https://ria.ru/20211001/szhr-1752674094.html

В СЖР призвали СМИ внимательно изучить список "запрещенных" данных ФСБ

В СЖР призвали СМИ внимательно изучить список "запрещенных" данных ФСБ - РИА Новости, 01.10.2021

В СЖР призвали СМИ внимательно изучить список "запрещенных" данных ФСБ

Журналистам необходимо внимательно ознакомиться со списком сведений, за передачу которых можно стать иноагентом, но главное в данном вопросе – интересы... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T15:01

2021-10-01T15:01

2021-10-01T15:01

общество

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

союз журналистов россии

тимур шафир

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Журналистам необходимо внимательно ознакомиться со списком сведений, за передачу которых можно стать иноагентом, но главное в данном вопросе – интересы национальной безопасности, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.ФСБ России ранее утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, не относящихся к гостайне, но которые, будучи переданы другим государствам или иностранцам, могут использоваться против безопасности России, а лица, целенаправленно собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами."Что касается относительно приказа директора ФСБ, там ситуация выглядит немножко по-другому: ФСБ опубликовала перечень сведений в области военной безопасности, военно-технической деятельности, которые не могут передаваться иностранным гражданам, иностранным организациям, потому что они могут быть использованы против интересов и безопасности РФ. Это мы имеем дело не столько со статусом иностранного агента, сколько с вопросами национальной безопасности государства", - сказал Шафир агентству.Он отметил, СЖР еще не знает точно, какие могут возникнуть ситуации в связи с данным списком, однако очевидно, что они будут касаться вопросов национальной безопасности."Первое, что необходимо сделать - это всем нам и нашим коллегам внимательно с этим приказом ознакомиться, что конкретно в нем перечислено, какие сведения не подлежат разглашению, чтобы у журналистов не возникло моментально с этим проблем. На данный момент приказ опубликован - и очень желательно с текстом приказа, с данными ознакомиться, потому что здесь вопрос национальной безопасности, не только вопрос попадания в статус иноагентов, - добавил Шафир.Перечень состоит из 60 пунктов. В него, в частности, попали сведения об оценках и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки; информация о дислокации Вооруженных сил РФ и подразделений силовых структур; данные о морально-психологическом климате в российской армии; сведения о методах боевой подготовки военнослужащих.Также в перечень вошла информация о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения, военной и специальной техники; данные о применении квантовых технологий и искусственного интеллекта при создании нового оружия и спецтехники (за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе); сведения о работе центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак; данные об импорте продукции двойного назначения, применяемой, в том числе, в целях обеспечения обороны и безопасности РФ.Большая часть перечня касается "Роскосмоса". Как следует из документа, к сведениям, не подпадающим под категорию государственной тайны, относится информация о финансовом состоянии "Роскосмоса" и финансово-экономические прогнозы развития, сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, приводящих к сдерживанию развития космической госкорпорации.Помимо этого, в список включены сведения о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры, а также планы по их разработке. Также значатся данные о разработке и внедрении в космической технике инноваций и технологий нового поколения, в том числе на новых физических принципах, сведения о внедрении космических технологий в интересах обороны и безопасности страны, сведения о развитии ядерной энергетики, включая создание межорбитальных буксиров.

https://ria.ru/20210922/matvienko-1751306266.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210930/smi-1752485081.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), союз журналистов россии, тимур шафир, россия