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Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет - РИА Новости, 01.10.2021
Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
Бывший прокурор Железнодорожного района Хабаровска Дмитрий Губанов приговорен к шести годам колонии и штрафу в два миллиона рублей за покушение на мошенничество РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T04:33
2021-10-01T04:41
происшествия
хабаровский район
хабаровск
россия
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ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости. Бывший прокурор Железнодорожного района Хабаровска Дмитрий Губанов приговорен к шести годам колонии и штрафу в два миллиона рублей за покушение на мошенничество и посредничество в даче взятки, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.Как сообщала ранее региональная прокуратура, Губанов был задержан в апреле 2019 года в рабочем кабинете в момент передачи посреднику взятки в размере двух миллионов рублей за прекращение расследования уголовного дела своего знакомого. Прокурор привлек к решению вопроса двух бывших сотрудников правоохранительных органов.Региональное следственное управление против прокурора возбудило два уголовных дела: покушение на посредничество в даче взятки (часть 3 ст. 291.1 УК РФ) и покушение на мошенничество (часть 3 ст. 159 УК РФ).Отмечается, что его сообщник также признан виновным в покушении на мошенничество и приговорен к трем годам колонии общего режима и штрафу 40 тысяч рублей. Еще один посредник из органов за покушение на взяточничество приговорен к штрафу в 1,2 миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности два года.Губанов в органах прокуратуры Хабаровского края проходил службу с 2001 года, последовательно занимал должности следователя, старшего следователя, заместителя Николаевского-на-Амуре городского прокурора, Бикинского городского прокурора, Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора, прокурора Хабаровского района. Прокурором Железнодорожного района был назначен в январе 2018 года.
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происшествия, хабаровский район, хабаровск, россия
04:33 01.10.2021 (обновлено: 04:41 01.10.2021)
 
Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет

Экс-прокурор района в Хабаровске Губанов сядет в тюрьму на шесть лет из-за взятки

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости. Бывший прокурор Железнодорожного района Хабаровска Дмитрий Губанов приговорен к шести годам колонии и штрафу в два миллиона рублей за покушение на мошенничество и посредничество в даче взятки, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.
Как сообщала ранее региональная прокуратура, Губанов был задержан в апреле 2019 года в рабочем кабинете в момент передачи посреднику взятки в размере двух миллионов рублей за прекращение расследования уголовного дела своего знакомого. Прокурор привлек к решению вопроса двух бывших сотрудников правоохранительных органов.
Региональное следственное управление против прокурора возбудило два уголовных дела: покушение на посредничество в даче взятки (часть 3 ст. 291.1 УК РФ) и покушение на мошенничество (часть 3 ст. 159 УК РФ).
"Бывшему сотруднику прокуратуры назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением классного чина старшего советника юстиции, и штрафом в размере 2,02 миллиона рублей", - сообщает следственное управление.
Отмечается, что его сообщник также признан виновным в покушении на мошенничество и приговорен к трем годам колонии общего режима и штрафу 40 тысяч рублей. Еще один посредник из органов за покушение на взяточничество приговорен к штрафу в 1,2 миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности два года.
Губанов в органах прокуратуры Хабаровского края проходил службу с 2001 года, последовательно занимал должности следователя, старшего следователя, заместителя Николаевского-на-Амуре городского прокурора, Бикинского городского прокурора, Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора, прокурора Хабаровского района. Прокурором Железнодорожного района был назначен в январе 2018 года.
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Получивший крупную взятку следователь сам пришел в полицию с повинной
 
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