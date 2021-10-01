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Голикова рассказала о запасах вакцины от COVID-19
Голикова рассказала о запасах вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2021
Голикова рассказала о запасах вакцины от COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России достаточно вакцины от COVID-19, в субъектах есть запас на месяц и больше. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:41
2021-10-01T12:58
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России достаточно вакцины от COVID-19, в субъектах есть запас на месяц и больше."Абсолютно, вакцины достаточно, запас месячный и более в субъектах Российской Федерации есть, можно прививаться", - сказала она РИА Новости, отвечая на вопрос о достаточности вакцины для достижения коллективного иммунитета. По ее словам, коллективного иммунитета в стране удастся достигнуть, когда каждый будет заботиться о себе и близких.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19
12:41 01.10.2021 (обновлено: 12:58 01.10.2021)
 
Голикова рассказала о запасах вакцины от COVID-19

Голикова: вакцины достаточно, запас в субъектах месячный и более

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России достаточно вакцины от COVID-19, в субъектах есть запас на месяц и больше.
"Абсолютно, вакцины достаточно, запас месячный и более в субъектах Российской Федерации есть, можно прививаться", - сказала она РИА Новости, отвечая на вопрос о достаточности вакцины для достижения коллективного иммунитета.
По ее словам, коллективного иммунитета в стране удастся достигнуть, когда каждый будет заботиться о себе и близких.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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