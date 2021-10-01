https://ria.ru/20211001/turizm-1752599398.html

Глава Приморья предложил идеи для развития в регионе круизного туризма

Глава Приморья предложил идеи для развития в регионе круизного туризма - РИА Новости, 01.10.2021

Глава Приморья предложил идеи для развития в регионе круизного туризма

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании комиссии Госсовета представил предложения по развитию круизного туризма в России, сообщает краевое правительство... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T05:36

2021-10-01T05:36

2021-10-01T09:56

туризм

приморский край

владивосток

олег кожемяко

дмитрий чернышенко

россия

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750450802_0:531:2048:1683_1920x0_80_0_0_507e409b8f2d139b4d6b1d2b3bff15fe.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании комиссии Госсовета представил предложения по развитию круизного туризма в России, сообщает краевое правительство в пятницу.В ходе совместного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" и президиума правительственной комиссии по развитию туризма в РФ руководитель рабочей группы Кожемяко выступил с докладом на тему развития круизного туризма.Среди основных факторов, препятствующих успешному развитию отрасли, названы износ круизного флота, дефицит качественной туристической инфраструктуры, отсутствие стимулирующих мер к использованию флота для туристско-экскурсионных перевозок, обмеление рек и заиливание дна водоемов, отсутствие гарантированных глубин судового хода, высокая стоимость круизов.Рабочая группа комиссии Госсовета изучила все перечисленные проблемы и по итогам подготовила предложения по их решению.Предложено продлить программу льготного лизинга круизных судов, увеличить размер судового утилизационного гранта до 50%, обеспечить развитие портовой инфраструктуры в регионах за счет федерального финансирования. Кроме того, предложено упростить процессы оформления заходов в российские акватории иностранных судов с туристами. Власти отмечают, что в допандемийный период во Владивосток ежегодно заходили до 20 таких судов.Зампред кабмина Дмитрий Чернышенко, который провел первое совместное заседание президиума правительственной комиссии, сообщал, что концепцию развития круизного туризма представят правительству России до 15 ноября.В регионе действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморского края, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.

https://ria.ru/20200507/1571042741.html

https://ria.ru/20160519/1436281770.html

приморский край

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, владивосток, олег кожемяко, дмитрий чернышенко, россия, новости - туризм