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В МИД Белоруссии заявили о многочисленных угрозах диппредставительствам
В МИД Белоруссии заявили о многочисленных угрозах диппредставительствам - РИА Новости, 01.10.2021
В МИД Белоруссии заявили о многочисленных угрозах диппредставительствам
Ряд белорусских загранучреждений получили по электронной почте анонимные угрозы о минировании, они не подтвердились, заявил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:13
2021-10-01T18:23
в мире
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белоруссия
бишкек
мид белоруссии
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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Ряд белорусских загранучреждений получили по электронной почте анонимные угрозы о минировании, они не подтвердились, заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.Ранее СМИ сообщили, что полиция Вены провела операцию в связи с "угрозой взрыва" в здании белорусского посольства. Кроме того, специальные службы проверяли здание посольства Белоруссии в Бишкеке, тревога оказалась ложной."Ряд загранучреждений Беларуси получили по электронной почте однотипные анонимные сообщения о минировании", - сказал пресс-секретарь.По его словам, в загранучреждениях были проведены соответствующие мероприятия по проверке с привлечением правоохранительных органов стран нахождения дипмиссий, информация не подтвердилась.Глаз обратил внимание, что во всех странах, где находятся столкнувшиеся с ложным сообщением об угрозе белорусские загранучреждения, законом предусмотрена суровая ответственность за подобные противоправные действия.
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в мире, вена, белоруссия, бишкек, мид белоруссии
18:13 01.10.2021 (обновлено: 18:23 01.10.2021)
 
В МИД Белоруссии заявили о многочисленных угрозах диппредставительствам

Пресс-секретарь МИД Глаз: многие загранучреждения Белоруссии получили угрозы о минировании

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Ряд белорусских загранучреждений получили по электронной почте анонимные угрозы о минировании, они не подтвердились, заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
Ранее СМИ сообщили, что полиция Вены провела операцию в связи с "угрозой взрыва" в здании белорусского посольства. Кроме того, специальные службы проверяли здание посольства Белоруссии в Бишкеке, тревога оказалась ложной.
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"Ряд загранучреждений Беларуси получили по электронной почте однотипные анонимные сообщения о минировании", - сказал пресс-секретарь.
По его словам, в загранучреждениях были проведены соответствующие мероприятия по проверке с привлечением правоохранительных органов стран нахождения дипмиссий, информация не подтвердилась.
Глаз обратил внимание, что во всех странах, где находятся столкнувшиеся с ложным сообщением об угрозе белорусские загранучреждения, законом предусмотрена суровая ответственность за подобные противоправные действия.
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