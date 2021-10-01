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Туризм
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Япония начинает отменять ограничения и смягчать карантин на границе
Япония начинает отменять ограничения и смягчать карантин на границе - РИА Новости, 01.10.2021
Япония начинает отменять ограничения и смягчать карантин на границе
Япония впервые за полгода 1 октября снимает ограничения из-за коронавируса во всех 47 префектурах страны, такое решение правительство страны приняло на этой... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:10
2021-10-01T18:10
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ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Япония впервые за полгода 1 октября снимает ограничения из-за коронавируса во всех 47 префектурах страны, такое решение правительство страны приняло на этой неделе.На протяжении последнего месяца режим чрезвычайной ситуации действовал в 19 префектурах из 47: Хоккайдо, Гифу, Айти, Миэ, Сига, Хиросима, Токио, Канагава, Тиба, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Сидзуока, Осака, Киото, Хёго, Фукуока, Окинава. Еще на восемь префектур распространялся режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом, предполагающий более мягкие ограничения.Снижение числа новых заражений, продолжающаяся кампания по вакцинации населения, снижение нагрузки на медицинские учреждения и числа тяжелых пациентов в подавляющем числе префектур впервые с 4 апреля позволили японским властям снять ограничения сразу по всей стране.Несмотря на отмену режима ЧС, смягчения будут вводиться постепенно. В течение первого месяца будет позволено увеличить ограничение по максимально допустимому числу присутствующих на крупных мероприятиях: с не более пяти тысяч человек, или 50 процентов от общего числа зрителей, до 10 тысяч, или 50 процентов от общего числа зрителей.В частности, об увеличении максимально допустимого числа посетителей с 1 октября уже объявили крупнейшие в стране парки развлечений – токийский Disneyland и осакский Universal Studio Japan.Кроме этого, те заведения, которые прошли необходимые проверки предпринятых мер по предотвращению распространения вируса, смогут осуществлять продажу алкоголя и продолжать работу до 21.00. Другие же рестораны, бары и кафе должны будут закрываться в 20.00 и по-прежнему не включать в свои меню спиртные напитки.При этом центральные власти оставили право за каждой из местных администраций по своему усмотрению регламентировать ограничения для своего региона в зависимости от эпидемиологической обстановки.Помимо снятия режима ЧС по коронавирусу с 1 октября Япония также смягчает карантинные меры на границе для полностью привитых разрешенными в стране вакцинами. Так, японские граждане и иностранцы с видом на жительство, кто возвращается в Японию с действительным сертификатом о вакцинации, в случае отрицательного теста на коронавирус на десятый день самоизоляции освобождаются от прохождения карантина в оставшиеся четыре дня. Кроме этого, приехавшие из стран и регионов, в отношении которых сейчас требуется трехдневный карантин в особо указанных местах, освобождаются от его прохождения.Сейчас для всех въезжающих в страну японцев и иностранцев с видом на жительство из 46 регионов, включая Москву и Хабаровск, действует единая мера карантина: три дня в указанном карантинной службой месте, а в случае отрицательного теста на третий день они могут отбывать оставшиеся дни 14-дневного карантина по месту жительства.В список стран входят Казахстан, Аргентина, ОАЭ, Индия, Индонезия, Великобритания, Киргизия, Грузия, Испания, Куба, Шри-Ланка, Турция, Дания, Бельгия, Малайзия, Узбекистан и Россия (Москва и Хабаровск).Мера касается только граждан Японии и тех иностранцев, которые имеют вид на жительство в этой стране или долгосрочную визу, и кто привит вакцинами Pfizer/ BioNTech, Moderna или AstraZeneca. Подтверждающие сертификаты должны быть выданы в США, странах ЕС или в самой Японии.
https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752467158.html
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япония, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19
18:10 01.10.2021
 
Япония начинает отменять ограничения и смягчать карантин на границе

С 1 октября Япония снимает коронавирусные ограничения и смягчает карантин на границе

© AFP 2021 / Philip FongМонумент в Парке мира в Нагасаки, Япония
Монумент в Парке мира в Нагасаки, Япония - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© AFP 2021 / Philip Fong
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Япония впервые за полгода 1 октября снимает ограничения из-за коронавируса во всех 47 префектурах страны, такое решение правительство страны приняло на этой неделе.
На протяжении последнего месяца режим чрезвычайной ситуации действовал в 19 префектурах из 47: Хоккайдо, Гифу, Айти, Миэ, Сига, Хиросима, Токио, Канагава, Тиба, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Сидзуока, Осака, Киото, Хёго, Фукуока, Окинава. Еще на восемь префектур распространялся режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом, предполагающий более мягкие ограничения.
Снижение числа новых заражений, продолжающаяся кампания по вакцинации населения, снижение нагрузки на медицинские учреждения и числа тяжелых пациентов в подавляющем числе префектур впервые с 4 апреля позволили японским властям снять ограничения сразу по всей стране.
Несмотря на отмену режима ЧС, смягчения будут вводиться постепенно. В течение первого месяца будет позволено увеличить ограничение по максимально допустимому числу присутствующих на крупных мероприятиях: с не более пяти тысяч человек, или 50 процентов от общего числа зрителей, до 10 тысяч, или 50 процентов от общего числа зрителей.
В частности, об увеличении максимально допустимого числа посетителей с 1 октября уже объявили крупнейшие в стране парки развлечений – токийский Disneyland и осакский Universal Studio Japan.
Кроме этого, те заведения, которые прошли необходимые проверки предпринятых мер по предотвращению распространения вируса, смогут осуществлять продажу алкоголя и продолжать работу до 21.00. Другие же рестораны, бары и кафе должны будут закрываться в 20.00 и по-прежнему не включать в свои меню спиртные напитки.
При этом центральные власти оставили право за каждой из местных администраций по своему усмотрению регламентировать ограничения для своего региона в зависимости от эпидемиологической обстановки.
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Помимо снятия режима ЧС по коронавирусу с 1 октября Япония также смягчает карантинные меры на границе для полностью привитых разрешенными в стране вакцинами. Так, японские граждане и иностранцы с видом на жительство, кто возвращается в Японию с действительным сертификатом о вакцинации, в случае отрицательного теста на коронавирус на десятый день самоизоляции освобождаются от прохождения карантина в оставшиеся четыре дня. Кроме этого, приехавшие из стран и регионов, в отношении которых сейчас требуется трехдневный карантин в особо указанных местах, освобождаются от его прохождения.
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Сейчас для всех въезжающих в страну японцев и иностранцев с видом на жительство из 46 регионов, включая Москву и Хабаровск, действует единая мера карантина: три дня в указанном карантинной службой месте, а в случае отрицательного теста на третий день они могут отбывать оставшиеся дни 14-дневного карантина по месту жительства.
В список стран входят Казахстан, Аргентина, ОАЭ, Индия, Индонезия, Великобритания, Киргизия, Грузия, Испания, Куба, Шри-Ланка, Турция, Дания, Бельгия, Малайзия, Узбекистан и Россия (Москва и Хабаровск).
Мера касается только граждан Японии и тех иностранцев, которые имеют вид на жительство в этой стране или долгосрочную визу, и кто привит вакцинами Pfizer/ BioNTech, Moderna или AstraZeneca. Подтверждающие сертификаты должны быть выданы в США, странах ЕС или в самой Японии.
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