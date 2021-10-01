https://ria.ru/20211001/tela-1752637186.html
В Подмосковье нашли два мумифицированных тела
В Подмосковье нашли два мумифицированных тела - РИА Новости, 01.10.2021
В Подмосковье нашли два мумифицированных тела
Мумифицированные тела мужчины и женщины нашли в подмосковном Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:03
2021-10-01T12:03
2021-10-01T12:03
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мумифицированные тела мужчины и женщины нашли в подмосковном Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.По ее словам, информация о нахождении тел поступила в правоохранительные органы 30 сентября.Она добавила, что возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место, назначили медицинские экспертизы, нашли и изъяли около дома предметы, важные для дальнейшего расследования."Планируется проведение криминалистических и дактилоскопических судебных экспертиз в отношении обнаруженных на месте происшествия объектов, устанавливается местонахождение лиц, возможно причастных к совершенному преступлению, либо обладающих информацией об обстоятельствах произошедшего", - добавила Врадий.
https://ria.ru/20210211/telo-1597122398.html
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одинцово
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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
В Подмосковье нашли два мумифицированных тела
В подмосковном Одинцово нашли мумифицированные тела мужчины и женщины