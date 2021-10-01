https://ria.ru/20211001/ubiystvo-1752595323.html

Родители рассказали об убитых в Оренбургской области студентках

Родители рассказали об убитых в Оренбургской области студентках - РИА Новости, 01.10.2021

Родители рассказали об убитых в Оренбургской области студентках

Родители трех студенток медицинского колледжа, убитых в Оренбургской области, надеются, что преступника скоро найдут и накажут. Об этом они заявили в беседе с... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T02:23

2021-10-01T02:23

2021-10-01T13:26

происшествия

оренбургская область

гай

следственный комитет россии (ск рф)

россия

убийство трех девушек в оренбургской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752430682_0:234:850:712_1920x0_80_0_0_5e959692b7ee1cc1819efc8dc1b9b570.jpg

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Родители трех студенток медицинского колледжа, убитых в Оренбургской области, надеются, что преступника скоро найдут и накажут. Об этом они заявили в беседе с порталом "Уфа1.ру".Мать другой студентки вспомнила, что накануне трагедии дочь позвонила ей и обещала навестить.По словам родителей, погибшие девушки мечтали окончить колледж и поступить в вуз. В Гай они поехали, потому что там были бюджетные места.Трех девушек нашли зарезанными в городе Гае рано утром 30 сентября: тела двух из них обнаружили в квартире дома по Молодежной улице после того, как там потушили пожар, третью — во дворе. Погибшим было от 17 до 19 лет. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752540848.html

оренбургская область

гай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оренбургская область, гай, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство трех девушек в оренбургской области