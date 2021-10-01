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Туризм
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Глава Приморья предложил идеи для развития в регионе круизного туризма
Глава Приморья предложил идеи для развития в регионе круизного туризма - РИА Новости, 01.10.2021
Глава Приморья предложил идеи для развития в регионе круизного туризма
Губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании комиссии Госсовета представил предложения по развитию круизного туризма в России, сообщает краевое правительство... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T05:36
2021-10-01T09:56
туризм
приморский край
владивосток
олег кожемяко
дмитрий чернышенко
россия
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании комиссии Госсовета представил предложения по развитию круизного туризма в России, сообщает краевое правительство в пятницу.В ходе совместного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" и президиума правительственной комиссии по развитию туризма в РФ руководитель рабочей группы Кожемяко выступил с докладом на тему развития круизного туризма.Среди основных факторов, препятствующих успешному развитию отрасли, названы износ круизного флота, дефицит качественной туристической инфраструктуры, отсутствие стимулирующих мер к использованию флота для туристско-экскурсионных перевозок, обмеление рек и заиливание дна водоемов, отсутствие гарантированных глубин судового хода, высокая стоимость круизов.Рабочая группа комиссии Госсовета изучила все перечисленные проблемы и по итогам подготовила предложения по их решению.Предложено продлить программу льготного лизинга круизных судов, увеличить размер судового утилизационного гранта до 50%, обеспечить развитие портовой инфраструктуры в регионах за счет федерального финансирования. Кроме того, предложено упростить процессы оформления заходов в российские акватории иностранных судов с туристами. Власти отмечают, что в допандемийный период во Владивосток ежегодно заходили до 20 таких судов.Зампред кабмина Дмитрий Чернышенко, который провел первое совместное заседание президиума правительственной комиссии, сообщал, что концепцию развития круизного туризма представят правительству России до 15 ноября.В регионе действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморского края, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.
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приморский край, владивосток, олег кожемяко, дмитрий чернышенко, россия, новости - туризм
05:36 01.10.2021 (обновлено: 09:56 01.10.2021)
 
Глава Приморья предложил идеи для развития в регионе круизного туризма

Глава Приморья Кожемяко предложил идеи для развития в регионе круизного туризма

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании комиссии Госсовета представил предложения по развитию круизного туризма в России, сообщает краевое правительство в пятницу.
В ходе совместного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" и президиума правительственной комиссии по развитию туризма в РФ руководитель рабочей группы Кожемяко выступил с докладом на тему развития круизного туризма.
"Кожемяко напомнил, что в советские годы круизный туризм в Приморье был популярен. Существовали круизы как внутри региона, так и по всему Дальнему Востоку, был флот. Сегодня некоторые компании успешно работают в этом направлении. Но для них нужно создать условия по приобретению новых судов", - говорится в сообщении.
Среди основных факторов, препятствующих успешному развитию отрасли, названы износ круизного флота, дефицит качественной туристической инфраструктуры, отсутствие стимулирующих мер к использованию флота для туристско-экскурсионных перевозок, обмеление рек и заиливание дна водоемов, отсутствие гарантированных глубин судового хода, высокая стоимость круизов.
Рабочая группа комиссии Госсовета изучила все перечисленные проблемы и по итогам подготовила предложения по их решению.
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Предложено продлить программу льготного лизинга круизных судов, увеличить размер судового утилизационного гранта до 50%, обеспечить развитие портовой инфраструктуры в регионах за счет федерального финансирования. Кроме того, предложено упростить процессы оформления заходов в российские акватории иностранных судов с туристами. Власти отмечают, что в допандемийный период во Владивосток ежегодно заходили до 20 таких судов.
"В итоге необходимо выработать последовательную и согласованную политику всех заинтересованных ведомств для разработки единой комплексной государственной программы по развитию пассажирского, паромного, круизного флота, судоходных путей и береговой инфраструктуры с четким механизмом инвестирования в отрасль", – отметил Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
Зампред кабмина Дмитрий Чернышенко, который провел первое совместное заседание президиума правительственной комиссии, сообщал, что концепцию развития круизного туризма представят правительству России до 15 ноября.
В регионе действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморского края, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.
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ТуризмПриморский крайВладивостокОлег КожемякоДмитрий ЧернышенкоРоссияНовости - Туризм
 
 
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