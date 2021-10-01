Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752655009.html
Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 01.10.2021
Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
Обязательная вакцинация вводится в Свердловской области для ряда категорий граждан, сообщает в пятницу Роспотребнадзор региона. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:16
2021-10-01T13:31
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_0:121:3173:1906_1920x0_80_0_0_1c4739126fa6a3558724b4b2366d5536.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация вводится в Свердловской области для ряда категорий граждан, сообщает в пятницу Роспотребнадзор региона."Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о проведении обязательной вакцинации в отношении отдельных категорий граждан", - говорится в сообщении.Согласно постановлению, с 5 октября должны быть привиты жители области, оказывающие услуги населению в сфере образования, обслуживания, в том числе на объектах торговли, финансовых организаций, общественного питания, такси, почты, гостиничных услуг, парикмахерских, химчисток, театрах, концертных залах, спортивных объектах.Также обязательная вакцинация вводится для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления.Уточняется, что до 1 ноября представители этих сфер должны быть привиты первым компонентом вакцины, до 1 декабря – вторым компонентом. В ином случае работодателю предстоит перевести сотрудников на дистант.По данным главного санитарного врача региона, только с 20 по 26 сентября в области выявлены более 3,6 тысячи случаев заболевания коронавирусом, что на 2,4% выше предыдущей недели. Отмечается рост в 61,1% заболевших, активно посещающих общественные места и пользующиеся общественны транспортом. Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы среди работников офисов, банков и муниципальных служащих, а также сотрудников организаций, оказывающих бытовые и гостиничные услуги.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_9d4c8f1fec206f1a7c733ab112a2b182.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:16 01.10.2021 (обновлено: 13:31 01.10.2021)
 
Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для работников торговли и образования

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация вводится в Свердловской области для ряда категорий граждан, сообщает в пятницу Роспотребнадзор региона.
"Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о проведении обязательной вакцинации в отношении отдельных категорий граждан", - говорится в сообщении.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
Согласно постановлению, с 5 октября должны быть привиты жители области, оказывающие услуги населению в сфере образования, обслуживания, в том числе на объектах торговли, финансовых организаций, общественного питания, такси, почты, гостиничных услуг, парикмахерских, химчисток, театрах, концертных залах, спортивных объектах.
Также обязательная вакцинация вводится для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления.
Уточняется, что до 1 ноября представители этих сфер должны быть привиты первым компонентом вакцины, до 1 декабря – вторым компонентом. В ином случае работодателю предстоит перевести сотрудников на дистант.
По данным главного санитарного врача региона, только с 20 по 26 сентября в области выявлены более 3,6 тысячи случаев заболевания коронавирусом, что на 2,4% выше предыдущей недели. Отмечается рост в 61,1% заболевших, активно посещающих общественные места и пользующиеся общественны транспортом. Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы среди работников офисов, банков и муниципальных служащих, а также сотрудников организаций, оказывающих бытовые и гостиничные услуги.
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Раде рассказали, как "Газпром" разрушит Украину
04:17В Дрездене открылась выставка России и Германии "Мечты о свободе"
04:05"Ужасный конец": на Украине заявили о плане раздела страны
04:02Число жертв COVID-19 в США превысило 700 тысяч человек
03:43На Украине поблагодарили Венгрию за урок газовому "наркоману"
03:35Источник рассказал о новом покрытии российских боевых машин
03:15Юрист объяснил, что делать, если во время проверки нет прав с собой
03:00Юристы рассказали о росте налога на землю в некоторых регионах
02:25Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair
02:16Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году
02:15Финансист рассказал, почему не надо инвестировать в валюту
02:15Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии
02:02В Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник" другую вакцину
01:38Объявлен победитель шоу "Голос 60+"
01:31В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19
01:15Гражданам рассказали, когда придет кризис
01:06Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию
00:59Пушков заявил о планах Саакашвили "взорвать" Грузию
00:45Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года
00:30Калмыкские буддисты начнут один из самых важных в году ритуалов
Лента новостейМолния