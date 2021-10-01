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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752669266.html
Губернатор Свердловской области назвал альтернативу обязательной вакцинации
Губернатор Свердловской области назвал альтернативу обязательной вакцинации - РИА Новости, 01.10.2021
Губернатор Свердловской области назвал альтернативу обязательной вакцинации
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил введение обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан региона тем, что сейчас необходима... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T14:32
2021-10-01T16:00
распространение коронавируса
общество
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
евгений куйвашев
здоровье - общество
вакцинация россиян от covid-19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил введение обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан региона тем, что сейчас необходима или вакцинация, или в противном случае — локдаун.Ранее Роспотребнадзор региона сообщил, что для ряда категорий граждан в Свердловской области вводится обязательная вакцинация. Согласно постановлению, с 5 октября должны быть привиты жители области, оказывающие услуги населению в сфере образования, обслуживания, в том числе на объектах торговли, финансовых организаций, общественного питания, такси, почты, гостиничных услуг, парикмахерских, химчисток, театрах, концертных залах, спортивных объектах. Также обязательная вакцинация вводится для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления.Уточняется, что до 1 ноября представители этих сфер должны быть привиты первым компонентом вакцины, до 1 декабря – вторым компонентом. В ином случае работодателю предстоит перевести сотрудников на дистант.Он добавил, что каждый день открывает сводку и видит, что там опять больше 500 случаев COVID-19 за сутки."Все уже сбились со счета, какая сейчас волна — третья? Или уже четвертая? Снова болеют все вокруг: кто-то по второму кругу, а кто-то говорит, что и по третьему. Мы потеряли уже так много друзей, близких, коллег. Недавно прочитал в СМИ о смерти еще совсем молодой учительницы математики. А сколько врачей ушло за время пандемии? А сколько людей вылечились, но здоровье их серьезно подорвано? Я не сгущаю краски. Ситуация тяжелая", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20210930/distantsionnoe_obuchenie-1752529900.html
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
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общество, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евгений куйвашев, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19
14:32 01.10.2021 (обновлено: 16:00 01.10.2021)
 
Губернатор Свердловской области назвал альтернативу обязательной вакцинации

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил введение обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан региона тем, что сейчас необходима или вакцинация, или в противном случае — локдаун.
Ранее Роспотребнадзор региона сообщил, что для ряда категорий граждан в Свердловской области вводится обязательная вакцинация. Согласно постановлению, с 5 октября должны быть привиты жители области, оказывающие услуги населению в сфере образования, обслуживания, в том числе на объектах торговли, финансовых организаций, общественного питания, такси, почты, гостиничных услуг, парикмахерских, химчисток, театрах, концертных залах, спортивных объектах. Также обязательная вакцинация вводится для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления.
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Уточняется, что до 1 ноября представители этих сфер должны быть привиты первым компонентом вакцины, до 1 декабря – вторым компонентом. В ином случае работодателю предстоит перевести сотрудников на дистант.

"Эпидемия коронавируса никак не отступит, лучше не становится, люди болеют тяжело. Вы и сами это видите. Поэтому Роспотребнадзор принял сегодня постановление о введении в Свердловской области обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых сфер. Это решение далось очень непросто, но, по мнению специалистов ведомства, сейчас или вакцинация, или в противном случае — локдаун", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

В каких регионах России введена обязательная вакцинация
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Он добавил, что каждый день открывает сводку и видит, что там опять больше 500 случаев COVID-19 за сутки.
"Все уже сбились со счета, какая сейчас волна — третья? Или уже четвертая? Снова болеют все вокруг: кто-то по второму кругу, а кто-то говорит, что и по третьему. Мы потеряли уже так много друзей, близких, коллег. Недавно прочитал в СМИ о смерти еще совсем молодой учительницы математики. А сколько врачей ушло за время пандемии? А сколько людей вылечились, но здоровье их серьезно подорвано? Я не сгущаю краски. Ситуация тяжелая", - отметил губернатор.
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Распространение коронавирусаОбществоСвердловская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Евгений КуйвашевЗдоровье - ОбществоВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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