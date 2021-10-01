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В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США - РИА Новости, 01.10.2021
В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
Жительница Брянска, предлагавшая полицейскому взятку за изготовление фиктивных документов об уголовном преследовании мужа, чтобы обратиться за политическим... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:09
2021-10-01T13:09
2021-10-01T13:09
происшествия
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брянск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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БРЯНСК, 1 окт – РИА Новости. Жительница Брянска, предлагавшая полицейскому взятку за изготовление фиктивных документов об уголовном преследовании мужа, чтобы обратиться за политическим убежищем в США, задержана, сообщает СУСК РФ по региону."По подозрению в даче взятки следователю полиции за изготовление фиктивных документов об уголовном преследовании следователями задержана 37-летняя жительница города Брянска", - говорится в сообщении.Следствие возбудило уголовное дело по статье "дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий".Предварительно установлено, в подозреваемая передала в сквере имени Карла Маркса в центре Брянска следователю УМВД России по Брянской области, действовавшему в рамках проведения оперативных мероприятий, 30 тысяч рублей в качестве взятки. Женщина хотела, как полагает следствие, чтобы сотрудник изготовил фиктивные документы об уголовном преследовании ее супруга за совершение им преступления против основ конституционного строя РФ и безопасности государства, чтобы тот мог попросить политического убежища в США.Задержанная на допросе призналась в совершенном преступлении, ей предъявлено обвинение, следователи ходатайствуют перед судом о домашнем аресте. Отмечается, что ей грозит до 8 лет лишения свободы.Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России в регионе.
https://ria.ru/20210821/yaponiya-1746654951.html
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происшествия, сша, брянск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
В Брянске женщина дала взятку полицейскому, чтобы ее муж смог получить убежище в США