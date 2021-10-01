https://ria.ru/20211001/televidenie-1752713789.html

Чернышенко поздравил россиян с юбилеем отечественного телевещания

Чернышенко поздравил россиян с юбилеем отечественного телевещания - РИА Новости, 01.10.2021

Чернышенко поздравил россиян с юбилеем отечественного телевещания

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поздравил российских телезрителей с 90-летием отечественного телевещания. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T17:24

2021-10-01T17:24

2021-10-01T17:24

общество

дмитрий чернышенко

россия

российская телевизионная и радиовещательная сеть

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поздравил российских телезрителей с 90-летием отечественного телевещания."Дорогие друзья! Ровно 90 лет назад, 1 октября 1931 года, из студии при Московском радиоузле начались первые регулярные телевизионные передачи. Именно с этого дня берет начало история российского телевидения, которое на тот момент было еще механическим. Строительство телевизионных центров началось через несколько лет, внедрялись уже электронные системы, и в сентябре 1938 года свою работу начал Ленинградский телецентр", - сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера.Он добавил, что к 1950 году телевидение уже активно распространялось на всю страну и было доступно только в трех странах мира - СССР, США и Великобритании."Телевидение прочно вошло в нашу с вами жизнь. Даже сейчас, в эпоху развития социальных сетей и интернет-площадок, телевидение не теряет своей актуальности. За годы существования появилось множество программ, ориентированных на совершенную разную аудиторию... Совокупная аудитория российского телевидения больше, чем население нашей страны. Благодаря современным телекоммуникациям и информационным технологиям, вещание наших телеканалов в разных средах обеспечивает возможность их просмотра не только гражданам России, но и русскоязычной аудитории во всем мире", - сказал Чернышенко.Он отметил, что сегодня активно ведется работа по внедрению инновационных сервисов, разрабатываются новые форматы."С момента появления телевидения, от небольшого изображения на экране, мы перешли к технологиям, позволяющим снимать и транслировать изображения высочайшего качества. На сегодняшний день, Российская телевизионная и радиовещательная сеть - крупнейшая в мире цифровая телесеть, в составе которой более пяти тысяч передающих станций и более 10 тысяч цифровых передатчиков. Это уникальная по своему масштабу инфраструктура, которая не стоит на месте и объединяет жителей со всех регионов нашей страны. Друзья, поздравляю с этой значимой для всех нас датой. Уверен, что отечественное телевидение будет развиваться дальше, реализуя прорывные идеи и радуя своего зрителя", - сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера.

https://ria.ru/20211001/televidenie-1752461874.html

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общество, дмитрий чернышенко, россия, российская телевизионная и радиовещательная сеть