Презентация исследования об отношении к здоровью в условиях пандемии
12 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация исследования "Концепция ответственного отношения к здоровью в условиях пандемии COVID-19".
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Участники:
- директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана ДРАПКИНА;
- педиатр, популяризатор доказательной медицины, автор книги "Федиатрия" Федор КАТАСОНОВ;
- кандидат социологических наук, психолог Анетта ОРЛОВА;
- руководитель кластера "Россия, Украина, страны СНГ" дивизиона Consumer Health Bayer Тайгун ГЮНАЙ;
- директор по коммуникациям, связям с государственными и общественными организациями и устойчивому развитию компании Bayer Ирина ЛАВРОВА.
В ходе мероприятия будут представлены новейшие статистические данные об уровне медицинской грамотности, а также об изменении отношения россиян к здоровью на фоне пандемии. Концепция ответственности человека за свое здоровье и выбор поведения обсуждается в мире в течение нескольких десятилетий. В последнее время этому уделяется особое внимание, в том числе законодательно. Эксперты рассмотрят потенциал развития концепции ответственного отношения к здоровью в современной системе здравоохранения, рекомендации в отношении детей, а также психологические аспекты формирования здоровых привычек.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана ДРАПКИНА;
- педиатр, популяризатор доказательной медицины, автор книги "Федиатрия" Федор КАТАСОНОВ;
- кандидат социологических наук, психолог Анетта ОРЛОВА;
- руководитель кластера "Россия, Украина, страны СНГ" дивизиона Consumer Health Bayer Тайгун ГЮНАЙ;
- директор по коммуникациям, связям с государственными и общественными организациями и устойчивому развитию компании Bayer Ирина ЛАВРОВА.
В ходе мероприятия будут представлены новейшие статистические данные об уровне медицинской грамотности, а также об изменении отношения россиян к здоровью на фоне пандемии. Концепция ответственности человека за свое здоровье и выбор поведения обсуждается в мире в течение нескольких десятилетий. В последнее время этому уделяется особое внимание, в том числе законодательно. Эксперты рассмотрят потенциал развития концепции ответственного отношения к здоровью в современной системе здравоохранения, рекомендации в отношении детей, а также психологические аспекты формирования здоровых привычек.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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