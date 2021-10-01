https://ria.ru/20211001/zdorove-1752636240.html

Презентация исследования об отношении к здоровью в условиях пандемии

Презентация исследования об отношении к здоровью в условиях пандемии - РИА Новости, 01.10.2021

Презентация исследования об отношении к здоровью в условиях пандемии

12 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация исследования "Концепция ответственного отношения к здоровью в условиях пандемии COVID-19".

2021-10-01T11:58

2021-10-01T11:58

2021-10-01T11:58

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Задать вопросУчастники:- директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана ДРАПКИНА;- педиатр, популяризатор доказательной медицины, автор книги "Федиатрия" Федор КАТАСОНОВ;- кандидат социологических наук, психолог Анетта ОРЛОВА;- руководитель кластера "Россия, Украина, страны СНГ" дивизиона Consumer Health Bayer Тайгун ГЮНАЙ;- директор по коммуникациям, связям с государственными и общественными организациями и устойчивому развитию компании Bayer Ирина ЛАВРОВА.В ходе мероприятия будут представлены новейшие статистические данные об уровне медицинской грамотности, а также об изменении отношения россиян к здоровью на фоне пандемии. Концепция ответственности человека за свое здоровье и выбор поведения обсуждается в мире в течение нескольких десятилетий. В последнее время этому уделяется особое внимание, в том числе законодательно. Эксперты рассмотрят потенциал развития концепции ответственного отношения к здоровью в современной системе здравоохранения, рекомендации в отношении детей, а также психологические аспекты формирования здоровых привычек.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы