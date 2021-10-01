https://ria.ru/20211001/vaktsina-1752646002.html

Голикова рассказала о запасах вакцины от COVID-19

Голикова рассказала о запасах вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2021

Голикова рассказала о запасах вакцины от COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России достаточно вакцины от COVID-19, в субъектах есть запас на месяц и больше. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T12:41

2021-10-01T12:41

2021-10-01T12:58

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России достаточно вакцины от COVID-19, в субъектах есть запас на месяц и больше."Абсолютно, вакцины достаточно, запас месячный и более в субъектах Российской Федерации есть, можно прививаться", - сказала она РИА Новости, отвечая на вопрос о достаточности вакцины для достижения коллективного иммунитета. По ее словам, коллективного иммунитета в стране удастся достигнуть, когда каждый будет заботиться о себе и близких.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, татьяна голикова, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19