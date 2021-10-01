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Родители рассказали об убитых в Оренбургской области студентках
Родители рассказали об убитых в Оренбургской области студентках - РИА Новости, 01.10.2021
Родители рассказали об убитых в Оренбургской области студентках
Родители трех студенток медицинского колледжа, убитых в Оренбургской области, надеются, что преступника скоро найдут и накажут. Об этом они заявили в беседе с... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T02:23
2021-10-01T13:26
происшествия
оренбургская область
гай
следственный комитет россии (ск рф)
россия
убийство трех девушек в оренбургской области
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Родители трех студенток медицинского колледжа, убитых в Оренбургской области, надеются, что преступника скоро найдут и накажут. Об этом они заявили в беседе с порталом "Уфа1.ру".Мать другой студентки вспомнила, что накануне трагедии дочь позвонила ей и обещала навестить.По словам родителей, погибшие девушки мечтали окончить колледж и поступить в вуз. В Гай они поехали, потому что там были бюджетные места.Трех девушек нашли зарезанными в городе Гае рано утром 30 сентября: тела двух из них обнаружили в квартире дома по Молодежной улице после того, как там потушили пожар, третью — во дворе. Погибшим было от 17 до 19 лет. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
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происшествия, оренбургская область, гай, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство трех девушек в оренбургской области
02:23 01.10.2021 (обновлено: 13:26 01.10.2021)
 
Родители рассказали об убитых в Оренбургской области студентках

Мать студентки медколледжа под Оренбургом: дочь до убийства собиралась в гости к родителям

© Фото : СУ СК по Оренбургской областиСотрудник Следственного комитета на месте убийства трех девушек в Оренбургской области
Сотрудник Следственного комитета на месте убийства трех девушек в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : СУ СК по Оренбургской области
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Родители трех студенток медицинского колледжа, убитых в Оренбургской области, надеются, что преступника скоро найдут и накажут. Об этом они заявили в беседе с порталом "Уфа1.ру".

"Надо найти его и вернуть смертную казнь. Что с таким еще делать?" — сказал отец одной из девушек.

Мать другой студентки вспомнила, что накануне трагедии дочь позвонила ей и обещала навестить.

"Я не верю. Не верю. Она у меня умница была, с детства хотела быть медиком, училась на медсестру, уже на третьем курсе была, у нее было много друзей, ее любили и уважали. Девчонки, с которыми она жила, тоже были нормальные", — рассказала женщина.

По словам родителей, погибшие девушки мечтали окончить колледж и поступить в вуз. В Гай они поехали, потому что там были бюджетные места.
Трех девушек нашли зарезанными в городе Гае рано утром 30 сентября: тела двух из них обнаружили в квартире дома по Молодежной улице после того, как там потушили пожар, третью — во дворе. Погибшим было от 17 до 19 лет. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
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ПроисшествияОренбургская областьГайСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУбийство трех девушек в Оренбургской области
 
 
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