https://ria.ru/20211001/zadolzhennost-1752614732.html
Путин поручил оценить ситуацию с кредиторской задолженностью медорганизаций
Путин поручил оценить ситуацию с кредиторской задолженностью медорганизаций - РИА Новости, 01.10.2021
Путин поручил оценить ситуацию с кредиторской задолженностью медорганизаций
Президент России Владимир Путин поручил правительству и комиссии Госсовета оценить ситуацию с кредиторской задолженностью бюджетных медицинских организаций и... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:20
2021-10-01T10:20
2021-10-01T10:33
общество
владимир путин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и комиссии Госсовета оценить ситуацию с кредиторской задолженностью бюджетных медицинских организаций и предупреждение такой задолженности в будущем, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Экономика и финансы": ... с учетом ранее данных поручений провести анализ ситуации с кредиторской задолженностью бюджетных медицинских организаций, а также своевременного предупреждения такой задолженности в дальнейшем", - говорится в перечне поручений.Отмечается, что срок исполнения поручения - 4 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20210611/murashko-1736598737.html
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общество, владимир путин, здоровье - общество, россия
10:20 01.10.2021 (обновлено: 10:33 01.10.2021)
Путин поручил оценить ситуацию с кредиторской задолженностью медорганизаций
Путин поручил оценить ситуацию с кредиторской задолженностью бюджетных медорганизаций