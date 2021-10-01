https://ria.ru/20211001/vaktsiny-1752709327.html

Мантуров рассказал о доступности вакцин от гриппа в регионах

Мантуров рассказал о доступности вакцин от гриппа в регионах - РИА Новости, 01.10.2021

Мантуров рассказал о доступности вакцин от гриппа в регионах

Вакцин от гриппа в России достаточно, ни в одном регионе нет проблем с поставками, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T17:05

2021-10-01T17:05

2021-10-01T17:05

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

татьяна голикова

денис мантуров

здоровье - общество

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Вакцин от гриппа в России достаточно, ни в одном регионе нет проблем с поставками, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Глобального форума креативных территорий.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость гриппом в РФ с начала сентября выросла вдвое. При этом темпы вакцинации от заболевания недостаточны."От гриппа (вакцин) точно достаточно. Предостаточно. Тем более, что это не новая ситуация, когда каждый год наши производители обеспечивали программу вакцинации. Поэтому это будет также обеспечено и в этом году, как и раньше", - сказал Мантуров.По его словам, с поставками вакцин от гриппа нет проблем ни в одном регионе.

https://ria.ru/20210930/gripp-1752484132.html

россия

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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), татьяна голикова, денис мантуров, здоровье - общество, россия