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В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США - РИА Новости, 01.10.2021
В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
Жительница Брянска, предлагавшая полицейскому взятку за изготовление фиктивных документов об уголовном преследовании мужа, чтобы обратиться за политическим... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:09
2021-10-01T13:09
происшествия
сша
брянск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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БРЯНСК, 1 окт – РИА Новости. Жительница Брянска, предлагавшая полицейскому взятку за изготовление фиктивных документов об уголовном преследовании мужа, чтобы обратиться за политическим убежищем в США, задержана, сообщает СУСК РФ по региону."По подозрению в даче взятки следователю полиции за изготовление фиктивных документов об уголовном преследовании следователями задержана 37-летняя жительница города Брянска", - говорится в сообщении.Следствие возбудило уголовное дело по статье "дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий".Предварительно установлено, в подозреваемая передала в сквере имени Карла Маркса в центре Брянска следователю УМВД России по Брянской области, действовавшему в рамках проведения оперативных мероприятий, 30 тысяч рублей в качестве взятки. Женщина хотела, как полагает следствие, чтобы сотрудник изготовил фиктивные документы об уголовном преследовании ее супруга за совершение им преступления против основ конституционного строя РФ и безопасности государства, чтобы тот мог попросить политического убежища в США.Задержанная на допросе призналась в совершенном преступлении, ей предъявлено обвинение, следователи ходатайствуют перед судом о домашнем аресте. Отмечается, что ей грозит до 8 лет лишения свободы.Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России в регионе.
https://ria.ru/20210821/yaponiya-1746654951.html
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происшествия, сша, брянск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
13:09 01.10.2021
 
В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США

В Брянске женщина дала взятку полицейскому, чтобы ее муж смог получить убежище в США

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БРЯНСК, 1 окт – РИА Новости. Жительница Брянска, предлагавшая полицейскому взятку за изготовление фиктивных документов об уголовном преследовании мужа, чтобы обратиться за политическим убежищем в США, задержана, сообщает СУСК РФ по региону.
"По подозрению в даче взятки следователю полиции за изготовление фиктивных документов об уголовном преследовании следователями задержана 37-летняя жительница города Брянска", - говорится в сообщении.
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Следствие возбудило уголовное дело по статье "дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий".
Предварительно установлено, в подозреваемая передала в сквере имени Карла Маркса в центре Брянска следователю УМВД России по Брянской области, действовавшему в рамках проведения оперативных мероприятий, 30 тысяч рублей в качестве взятки. Женщина хотела, как полагает следствие, чтобы сотрудник изготовил фиктивные документы об уголовном преследовании ее супруга за совершение им преступления против основ конституционного строя РФ и безопасности государства, чтобы тот мог попросить политического убежища в США.
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Украинскому бизнесмену вынесли приговор за попытку дать взятку в Крыму
Задержанная на допросе призналась в совершенном преступлении, ей предъявлено обвинение, следователи ходатайствуют перед судом о домашнем аресте. Отмечается, что ей грозит до 8 лет лишения свободы.
Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России в регионе.
 
ПроисшествияСШАБрянскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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