https://ria.ru/20211001/vkontakte-1752641112.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто меняют смартфоны

Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто меняют смартфоны - РИА Новости, 01.10.2021

Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто меняют смартфоны

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T12:21

2021-10-01T12:21

2021-10-01T12:21

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технологии

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, как часто они покупают новые смартфоны. Варианты ответа были: чаще раза в год; раз в год; раз в несколько лет. Также можно было ответить, что подписчик пользуется кнопочным телефоном и не планирует его менять.В итоге большинство пользователей ответили, что меняют смартфон раз в несколько лет. Так проголосовали почти 82% опрошенных. На втором месте оказались те, кто верен кнопочным телефонам — почти 14% проголосовавших. И только менее процента из принявших участие в опросе ответили, что меняют смартфон на более современную модель чаще раза в год.Кроме того, в комментариях многие пользователи отметили, что не видят смысл обновлять телефон, если он выполняет свои функции.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, вконтакте