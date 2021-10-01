14:32 01.10.2021 (обновлено: 16:00 01.10.2021)
Губернатор Свердловской области назвал альтернативу обязательной вакцинации
В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил введение обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан региона тем, что сейчас необходима или вакцинация, или в противном случае — локдаун.
Ранее Роспотребнадзор региона сообщил, что для ряда категорий граждан в Свердловской области вводится обязательная вакцинация. Согласно постановлению, с 5 октября должны быть привиты жители области, оказывающие услуги населению в сфере образования, обслуживания, в том числе на объектах торговли, финансовых организаций, общественного питания, такси, почты, гостиничных услуг, парикмахерских, химчисток, театрах, концертных залах, спортивных объектах. Также обязательная вакцинация вводится для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления.
Уточняется, что до 1 ноября представители этих сфер должны быть привиты первым компонентом вакцины, до 1 декабря – вторым компонентом. В ином случае работодателю предстоит перевести сотрудников на дистант.
"Эпидемия коронавируса никак не отступит, лучше не становится, люди болеют тяжело. Вы и сами это видите. Поэтому Роспотребнадзор принял сегодня постановление о введении в Свердловской области обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых сфер. Это решение далось очень непросто, но, по мнению специалистов ведомства, сейчас или вакцинация, или в противном случае — локдаун", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он добавил, что каждый день открывает сводку и видит, что там опять больше 500 случаев COVID-19 за сутки.
"Все уже сбились со счета, какая сейчас волна — третья? Или уже четвертая? Снова болеют все вокруг: кто-то по второму кругу, а кто-то говорит, что и по третьему. Мы потеряли уже так много друзей, близких, коллег. Недавно прочитал в СМИ о смерти еще совсем молодой учительницы математики. А сколько врачей ушло за время пандемии? А сколько людей вылечились, но здоровье их серьезно подорвано? Я не сгущаю краски. Ситуация тяжелая", - отметил губернатор.
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