https://ria.ru/20211001/tarify-1752735399.html
В МО с 1 октября изменились тарифы на газ
В МО с 1 октября изменились тарифы на газ - РИА Новости, 01.10.2021
В МО с 1 октября изменились тарифы на газ
В комитете по ценам и тарифам Московской области назвали новые тарифы на газ. Их установили в Подмосковье с 1 октября. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T19:07
2021-10-01T19:07
2021-10-01T19:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155200/68/1552006841_0:219:2866:1831_1920x0_80_0_0_59f9fc47777fb5c4ac1a8bada27acc93.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В комитете по ценам и тарифам Московской области назвали новые тарифы на газ. Их установили в Подмосковье с 1 октября. Об этом сообщил телеканал "360".Использование газа для нагрева воды и приготовления еды на плите будет стоить 7,03 рубля за кубический метр.Использование газа для нагрева воды и приготовления еды на плите при отсутствии центрального горячего водоснабжения составит 6,20 рубля за кубический метр.Отопление и использование газа одновременно в описанных выше случаях будет стоить 6160,68 рубля за тысячу кубических метров.Индивидуальное отопление жилья сверх стандарта и без приборов учета газа составит 7337,97 рубля за тысячу кубических метров.Отопление нежилых помещений без приборов учета газа будет стоить 7347,39 рубля за тысячу кубических метров.Отопление и электричество с использованием котельных или другого оборудования, которое находится в общей долевой собственности, составит 5934,72 рубля за тысячу кубических метров.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155200/68/1552006841_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_fcdd6adb371b60508e520f3b6e3d0d81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
В комитете по ценам и тарифам Московской области назвали новые тарифы на газ. Их установили в Подмосковье с 1 октября. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Использование газа для нагрева воды и приготовления еды на плите будет стоить 7,03 рубля за кубический метр.
Использование газа для нагрева воды и приготовления еды на плите при отсутствии центрального горячего водоснабжения составит 6,20 рубля за кубический метр.
Отопление и использование газа одновременно в описанных выше случаях будет стоить 6160,68 рубля за тысячу кубических метров.
Индивидуальное отопление жилья сверх стандарта и без приборов учета газа составит 7337,97 рубля за тысячу кубических метров.
Отопление нежилых помещений без приборов учета газа будет стоить 7347,39 рубля за тысячу кубических метров.
Отопление и электричество с использованием котельных или другого оборудования, которое находится в общей долевой собственности, составит 5934,72 рубля за тысячу кубических метров.