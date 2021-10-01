https://ria.ru/20211001/zadolzhennost-1752614732.html

Путин поручил оценить ситуацию с кредиторской задолженностью медорганизаций

Путин поручил оценить ситуацию с кредиторской задолженностью медорганизаций - РИА Новости, 01.10.2021

Путин поручил оценить ситуацию с кредиторской задолженностью медорганизаций

Президент России Владимир Путин поручил правительству и комиссии Госсовета оценить ситуацию с кредиторской задолженностью бюджетных медицинских организаций и... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T10:20

2021-10-01T10:20

2021-10-01T10:33

общество

владимир путин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и комиссии Госсовета оценить ситуацию с кредиторской задолженностью бюджетных медицинских организаций и предупреждение такой задолженности в будущем, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Экономика и финансы": ... с учетом ранее данных поручений провести анализ ситуации с кредиторской задолженностью бюджетных медицинских организаций, а также своевременного предупреждения такой задолженности в дальнейшем", - говорится в перечне поручений.Отмечается, что срок исполнения поручения - 4 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20210611/murashko-1736598737.html

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2021

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общество, владимир путин, здоровье - общество, россия