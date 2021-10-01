https://ria.ru/20211001/utilizatsiya-1752597037.html

Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом

Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом - РИА Новости, 01.10.2021

Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом

РЖД и энергетические компании не предоставляли в Росприроднадзор данные об утилизации или хранении токсичных полихлорированных бифенилов (ПХБ), которые должны... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T03:32

2021-10-01T03:32

2021-10-01T03:32

общество

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ржд

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

светлана радионова

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. РЖД и энергетические компании не предоставляли в Росприроднадзор данные об утилизации или хранении токсичных полихлорированных бифенилов (ПХБ), которые должны быть уничтожены к 2028 году, контрольная служба намерена выяснить, что происходит с отходами с этими веществами, сообщила РИА Новости глава ведомства Светлана Радионова.Она отметила, что ПХБ входили в состав масел в старых трансформаторах, которые используют, прежде всего, РЖД и энергетические компании.По ее словам, Россия ратифицировала Стокгольмскую конвенцию по стойким органическим загрязнителям (СОЗ), и согласно этому документу, ПХБ должны быть к 2025 году запрещены к использованию, а к 2028-му – уничтожены.Как ранее поясняли в "Росатоме", специалисты которого занимаются утилизацией ПХБ, в 1930-х годах в трансформаторах и конденсаторах использовались жидкости (диэлектрики) на основе полихлорированных бифенилов. Эти жидкости не пропускали электрический ток и обеспечивали охлаждение частей оборудования. Они обладали прекрасными изоляционными свойствами, но с течением времени выяснилось, что они крайне токсичны для любых живых организмов из-за наличия молекулы хлора, при попадании в организм они приводят к необратимым изменениям. ПХБ может накапливаться в жировых тканях и грудном молоке, что делает его крайне токсичным для будущих поколений. Производство ПХБ в России прекратилось в 1991 году.

https://ria.ru/20210922/nefterazliv-1751231211.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ржд, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, россия