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Более ста свидетелей допросили по делу об убийстве студенток в Оренбуржье
Более ста свидетелей допросили по делу об убийстве студенток в Оренбуржье - РИА Новости, 01.10.2021
Более ста свидетелей допросили по делу об убийстве студенток в Оренбуржье
Следователи допросили более 100 свидетелей, назначены 14 экспертиз по делу об убийстве трех студенток медколледжа в городе Гай Оренбургской области, сообщает... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T08:54
2021-10-01T08:54
происшествия
оренбургская область
гай
следственный комитет россии (ск рф)
россия
убийство трех девушек в оренбургской области
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КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Следователи допросили более 100 свидетелей, назначены 14 экспертиз по делу об убийстве трех студенток медколледжа в городе Гай Оренбургской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По информации СК, двух девушек нашли убитыми в квартире в четверг рано утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. У всех – колото-резаные раны груди и живота. Орудие убийства – кухонный нож – нашли на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц"."По уголовному делу к настоящему времени допрошено более 100 свидетелей, в том числе лица из круга общения потерпевших, преподаватели, сокурсники, соседи, собственники квартиры, в которой совершено преступление, произведены многочисленные осмотры мест происшествия", - говорится в сообщении.По информации следственного управления, также изъяты видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения преступления, проводится анализ их содержания, изъяты технические устройства, находившиеся в пользовании потерпевших, производится их осмотр "с применением комплексов по установлению и извлечению информации", получены сведения о соединениях, которые отрабатываются оперативным путем."По изъятым предметам и образцам для сравнительного исследования назначены 14 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, пожарно-технические, трассологические, дактилоскопические, генетические, компьютерные и медико-криминалистические экспертизы вещественных доказательств", - уточняет ведомство.В рамках выдвинутых криминалистических версий производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению расследуемого преступления.
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Следственные действия на месте убийства трех человек в Оренбургской области
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о насильственной смерти троих человек возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Установлено, что 30 сентября 2021 года 04.45 часов после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями. Следственной группой в составе следователей и сотрудников отдела криминалистики производятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, для координации действий личного состава осуществлен выезд руководства следственного управления.
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происшествия, оренбургская область, гай, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство трех девушек в оренбургской области
08:54 01.10.2021
 
Более ста свидетелей допросили по делу об убийстве студенток в Оренбуржье

Следователи допросили более ста свидетелей по делу об убийстве трех студенток в Оренбуржье

© СУ СК по Оренбургской областиНа месте убийства трех девушек в Оренбургской области. Кадр видео
На месте убийства трех девушек в Оренбургской области. Кадр видео
© СУ СК по Оренбургской области
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КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Следователи допросили более 100 свидетелей, назначены 14 экспертиз по делу об убийстве трех студенток медколледжа в городе Гай Оренбургской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По информации СК, двух девушек нашли убитыми в квартире в четверг рано утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. У всех – колото-резаные раны груди и живота. Орудие убийства – кухонный нож – нашли на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".
"По уголовному делу к настоящему времени допрошено более 100 свидетелей, в том числе лица из круга общения потерпевших, преподаватели, сокурсники, соседи, собственники квартиры, в которой совершено преступление, произведены многочисленные осмотры мест происшествия", - говорится в сообщении.
По информации следственного управления, также изъяты видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения преступления, проводится анализ их содержания, изъяты технические устройства, находившиеся в пользовании потерпевших, производится их осмотр "с применением комплексов по установлению и извлечению информации", получены сведения о соединениях, которые отрабатываются оперативным путем.
"По изъятым предметам и образцам для сравнительного исследования назначены 14 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, пожарно-технические, трассологические, дактилоскопические, генетические, компьютерные и медико-криминалистические экспертизы вещественных доказательств", - уточняет ведомство.
В рамках выдвинутых криминалистических версий производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению расследуемого преступления.
Сотрудник Следственного комитета на месте убийства трех девушек в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
02:23
Родители рассказали об убитых в Оренбургской области студентках
 
ПроисшествияОренбургская областьГайСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУбийство трех девушек в Оренбургской области
 
 
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