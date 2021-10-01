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Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 01.10.2021
Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
Обязательная вакцинация вводится в Свердловской области для ряда категорий граждан, сообщает в пятницу Роспотребнадзор региона. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:16
2021-10-01T13:16
2021-10-01T13:31
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация вводится в Свердловской области для ряда категорий граждан, сообщает в пятницу Роспотребнадзор региона."Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о проведении обязательной вакцинации в отношении отдельных категорий граждан", - говорится в сообщении.Согласно постановлению, с 5 октября должны быть привиты жители области, оказывающие услуги населению в сфере образования, обслуживания, в том числе на объектах торговли, финансовых организаций, общественного питания, такси, почты, гостиничных услуг, парикмахерских, химчисток, театрах, концертных залах, спортивных объектах.Также обязательная вакцинация вводится для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления.Уточняется, что до 1 ноября представители этих сфер должны быть привиты первым компонентом вакцины, до 1 декабря – вторым компонентом. В ином случае работодателю предстоит перевести сотрудников на дистант.По данным главного санитарного врача региона, только с 20 по 26 сентября в области выявлены более 3,6 тысячи случаев заболевания коронавирусом, что на 2,4% выше предыдущей недели. Отмечается рост в 61,1% заболевших, активно посещающих общественные места и пользующиеся общественны транспортом. Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы среди работников офисов, банков и муниципальных служащих, а также сотрудников организаций, оказывающих бытовые и гостиничные услуги.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:16 01.10.2021 (обновлено: 13:31 01.10.2021)
Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для работников торговли и образования
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт – РИА Новости.
Обязательная вакцинация вводится в Свердловской области
для ряда категорий граждан, сообщает в пятницу Роспотребнадзор
региона.
"Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о проведении обязательной вакцинации в отношении отдельных категорий граждан", - говорится в сообщении.
Согласно постановлению, с 5 октября должны быть привиты жители области, оказывающие услуги населению в сфере образования, обслуживания, в том числе на объектах торговли, финансовых организаций, общественного питания, такси, почты, гостиничных услуг, парикмахерских, химчисток, театрах, концертных залах, спортивных объектах.
Также обязательная вакцинация вводится для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления.
Уточняется, что до 1 ноября представители этих сфер должны быть привиты первым компонентом вакцины, до 1 декабря – вторым компонентом. В ином случае работодателю предстоит перевести сотрудников на дистант.
По данным главного санитарного врача региона, только с 20 по 26 сентября в области выявлены более 3,6 тысячи случаев заболевания коронавирусом, что на 2,4% выше предыдущей недели. Отмечается рост в 61,1% заболевших, активно посещающих общественные места и пользующиеся общественны транспортом. Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы среди работников офисов, банков и муниципальных служащих, а также сотрудников организаций, оказывающих бытовые и гостиничные услуги.