https://ria.ru/20211001/ubiystvo-1752605235.html

Более ста свидетелей допросили по делу об убийстве студенток в Оренбуржье

Более ста свидетелей допросили по делу об убийстве студенток в Оренбуржье - РИА Новости, 01.10.2021

Более ста свидетелей допросили по делу об убийстве студенток в Оренбуржье

Следователи допросили более 100 свидетелей, назначены 14 экспертиз по делу об убийстве трех студенток медколледжа в городе Гай Оренбургской области, сообщает... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T08:54

2021-10-01T08:54

2021-10-01T08:54

происшествия

оренбургская область

гай

следственный комитет россии (ск рф)

россия

убийство трех девушек в оренбургской области

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КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Следователи допросили более 100 свидетелей, назначены 14 экспертиз по делу об убийстве трех студенток медколледжа в городе Гай Оренбургской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По информации СК, двух девушек нашли убитыми в квартире в четверг рано утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. У всех – колото-резаные раны груди и живота. Орудие убийства – кухонный нож – нашли на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц"."По уголовному делу к настоящему времени допрошено более 100 свидетелей, в том числе лица из круга общения потерпевших, преподаватели, сокурсники, соседи, собственники квартиры, в которой совершено преступление, произведены многочисленные осмотры мест происшествия", - говорится в сообщении.По информации следственного управления, также изъяты видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения преступления, проводится анализ их содержания, изъяты технические устройства, находившиеся в пользовании потерпевших, производится их осмотр "с применением комплексов по установлению и извлечению информации", получены сведения о соединениях, которые отрабатываются оперативным путем."По изъятым предметам и образцам для сравнительного исследования назначены 14 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, пожарно-технические, трассологические, дактилоскопические, генетические, компьютерные и медико-криминалистические экспертизы вещественных доказательств", - уточняет ведомство.В рамках выдвинутых криминалистических версий производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению расследуемого преступления.

https://ria.ru/20211001/ubiystvo-1752595323.html

оренбургская область

гай

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Следственные действия на месте убийства трех человек в Оренбургской области Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о насильственной смерти троих человек возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Установлено, что 30 сентября 2021 года 04.45 часов после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями. Следственной группой в составе следователей и сотрудников отдела криминалистики производятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, для координации действий личного состава осуществлен выезд руководства следственного управления. 2021-10-01T08:54 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оренбургская область, гай, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство трех девушек в оренбургской области