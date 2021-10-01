Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/vkontakte-1752664102.html
ВКонтакте отметит 15-летие на онлайн-вечеринке и разыграет призы
ВКонтакте отметит 15-летие на онлайн-вечеринке и разыграет призы - РИА Новости, 01.10.2021
ВКонтакте отметит 15-летие на онлайн-вечеринке и разыграет призы
ВКонтакте готовится отметить свой 15-й день рождения и приглашает всех на онлайн-вечеринку — с розыгрышем подарков на 1,5 миллиарда рублей. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T14:01
2021-10-01T14:01
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151308/62/1513086252_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_d499396cf8c86783cecc09d810aa90c2.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВКонтакте готовится отметить свой 15-й день рождения и приглашает всех на онлайн-вечеринку — с розыгрышем подарков на 1,5 миллиарда рублей.Онлайн-вечеринка пройдёт в сервисе "VK Чекбэк" — специально ко дню рождения уже появилась вкладка "Вечеринка". Каждый пользователь может занять место за виртуальным праздничным столом, выбрать "блюдо" и получить подарок. Призы можно выигрывать ежедневно с 30 сентября по 17 октября. Обладатели суперпризов будут объявлены 10 октября — в день рождения ВКонтакте, а также 17 октября.Когда пользователь впервые заходит на вкладку "Вечеринка", ему сразу дается попытка выиграть призы. Следующая будет доступна через два дня. Получить больше подарков помогут специальные задания.Среди суперпризов — ноутбуки MacBook Pro, телевизоры Samsung, смартфоны iPhone 12 и Samsung Galaxy, электросамокаты Xiaomi, умные часы Apple Watch. Также пользователи смогут выиграть подарки от партнеров — билеты в театры, на выставки и концерты, получить скидки на книги, онлайн-образование и еду. Партнерами акции стали более 100 компаний и сервисов.Подарки приготовил и "VK Pay". Пользователи получат свыше 75 тысяч призов номиналом от 100 до 100 000 бонусов. Один бонус равен одному рублю. Ими можно оплатить до 50% покупок у партнёров платёжного сервиса. Всего VK Pay разыграет 15 миллионов бонусов.Также на вечеринке можно совершать добрые дела. Пользователи смогут отправить пожертвование в благотворительный фонд "Линия жизни" — это увеличит шанс выиграть призы. Деньги будут направлены на помощь детям и подросткам, которые столкнулись с серьезными заболеваниями.Ранее ВКонтакте полностью обновила сервис "VK Чекбэк". Мини-приложение объединило программы лояльности, кешбэк по QR-кодам с чеков и купоны — предложения от брендов, которыми можно воспользоваться прямо при покупке.
https://ria.ru/20210922/vkontakte-1751340833.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151308/62/1513086252_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_587ab2070d9173965c203dcf0e9be65e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вконтакте
14:01 01.10.2021
 

ВКонтакте отметит 15-летие на онлайн-вечеринке и разыграет призы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Вконтакте"
Страница социальной сети Вконтакте - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВКонтакте готовится отметить свой 15-й день рождения и приглашает всех на онлайн-вечеринку — с розыгрышем подарков на 1,5 миллиарда рублей.
Онлайн-вечеринка пройдёт в сервисе "VK Чекбэк" — специально ко дню рождения уже появилась вкладка "Вечеринка". Каждый пользователь может занять место за виртуальным праздничным столом, выбрать "блюдо" и получить подарок. Призы можно выигрывать ежедневно с 30 сентября по 17 октября. Обладатели суперпризов будут объявлены 10 октября — в день рождения ВКонтакте, а также 17 октября.
Когда пользователь впервые заходит на вкладку "Вечеринка", ему сразу дается попытка выиграть призы. Следующая будет доступна через два дня. Получить больше подарков помогут специальные задания.
Среди суперпризов — ноутбуки MacBook Pro, телевизоры Samsung, смартфоны iPhone 12 и Samsung Galaxy, электросамокаты Xiaomi, умные часы Apple Watch. Также пользователи смогут выиграть подарки от партнеров — билеты в театры, на выставки и концерты, получить скидки на книги, онлайн-образование и еду. Партнерами акции стали более 100 компаний и сервисов.
Страница социальной сети Вконтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 17:25
ВКонтакте поддержит грантами культурные проекты
Подарки приготовил и "VK Pay". Пользователи получат свыше 75 тысяч призов номиналом от 100 до 100 000 бонусов. Один бонус равен одному рублю. Ими можно оплатить до 50% покупок у партнёров платёжного сервиса. Всего VK Pay разыграет 15 миллионов бонусов.
Также на вечеринке можно совершать добрые дела. Пользователи смогут отправить пожертвование в благотворительный фонд "Линия жизни" — это увеличит шанс выиграть призы. Деньги будут направлены на помощь детям и подросткам, которые столкнулись с серьезными заболеваниями.
Ранее ВКонтакте полностью обновила сервис "VK Чекбэк". Мини-приложение объединило программы лояльности, кешбэк по QR-кодам с чеков и купоны — предложения от брендов, которыми можно воспользоваться прямо при покупке.
 
ВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Раде рассказали, как "Газпром" разрушит Украину
04:17В Дрездене открылась выставка России и Германии "Мечты о свободе"
04:05"Ужасный конец": на Украине заявили о плане раздела страны
04:02Число жертв COVID-19 в США превысило 700 тысяч человек
03:43На Украине поблагодарили Венгрию за урок газовому "наркоману"
03:35Источник рассказал о новом покрытии российских боевых машин
03:15Юрист объяснил, что делать, если во время проверки нет прав с собой
03:00Юристы рассказали о росте налога на землю в некоторых регионах
02:25Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair
02:16Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году
02:15Финансист рассказал, почему не надо инвестировать в валюту
02:15Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии
02:02В Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник" другую вакцину
01:38Объявлен победитель шоу "Голос 60+"
01:31В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19
01:15Гражданам рассказали, когда придет кризис
01:06Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию
00:59Пушков заявил о планах Саакашвили "взорвать" Грузию
00:45Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года
00:30Калмыкские буддисты начнут один из самых важных в году ритуалов
Лента новостейМолния