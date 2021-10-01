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В МИД Белоруссии заявили о многочисленных угрозах диппредставительствам
В МИД Белоруссии заявили о многочисленных угрозах диппредставительствам - РИА Новости, 01.10.2021
В МИД Белоруссии заявили о многочисленных угрозах диппредставительствам
Ряд белорусских загранучреждений получили по электронной почте анонимные угрозы о минировании, они не подтвердились, заявил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:13
2021-10-01T18:13
2021-10-01T18:23
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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Ряд белорусских загранучреждений получили по электронной почте анонимные угрозы о минировании, они не подтвердились, заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.Ранее СМИ сообщили, что полиция Вены провела операцию в связи с "угрозой взрыва" в здании белорусского посольства. Кроме того, специальные службы проверяли здание посольства Белоруссии в Бишкеке, тревога оказалась ложной."Ряд загранучреждений Беларуси получили по электронной почте однотипные анонимные сообщения о минировании", - сказал пресс-секретарь.По его словам, в загранучреждениях были проведены соответствующие мероприятия по проверке с привлечением правоохранительных органов стран нахождения дипмиссий, информация не подтвердилась.Глаз обратил внимание, что во всех странах, где находятся столкнувшиеся с ложным сообщением об угрозе белорусские загранучреждения, законом предусмотрена суровая ответственность за подобные противоправные действия.
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18:13 01.10.2021 (обновлено: 18:23 01.10.2021)
В МИД Белоруссии заявили о многочисленных угрозах диппредставительствам
Пресс-секретарь МИД Глаз: многие загранучреждения Белоруссии получили угрозы о минировании