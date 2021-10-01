https://ria.ru/20211001/vladivostok-1752604017.html

Во Владивостоке представили концепцию развития города до 2050 года

Во Владивостоке представили концепцию развития города до 2050 года - РИА Новости, 01.10.2021

Во Владивостоке представили концепцию развития города до 2050 года

Власти Владивостока и эксперты представили стратегию пространственного развития города, которая предполагает увеличение числа жителей к 2050 году до 2,5... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T08:26

2021-10-01T08:26

2021-10-01T08:26

общество

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Власти Владивостока и эксперты представили стратегию пространственного развития города, которая предполагает увеличение числа жителей к 2050 году до 2,5 миллионов человек, сообщает мэрия.Сейчас во Владивостоке проживает порядка 600 тысяч человек."Владивосток–2050: стратегия пространственного развития города" - такой документ разработан специалистами администрации Владивостока, а также архитекторами краевой столицы. Пока это первый этап большой аналитической работы по пространственному развитию, которая планируется в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении.Задача документа - определить основные векторы развития экономики, принципы дальнейшей застройки. Проект создан на основе генерального плана города, проекта, разработанного КБ "Стрелка", мастер-плана японской компании "Никкен Секкей", а также опроса местных жителей."Специалисты констатируют: сейчас Владивосток – это город-порт, логистический центр, а также центр международного сотрудничества России со странами АТР. Предлагается скорректировать направление развития и позиционирования: Владивосток должен стать городом, удобным для жизни и ведения бизнеса. Такой вариант предусматривает широкую диверсификацию экономики. Население к 2050 году может достигать 2,5 миллионов человек – при условии выполнения целого ряда мер и программ развития", - сообщают власти.Эксперты предлагают перейти к компактности застройки и смешанному землепользованию, то есть строительству различных видов жилья, офисов, школ, парков, магазинов, ресторанов в одном квартале.Отмечается, что сейчас огромные территории полуострова Муравьева-Амурского заняты пустырями и промзонами. Здесь можно было бы разместить порядка 5 миллионов квадратных метров жилья – это не менее 150 тысяч жителей.Также проект развития города включает строительство моста от улицы Казанской на остров Елены и второго моста через Золотой Рог - от Эгершельда до Чуркина. Также отмечается, что необходимо внедрение городской электрички по круговому маршруту, развитие электротранспорта, создание велодорожек, благоустройство набережных.Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что просчитывается бизнес-модель создания города-спутника Владивостока, который мог бы называться Спутник. По его словам, если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, то на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник. Соглашение о создании нового города Спутник у Владивостока было подписано на ВЭФ-2021 между министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород".Сообщалось, что создание нового города планируется на ТОР "Надеждинская" менее чем в 30 километрах от Владивостока. В рамках проекта планируется построить 2,8 миллиона квадратных метров жилья.

https://rsport.ria.ru/20211001/olimpiada-1752600580.html

владивосток

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общество, владивосток