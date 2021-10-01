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Мантуров рассказал о доступности вакцин от гриппа в регионах
Мантуров рассказал о доступности вакцин от гриппа в регионах - РИА Новости, 01.10.2021
Мантуров рассказал о доступности вакцин от гриппа в регионах
Вакцин от гриппа в России достаточно, ни в одном регионе нет проблем с поставками, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T17:05
2021-10-01T17:05
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
татьяна голикова
денис мантуров
здоровье - общество
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Вакцин от гриппа в России достаточно, ни в одном регионе нет проблем с поставками, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Глобального форума креативных территорий.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость гриппом в РФ с начала сентября выросла вдвое. При этом темпы вакцинации от заболевания недостаточны."От гриппа (вакцин) точно достаточно. Предостаточно. Тем более, что это не новая ситуация, когда каждый год наши производители обеспечивали программу вакцинации. Поэтому это будет также обеспечено и в этом году, как и раньше", - сказал Мантуров.По его словам, с поставками вакцин от гриппа нет проблем ни в одном регионе.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), татьяна голикова, денис мантуров, здоровье - общество, россия
17:05 01.10.2021
 
Мантуров рассказал о доступности вакцин от гриппа в регионах

Мантуров: вакцин от гриппа предостаточно, проблем с поставками в регионы нет

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик держит шприц с вакциной
Медик держит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Вакцин от гриппа в России достаточно, ни в одном регионе нет проблем с поставками, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Глобального форума креативных территорий.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость гриппом в РФ с начала сентября выросла вдвое. При этом темпы вакцинации от заболевания недостаточны.
"От гриппа (вакцин) точно достаточно. Предостаточно. Тем более, что это не новая ситуация, когда каждый год наши производители обеспечивали программу вакцинации. Поэтому это будет также обеспечено и в этом году, как и раньше", - сказал Мантуров.
По его словам, с поставками вакцин от гриппа нет проблем ни в одном регионе.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 13:54
Попова напомнила о важности вакцинации от гриппа
 
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Татьяна ГоликоваДенис МантуровЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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