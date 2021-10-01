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Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто меняют смартфоны
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто меняют смартфоны - РИА Новости, 01.10.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто меняют смартфоны
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:21
2021-10-01T12:21
2021-10-01T12:21
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, как часто они покупают новые смартфоны. Варианты ответа были: чаще раза в год; раз в год; раз в несколько лет. Также можно было ответить, что подписчик пользуется кнопочным телефоном и не планирует его менять.В итоге большинство пользователей ответили, что меняют смартфон раз в несколько лет. Так проголосовали почти 82% опрошенных. На втором месте оказались те, кто верен кнопочным телефонам — почти 14% проголосовавших. И только менее процента из принявших участие в опросе ответили, что меняют смартфон на более современную модель чаще раза в год.Кроме того, в комментариях многие пользователи отметили, что не видят смысл обновлять телефон, если он выполняет свои функции.
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общество, технологии, вконтакте
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, как часто они покупают новые смартфоны.
Варианты ответа были: чаще раза в год; раз в год; раз в несколько лет. Также можно было ответить, что подписчик пользуется кнопочным телефоном и не планирует его менять.
В итоге большинство пользователей ответили, что меняют смартфон раз в несколько лет. Так проголосовали почти 82% опрошенных. На втором месте оказались те, кто верен кнопочным телефонам — почти 14% проголосовавших. И только менее процента из принявших участие в опросе ответили, что меняют смартфон на более современную модель чаще раза в год.
Кроме того, в комментариях многие пользователи отметили, что не видят смысл обновлять телефон, если он выполняет свои функции.