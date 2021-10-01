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Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом - РИА Новости, 01.10.2021
Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
РЖД и энергетические компании не предоставляли в Росприроднадзор данные об утилизации или хранении токсичных полихлорированных бифенилов (ПХБ), которые должны... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T03:32
2021-10-01T03:32
общество
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ржд
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
светлана радионова
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. РЖД и энергетические компании не предоставляли в Росприроднадзор данные об утилизации или хранении токсичных полихлорированных бифенилов (ПХБ), которые должны быть уничтожены к 2028 году, контрольная служба намерена выяснить, что происходит с отходами с этими веществами, сообщила РИА Новости глава ведомства Светлана Радионова.Она отметила, что ПХБ входили в состав масел в старых трансформаторах, которые используют, прежде всего, РЖД и энергетические компании.По ее словам, Россия ратифицировала Стокгольмскую конвенцию по стойким органическим загрязнителям (СОЗ), и согласно этому документу, ПХБ должны быть к 2025 году запрещены к использованию, а к 2028-му – уничтожены.Как ранее поясняли в "Росатоме", специалисты которого занимаются утилизацией ПХБ, в 1930-х годах в трансформаторах и конденсаторах использовались жидкости (диэлектрики) на основе полихлорированных бифенилов. Эти жидкости не пропускали электрический ток и обеспечивали охлаждение частей оборудования. Они обладали прекрасными изоляционными свойствами, но с течением времени выяснилось, что они крайне токсичны для любых живых организмов из-за наличия молекулы хлора, при попадании в организм они приводят к необратимым изменениям. ПХБ может накапливаться в жировых тканях и грудном молоке, что делает его крайне токсичным для будущих поколений. Производство ПХБ в России прекратилось в 1991 году.
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общество, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ржд, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, россия
03:32 01.10.2021
 
Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом

Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом в РЖД

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРуководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. РЖД и энергетические компании не предоставляли в Росприроднадзор данные об утилизации или хранении токсичных полихлорированных бифенилов (ПХБ), которые должны быть уничтожены к 2028 году, контрольная служба намерена выяснить, что происходит с отходами с этими веществами, сообщила РИА Новости глава ведомства Светлана Радионова.
Она отметила, что ПХБ входили в состав масел в старых трансформаторах, которые используют, прежде всего, РЖД и энергетические компании.
"По самой слабой статистике у нас их (отходов с ПХБ – ред.) около 30 тысяч тонн. По данным государственной отчетности, за два года в России не было утилизирована ни одного прибора, содержащего это вещество. О чем это говорит? Тот, кто утилизировал, не знал, что там есть ПХБ, не записал, не получил лицензию? В России не было проведено ни одной утилизации. Сейчас я задам основным владельцам этих объектов (РЖД, энергетики) вопрос: а куда вы деваете эти объекты? Складирование тоже требует условий. Где все это?", - сказала Радионова.
По ее словам, Россия ратифицировала Стокгольмскую конвенцию по стойким органическим загрязнителям (СОЗ), и согласно этому документу, ПХБ должны быть к 2025 году запрещены к использованию, а к 2028-му – уничтожены.
Как ранее поясняли в "Росатоме", специалисты которого занимаются утилизацией ПХБ, в 1930-х годах в трансформаторах и конденсаторах использовались жидкости (диэлектрики) на основе полихлорированных бифенилов. Эти жидкости не пропускали электрический ток и обеспечивали охлаждение частей оборудования. Они обладали прекрасными изоляционными свойствами, но с течением времени выяснилось, что они крайне токсичны для любых живых организмов из-за наличия молекулы хлора, при попадании в организм они приводят к необратимым изменениям. ПХБ может накапливаться в жировых тканях и грудном молоке, что делает его крайне токсичным для будущих поколений. Производство ПХБ в России прекратилось в 1991 году.
Место разлива нефтесодержащей жидкости в Коми - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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ОбществоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РЖДФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Светлана РадионоваРоссия
 
 
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