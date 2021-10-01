https://ria.ru/20211001/vkontakte-1752664102.html

ВКонтакте отметит 15-летие на онлайн-вечеринке и разыграет призы

ВКонтакте отметит 15-летие на онлайн-вечеринке и разыграет призы - РИА Новости, 01.10.2021

ВКонтакте отметит 15-летие на онлайн-вечеринке и разыграет призы

ВКонтакте готовится отметить свой 15-й день рождения и приглашает всех на онлайн-вечеринку — с розыгрышем подарков на 1,5 миллиарда рублей. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T14:01

2021-10-01T14:01

2021-10-01T14:01

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВКонтакте готовится отметить свой 15-й день рождения и приглашает всех на онлайн-вечеринку — с розыгрышем подарков на 1,5 миллиарда рублей.Онлайн-вечеринка пройдёт в сервисе "VK Чекбэк" — специально ко дню рождения уже появилась вкладка "Вечеринка". Каждый пользователь может занять место за виртуальным праздничным столом, выбрать "блюдо" и получить подарок. Призы можно выигрывать ежедневно с 30 сентября по 17 октября. Обладатели суперпризов будут объявлены 10 октября — в день рождения ВКонтакте, а также 17 октября.Когда пользователь впервые заходит на вкладку "Вечеринка", ему сразу дается попытка выиграть призы. Следующая будет доступна через два дня. Получить больше подарков помогут специальные задания.Среди суперпризов — ноутбуки MacBook Pro, телевизоры Samsung, смартфоны iPhone 12 и Samsung Galaxy, электросамокаты Xiaomi, умные часы Apple Watch. Также пользователи смогут выиграть подарки от партнеров — билеты в театры, на выставки и концерты, получить скидки на книги, онлайн-образование и еду. Партнерами акции стали более 100 компаний и сервисов.Подарки приготовил и "VK Pay". Пользователи получат свыше 75 тысяч призов номиналом от 100 до 100 000 бонусов. Один бонус равен одному рублю. Ими можно оплатить до 50% покупок у партнёров платёжного сервиса. Всего VK Pay разыграет 15 миллионов бонусов.Также на вечеринке можно совершать добрые дела. Пользователи смогут отправить пожертвование в благотворительный фонд "Линия жизни" — это увеличит шанс выиграть призы. Деньги будут направлены на помощь детям и подросткам, которые столкнулись с серьезными заболеваниями.Ранее ВКонтакте полностью обновила сервис "VK Чекбэк". Мини-приложение объединило программы лояльности, кешбэк по QR-кодам с чеков и купоны — предложения от брендов, которыми можно воспользоваться прямо при покупке.

https://ria.ru/20210922/vkontakte-1751340833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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