидаемый на уровне 520 миллиардов рублей.При формировании проекта бюджета на трехлетку кабмин исходил из необходимости безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами, поручений президента и решений, озвученных им в ходе посланий парламенту. Это, в частности, адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углубленной диспансеризации, реализация программ медицинской реабилитации.
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экономика, общество, бюджет, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, россия
14:41 01.10.2021
 
"Это радует". Жириновский оценил проект бюджета России

Жириновский: ЛДПР радует, что почти треть бюджета России уйдет на социальные расходы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения штаба ЛДПР по контролю за выборами депутатов Государственной Думы РФ
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения штаба ЛДПР по контролю за выборами депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что партию радует распределение расходов во внесенном в Госдуму проекте бюджета, согласно которому треть их "уйдет на социальные расходы".
Треть расходов бюджета на 2022-2024 годы заложена на социальные нужды, ЛДПР устраивает распределение расходов в бюджете, сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции по итогам выборов депутатов в Государственную Думу РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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"Правительство предлагает сделать приоритетным исполнение социальных обязательств. Чтобы все расходы на выплату пенсий, пособий, зарплат были обеспечены, именно в этом смысл государственной поддержки граждан. Почти треть бюджета уйдет на социальные расходы. Это нас радует. У государства достаточно ресурсов, чтобы мы жили хорошо. Но не надо отдавать наши богатства другим странам. Продавать — пожалуйста, за предоплату. Долги не прощать. В долг не давать. И тогда у нас будет много и денег, и товаров, и оборудования, и больше счастливых лиц у наших граждан", - приводится комментарий Жириновского.
Ранее правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента законопроект "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Согласно документу, доходы бюджета в 2022 году запланированы на уровне 25,02 триллиона рублей, в 2023 году – 25,54 триллиона, в 2024 году – 25,83 триллиона, расходы - 23,69 триллиона, 25,24 триллиона и 26,35 триллиона. В результате первые два года бюджет России будет профицитным: в 2022 году профицит оценивается в 1,33 триллиона рублей, в 2023 году – в 300 миллиардов. На 2024 год предполагается дефицит, ожидаемый на уровне 520 миллиардов рублей.
При формировании проекта бюджета на трехлетку кабмин исходил из необходимости безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами, поручений президента и решений, озвученных им в ходе посланий парламенту. Это, в частности, адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углубленной диспансеризации, реализация программ медицинской реабилитации.
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