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Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 01.10.2021

Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

Обязательная вакцинация вводится в Свердловской области для ряда категорий граждан, сообщает в пятницу Роспотребнадзор региона. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T13:16

2021-10-01T13:16

2021-10-01T13:31

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация вводится в Свердловской области для ряда категорий граждан, сообщает в пятницу Роспотребнадзор региона."Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о проведении обязательной вакцинации в отношении отдельных категорий граждан", - говорится в сообщении.Согласно постановлению, с 5 октября должны быть привиты жители области, оказывающие услуги населению в сфере образования, обслуживания, в том числе на объектах торговли, финансовых организаций, общественного питания, такси, почты, гостиничных услуг, парикмахерских, химчисток, театрах, концертных залах, спортивных объектах.Также обязательная вакцинация вводится для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления.Уточняется, что до 1 ноября представители этих сфер должны быть привиты первым компонентом вакцины, до 1 декабря – вторым компонентом. В ином случае работодателю предстоит перевести сотрудников на дистант.По данным главного санитарного врача региона, только с 20 по 26 сентября в области выявлены более 3,6 тысячи случаев заболевания коронавирусом, что на 2,4% выше предыдущей недели. Отмечается рост в 61,1% заболевших, активно посещающих общественные места и пользующиеся общественны транспортом. Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы среди работников офисов, банков и муниципальных служащих, а также сотрудников организаций, оказывающих бытовые и гостиничные услуги.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19