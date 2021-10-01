https://ria.ru/20211001/ugrozy-1752724527.html

В МИД Белоруссии заявили о многочисленных угрозах диппредставительствам

В МИД Белоруссии заявили о многочисленных угрозах диппредставительствам - РИА Новости, 01.10.2021

В МИД Белоруссии заявили о многочисленных угрозах диппредставительствам

Ряд белорусских загранучреждений получили по электронной почте анонимные угрозы о минировании, они не подтвердились, заявил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T18:13

2021-10-01T18:13

2021-10-01T18:23

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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Ряд белорусских загранучреждений получили по электронной почте анонимные угрозы о минировании, они не подтвердились, заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.Ранее СМИ сообщили, что полиция Вены провела операцию в связи с "угрозой взрыва" в здании белорусского посольства. Кроме того, специальные службы проверяли здание посольства Белоруссии в Бишкеке, тревога оказалась ложной."Ряд загранучреждений Беларуси получили по электронной почте однотипные анонимные сообщения о минировании", - сказал пресс-секретарь.По его словам, в загранучреждениях были проведены соответствующие мероприятия по проверке с привлечением правоохранительных органов стран нахождения дипмиссий, информация не подтвердилась.Глаз обратил внимание, что во всех странах, где находятся столкнувшиеся с ложным сообщением об угрозе белорусские загранучреждения, законом предусмотрена суровая ответственность за подобные противоправные действия.

https://ria.ru/20211001/kirgiziya-1752694110.html

https://ria.ru/20210309/terakty-1600537358.html

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бишкек

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вена, белоруссия, бишкек, мид белоруссии