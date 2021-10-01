02:23 01.10.2021 (обновлено: 13:26 01.10.2021)
Родители рассказали об убитых в Оренбургской области студентках
Мать студентки медколледжа под Оренбургом: дочь до убийства собиралась в гости к родителям
© Фото : СУ СК по Оренбургской областиСотрудник Следственного комитета на месте убийства трех девушек в Оренбургской области
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Родители трех студенток медицинского колледжа, убитых в Оренбургской области, надеются, что преступника скоро найдут и накажут. Об этом они заявили в беседе с порталом "Уфа1.ру".
"Надо найти его и вернуть смертную казнь. Что с таким еще делать?" — сказал отец одной из девушек.
Мать другой студентки вспомнила, что накануне трагедии дочь позвонила ей и обещала навестить.
"Я не верю. Не верю. Она у меня умница была, с детства хотела быть медиком, училась на медсестру, уже на третьем курсе была, у нее было много друзей, ее любили и уважали. Девчонки, с которыми она жила, тоже были нормальные", — рассказала женщина.
По словам родителей, погибшие девушки мечтали окончить колледж и поступить в вуз. В Гай они поехали, потому что там были бюджетные места.
Трех девушек нашли зарезанными в городе Гае рано утром 30 сентября: тела двух из них обнаружили в квартире дома по Молодежной улице после того, как там потушили пожар, третью — во дворе. Погибшим было от 17 до 19 лет. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".