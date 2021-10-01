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"Вектор" готовит вакцины от высокопатогенных штаммов птичьего гриппа
"Вектор" готовит вакцины от высокопатогенных штаммов птичьего гриппа - РИА Новости, 01.10.2021
"Вектор" готовит вакцины от высокопатогенных штаммов птичьего гриппа
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора изучает возможность передачи опасных вирусов от животных к человеку и, в... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T09:50
2021-10-01T10:43
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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НОВОСИБИРСК, 1 окт — РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора изучает возможность передачи опасных вирусов от животных к человеку и, в частности, готовит вакцины против птичьего гриппа, рассказал журналистам заместитель гендиректора по научной работе Александр Агафонов."Субтипы вируса гриппа H5 и H7 могут вызывать заболеваемость с летальностью до 70 процентов. И сейчас опасность этого гриппа никто не снимает. Мы готовим и вакцину против этих высокопатогенных вирусов гриппа, потому что при такой летальности при переходе на человека это будет очень серьезная угроза для всего населения", — сказал он.По словам специалиста, практически 90 процентов вирусов, которые сейчас есть у человека, — зооантропонозные, то есть им подвержены и животные, и люди, хотя реакция на них разная. При этом существуют методы, позволяющие оценить, насколько эффективно вирус будет размножаться в человеческом организме."Пример гриппа наиболее яркий. При изменении рецепторной активности он может размножаться либо в верхних дыхательных путях человека, либо в нижних дыхательных путях, и эта преграда как раз позволяет нам пока не болеть вирусами, которые вызываются высокопатогенными штаммами птичьего гриппа", — пояснил Агафонов.Ученый отметил, что пандемия коронавируса показала, насколько важно исследовать еще неизвестные вирусы и постоянно следить за вновь появляющимися вариантами.Он добавил, что только в прошлом году специалисты центра смогли обнаружить 67 новых вирусов, а сколько их всего у животных, насекомых и растений или просто в окружающей среде, неизвестно и только предстоит выяснить.Случаи птичьего гриппа H5N6 зафиксировали в середине июля в китайской провинции Сычуань. Эксперты пришли к выводу, что вирус попал от птицы к человеку, но риск масштабного распространения крайне низок. Всего заразились три местных жителя, один из них умер.
https://ria.ru/20210601/gripp-1735148932.html
https://ria.ru/20211001/gripp-1752604561.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
09:50 01.10.2021 (обновлено: 10:43 01.10.2021)
 
"Вектор" готовит вакцины от высокопатогенных штаммов птичьего гриппа

Научный центр "Вектор" готовит вакцины от высокопатогенных штаммов птичьего гриппа

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НОВОСИБИРСК, 1 окт — РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора изучает возможность передачи опасных вирусов от животных к человеку и, в частности, готовит вакцины против птичьего гриппа, рассказал журналистам заместитель гендиректора по научной работе Александр Агафонов.
"Субтипы вируса гриппа H5 и H7 могут вызывать заболеваемость с летальностью до 70 процентов. И сейчас опасность этого гриппа никто не снимает. Мы готовим и вакцину против этих высокопатогенных вирусов гриппа, потому что при такой летальности при переходе на человека это будет очень серьезная угроза для всего населения", — сказал он.
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По словам специалиста, практически 90 процентов вирусов, которые сейчас есть у человека, — зооантропонозные, то есть им подвержены и животные, и люди, хотя реакция на них разная. При этом существуют методы, позволяющие оценить, насколько эффективно вирус будет размножаться в человеческом организме.
"Пример гриппа наиболее яркий. При изменении рецепторной активности он может размножаться либо в верхних дыхательных путях человека, либо в нижних дыхательных путях, и эта преграда как раз позволяет нам пока не болеть вирусами, которые вызываются высокопатогенными штаммами птичьего гриппа", — пояснил Агафонов.
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Ученый отметил, что пандемия коронавируса показала, насколько важно исследовать еще неизвестные вирусы и постоянно следить за вновь появляющимися вариантами.
"По оценкам специалистов, сейчас известно не более 0,001 процента от всех вирусов, которые существуют. Опыт "Вектора" за предыдущий год <…> показал, что действительно, эта оценка очень близка к реальности", — сказал Агафонов.
Он добавил, что только в прошлом году специалисты центра смогли обнаружить 67 новых вирусов, а сколько их всего у животных, насекомых и растений или просто в окружающей среде, неизвестно и только предстоит выяснить.
Случаи птичьего гриппа H5N6 зафиксировали в середине июля в китайской провинции Сычуань. Эксперты пришли к выводу, что вирус попал от птицы к человеку, но риск масштабного распространения крайне низок. Всего заразились три местных жителя, один из них умер.
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