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В МО с 1 октября изменились тарифы на газ

В МО с 1 октября изменились тарифы на газ - РИА Новости, 01.10.2021

В МО с 1 октября изменились тарифы на газ

В комитете по ценам и тарифам Московской области назвали новые тарифы на газ. Их установили в Подмосковье с 1 октября. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T19:07

2021-10-01T19:07

2021-10-01T19:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В комитете по ценам и тарифам Московской области назвали новые тарифы на газ. Их установили в Подмосковье с 1 октября. Об этом сообщил телеканал "360".Использование газа для нагрева воды и приготовления еды на плите будет стоить 7,03 рубля за кубический метр.Использование газа для нагрева воды и приготовления еды на плите при отсутствии центрального горячего водоснабжения составит 6,20 рубля за кубический метр.Отопление и использование газа одновременно в описанных выше случаях будет стоить 6160,68 рубля за тысячу кубических метров.Индивидуальное отопление жилья сверх стандарта и без приборов учета газа составит 7337,97 рубля за тысячу кубических метров.Отопление нежилых помещений без приборов учета газа будет стоить 7347,39 рубля за тысячу кубических метров.Отопление и электричество с использованием котельных или другого оборудования, которое находится в общей долевой собственности, составит 5934,72 рубля за тысячу кубических метров.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)