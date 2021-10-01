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В Британии предупредили об угрозе продовольственной безопасности
В Британии предупредили об угрозе продовольственной безопасности - РИА Новости, 01.10.2021
В Британии предупредили об угрозе продовольственной безопасности
Продовольственная безопасность Британии находится под угрозой из-за резкой нехватки рабочей силы, в том числе 10 тысяч мясников, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:05
2021-10-01T15:05
в мире
великобритания
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ЛОНДОН, 1 окт - РИА Новости. Продовольственная безопасность Британии находится под угрозой из-за резкой нехватки рабочей силы, в том числе 10 тысяч мясников, рассказали РИА Новости в Британской ассоциации производителей мяса (BMPA).Британия после выхода из ЕС и под влиянием последовавшей эпидемии COVID-19 столкнулась с нехваткой рабочей силы. Нехватка водителей грузовиков и бензовозов уже привела к топливному кризису и перебоям с поставками продовольствия в стране. На прошлой неделе правительство страны приняло решение о выдаче 5 тысяч краткосрочных виз водителям грузовиков, а также 5,5 тысяч виз работникам птицеферм."Мы предупреждали о хронической нехватке подготовленных мясников на протяжении определенного времени, и по нашим оценкам, нехватка подготовленных работников с квалификацией мясника составляет около 10 тысяч человек. Начиная с января, когда подготовленные работники вернулись в ЕС, эта цифра начала постепенно увеличиваться", - рассказали в пресс-службе ассоциации.Представители отрасли предупреждают, что если количество мясников упадет ниже требуемого уровня, то производство замедлится. Проблема осложняется тем, что в Британии нет подготовленных кадров и сами британцы неохотно идут работать в эту отрасль.В ассоциации рассказали, что переработка мяса сама по себе очень трудоёмкий процесс, который сложно автоматизировать, так как на производственной линии нужна рассудительность, ловкость квалифицированного мясника. Это также физически сложная работа, что сокращает количество подходящих кадров.После Brexit ситуация осложнилась последовавшей пандемией коронавируса, отрасли начали соперничать друг с другом за пул работников. В ассоциации рассказали, что в настоящее время с кризисом рабочей силы столкнулись стратегические важные сектора пищевой промышленности Британии, работников к себе переманивают другие сектора, которые могут позволить себе поднять заработную плату на 20-30%."В стране нет 10 тысяч квалифицированных мясников, которые ожидают найма на работу. Единственный краткосрочный источник ресурсов – это заграница. Если правительство не окажет краткосрочных мер поддержки в форме доступа к рабочим мигрантам, мы увидим сокращение этой ключевой отрасли и ослабление продовольственной безопасности Британии", - подчеркнули в ассоциации.В BMPA отметили, что для того, чтобы подготовить и нанять на работу полностью квалифицированного мясника, требуется 18 месяцев.
https://ria.ru/20210930/ronaldu-1752499541.html
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в мире, великобритания
15:05 01.10.2021
 
В Британии предупредили об угрозе продовольственной безопасности

Британские производители мяса предупредили об угрозе продовольственной безопасности

© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Depositphotos / rabbit75_dep
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ЛОНДОН, 1 окт - РИА Новости. Продовольственная безопасность Британии находится под угрозой из-за резкой нехватки рабочей силы, в том числе 10 тысяч мясников, рассказали РИА Новости в Британской ассоциации производителей мяса (BMPA).
Британия после выхода из ЕС и под влиянием последовавшей эпидемии COVID-19 столкнулась с нехваткой рабочей силы. Нехватка водителей грузовиков и бензовозов уже привела к топливному кризису и перебоям с поставками продовольствия в стране. На прошлой неделе правительство страны приняло решение о выдаче 5 тысяч краткосрочных виз водителям грузовиков, а также 5,5 тысяч виз работникам птицеферм.
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"Мы предупреждали о хронической нехватке подготовленных мясников на протяжении определенного времени, и по нашим оценкам, нехватка подготовленных работников с квалификацией мясника составляет около 10 тысяч человек. Начиная с января, когда подготовленные работники вернулись в ЕС, эта цифра начала постепенно увеличиваться", - рассказали в пресс-службе ассоциации.
Представители отрасли предупреждают, что если количество мясников упадет ниже требуемого уровня, то производство замедлится. Проблема осложняется тем, что в Британии нет подготовленных кадров и сами британцы неохотно идут работать в эту отрасль.
В ассоциации рассказали, что переработка мяса сама по себе очень трудоёмкий процесс, который сложно автоматизировать, так как на производственной линии нужна рассудительность, ловкость квалифицированного мясника. Это также физически сложная работа, что сокращает количество подходящих кадров.
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"В стране нет 10 тысяч квалифицированных мясников, которые ожидают найма на работу. Единственный краткосрочный источник ресурсов – это заграница. Если правительство не окажет краткосрочных мер поддержки в форме доступа к рабочим мигрантам, мы увидим сокращение этой ключевой отрасли и ослабление продовольственной безопасности Британии", - подчеркнули в ассоциации.
В BMPA отметили, что для того, чтобы подготовить и нанять на работу полностью квалифицированного мясника, требуется 18 месяцев.
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