https://ria.ru/20211001/tela-1752637186.html

В Подмосковье нашли два мумифицированных тела

В Подмосковье нашли два мумифицированных тела - РИА Новости, 01.10.2021

В Подмосковье нашли два мумифицированных тела

Мумифицированные тела мужчины и женщины нашли в подмосковном Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T12:03

2021-10-01T12:03

2021-10-01T12:03

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мумифицированные тела мужчины и женщины нашли в подмосковном Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.По ее словам, информация о нахождении тел поступила в правоохранительные органы 30 сентября.Она добавила, что возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место, назначили медицинские экспертизы, нашли и изъяли около дома предметы, важные для дальнейшего расследования."Планируется проведение криминалистических и дактилоскопических судебных экспертиз в отношении обнаруженных на месте происшествия объектов, устанавливается местонахождение лиц, возможно причастных к совершенному преступлению, либо обладающих информацией об обстоятельствах произошедшего", - добавила Врадий.

https://ria.ru/20210211/telo-1597122398.html

https://ria.ru/20211001/tela-1752609399.html

одинцово

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия