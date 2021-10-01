Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/zdorove-1752636240.html
Презентация исследования об отношении к здоровью в условиях пандемии
Презентация исследования об отношении к здоровью в условиях пандемии - РИА Новости, 01.10.2021
Презентация исследования об отношении к здоровью в условиях пандемии
12 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация исследования "Концепция ответственного отношения к здоровью в условиях пандемии COVID-19".
2021-10-01T11:58
2021-10-01T11:58
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1752636240.jpg?1633078688
Задать вопросУчастники:- директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана ДРАПКИНА;- педиатр, популяризатор доказательной медицины, автор книги "Федиатрия" Федор КАТАСОНОВ;- кандидат социологических наук, психолог Анетта ОРЛОВА;- руководитель кластера "Россия, Украина, страны СНГ" дивизиона Consumer Health Bayer Тайгун ГЮНАЙ;- директор по коммуникациям, связям с государственными и общественными организациями и устойчивому развитию компании Bayer Ирина ЛАВРОВА.В ходе мероприятия будут представлены новейшие статистические данные об уровне медицинской грамотности, а также об изменении отношения россиян к здоровью на фоне пандемии. Концепция ответственности человека за свое здоровье и выбор поведения обсуждается в мире в течение нескольких десятилетий. В последнее время этому уделяется особое внимание, в том числе законодательно. Эксперты рассмотрят потенциал развития концепции ответственного отношения к здоровью в современной системе здравоохранения, рекомендации в отношении детей, а также психологические аспекты формирования здоровых привычек.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
11:58 01.10.2021
 

Презентация исследования об отношении к здоровью в условиях пандемии

Читать ria.ru в
12 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация исследования "Концепция ответственного отношения к здоровью в условиях пандемии COVID-19".
Задать вопрос

Участники:
- директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана ДРАПКИНА;
- педиатр, популяризатор доказательной медицины, автор книги "Федиатрия" Федор КАТАСОНОВ;
- кандидат социологических наук, психолог Анетта ОРЛОВА;
- руководитель кластера "Россия, Украина, страны СНГ" дивизиона Consumer Health Bayer Тайгун ГЮНАЙ;
- директор по коммуникациям, связям с государственными и общественными организациями и устойчивому развитию компании Bayer Ирина ЛАВРОВА.

В ходе мероприятия будут представлены новейшие статистические данные об уровне медицинской грамотности, а также об изменении отношения россиян к здоровью на фоне пандемии. Концепция ответственности человека за свое здоровье и выбор поведения обсуждается в мире в течение нескольких десятилетий. В последнее время этому уделяется особое внимание, в том числе законодательно. Эксперты рассмотрят потенциал развития концепции ответственного отношения к здоровью в современной системе здравоохранения, рекомендации в отношении детей, а также психологические аспекты формирования здоровых привычек.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:40Суд назначил управляющего активами основателя Natura Siberica
13:40Бритни Спирс после отстранения отца от опеки опубликовала откровенные фото
13:32В Uniper оценили сроки сертификации "Северного потока — 2"
13:31Российского банкира задержали в Черногории
13:30"Нафтогаз" призвал ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
13:28Рейс Москва — Анталья экстренно сел в Краснодаре
13:28Путин готовится поставить мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа
13:27Ученые нашли причину возникновения необычных патологий после COVID-19
13:26Парижский экс-полицейский назвал себя известным серийным убийцей
13:26В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
13:21В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
13:19В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
13:16Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
13:14Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
13:12В СК передали материалы против блогера из-за провокационных фото у храма
13:09В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
13:03Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
13:00Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
13:00Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
12:57Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
Лента новостейМолния