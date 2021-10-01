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Выставка конкурса Стенина открылась на Гоголевском бульваре в Москве
Выставка конкурса Стенина открылась на Гоголевском бульваре в Москве - РИА Новости, 01.10.2021
Выставка конкурса Стенина открылась на Гоголевском бульваре в Москве
Избранные работы конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина можно увидеть в историческом центре Москвы. Уличная выставка фотографий финалистов... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T09:00
2021-10-01T10:07
новости агентства
россия
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МОСКВА, 01 окт – РИА Новости. Избранные работы конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина можно увидеть в историческом центре Москвы. Уличная выставка фотографий финалистов 2021 года стартовала 1 октября на Гоголевском бульваре.В экспозицию на Гоголевском вошло свыше трех десятков работ фотожурналистов из России, Канады, Мексики, Ирана, Индии, Турции, Китая, Испании, Бангладеш и других стран.Темы фотографий лучших по мнению конкурса молодых репортеров мира формируют фотоленту событий, взорвавших трафики новостных изданий последних полутора лет. Среди главных —протесты в Миннеаполисе в мае 2020 года, экологическая катастрофа, вызванная беспрецедентным за последние 25 лет нашествием саранчи в Африке и Азии, пандемия COVID-19, уже унесшая миллионы жизни людей по всему земному шару.По мнению куратора конкурса имени Стенина, руководителя службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксаны Олейник, это невероятная удача получить такую экспозиционную площадку от города. "Гоголевский бульвар – любимейшее место отдыха жителей и гостей столицы, здесь переплетаются московская культура и история. Невероятно здорово, что победители нашего конкурса имеют возможность представить на такой площадке все то, что их волнует, о чем они думают, за что переживают. И замечательно, что москвичи и гости столицы получат возможность увидеть эти прекрасные фотографии просто по дороге домой или на прогулке".Кто станет обладателем главной награды конкурса имени Стенина – Гран-при, а также как распределятся призовые места в номинациях конкурса, станет известно в середине октября. Тогда же конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на сайте stenincontest.ru | stenincontest.com. В планах конкурса дать также старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW .В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta , Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
https://ria.ru/20210908/pobediteli-1749235559.html
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Новости
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РИА Новости
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новости агентства, россия
09:00 01.10.2021 (обновлено: 10:07 01.10.2021)
 

Выставка конкурса Стенина открылась на Гоголевском бульваре в Москве

© Фото : Луис Тато, StenincontestРабота фотографа Луиса Тато "Нашествие саранчи"
Работа фотографа Луиса Тато Нашествие саранчи - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : Луис Тато, Stenincontest
Читать ria.ru в
МОСКВА, 01 окт – РИА Новости. Избранные работы конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина можно увидеть в историческом центре Москвы. Уличная выставка фотографий финалистов 2021 года стартовала 1 октября на Гоголевском бульваре.
В экспозицию на Гоголевском вошло свыше трех десятков работ фотожурналистов из России, Канады, Мексики, Ирана, Индии, Турции, Китая, Испании, Бангладеш и других стран.
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Темы фотографий лучших по мнению конкурса молодых репортеров мира формируют фотоленту событий, взорвавших трафики новостных изданий последних полутора лет. Среди главных —протесты в Миннеаполисе в мае 2020 года, экологическая катастрофа, вызванная беспрецедентным за последние 25 лет нашествием саранчи в Африке и Азии, пандемия COVID-19, уже унесшая миллионы жизни людей по всему земному шару.
По мнению куратора конкурса имени Стенина, руководителя службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксаны Олейник, это невероятная удача получить такую экспозиционную площадку от города. "Гоголевский бульвар – любимейшее место отдыха жителей и гостей столицы, здесь переплетаются московская культура и история. Невероятно здорово, что победители нашего конкурса имеют возможность представить на такой площадке все то, что их волнует, о чем они думают, за что переживают. И замечательно, что москвичи и гости столицы получат возможность увидеть эти прекрасные фотографии просто по дороге домой или на прогулке".
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Кто станет обладателем главной награды конкурса имени Стенина – Гран-при, а также как распределятся призовые места в номинациях конкурса, станет известно в середине октября. Тогда же конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на сайте stenincontest.ru | stenincontest.com. В планах конкурса дать также старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.
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Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW .
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta , Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
 
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