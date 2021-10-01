05:36 01.10.2021 (обновлено: 09:56 01.10.2021)
Глава Приморья предложил идеи для развития в регионе круизного туризма
Глава Приморья Кожемяко предложил идеи для развития в регионе круизного туризма
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании комиссии Госсовета представил предложения по развитию круизного туризма в России, сообщает краевое правительство в пятницу.
В ходе совместного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" и президиума правительственной комиссии по развитию туризма в РФ руководитель рабочей группы Кожемяко выступил с докладом на тему развития круизного туризма.
"Кожемяко напомнил, что в советские годы круизный туризм в Приморье был популярен. Существовали круизы как внутри региона, так и по всему Дальнему Востоку, был флот. Сегодня некоторые компании успешно работают в этом направлении. Но для них нужно создать условия по приобретению новых судов", - говорится в сообщении.
Среди основных факторов, препятствующих успешному развитию отрасли, названы износ круизного флота, дефицит качественной туристической инфраструктуры, отсутствие стимулирующих мер к использованию флота для туристско-экскурсионных перевозок, обмеление рек и заиливание дна водоемов, отсутствие гарантированных глубин судового хода, высокая стоимость круизов.
Рабочая группа комиссии Госсовета изучила все перечисленные проблемы и по итогам подготовила предложения по их решению.
Предложено продлить программу льготного лизинга круизных судов, увеличить размер судового утилизационного гранта до 50%, обеспечить развитие портовой инфраструктуры в регионах за счет федерального финансирования. Кроме того, предложено упростить процессы оформления заходов в российские акватории иностранных судов с туристами. Власти отмечают, что в допандемийный период во Владивосток ежегодно заходили до 20 таких судов.
"В итоге необходимо выработать последовательную и согласованную политику всех заинтересованных ведомств для разработки единой комплексной государственной программы по развитию пассажирского, паромного, круизного флота, судоходных путей и береговой инфраструктуры с четким механизмом инвестирования в отрасль", – отметил Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
Зампред кабмина Дмитрий Чернышенко, который провел первое совместное заседание президиума правительственной комиссии, сообщал, что концепцию развития круизного туризма представят правительству России до 15 ноября.
В регионе действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморского края, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.