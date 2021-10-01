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Тверская область
https://ria.ru/20211001/stroitelstvo-1752694855.html
Стартовало строительство газопровода к четырем тверским населенным пунктам
Стартовало строительство газопровода к четырем тверским населенным пунктам - РИА Новости, 01.10.2021
Стартовало строительство газопровода к четырем тверским населенным пунктам
В Калязинском районе Тверской области началось строительство межпоселкового газопровода к четырем населенным пунктам, что создаст условия для газификации 345... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:38
2021-10-01T16:38
тверская область
калязинский район
газпром
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 1 окт – РИА Новости. В Калязинском районе Тверской области началось строительство межпоселкового газопровода к четырем населенным пунктам, что создаст условия для газификации 345 домовладений, дома культуры, библиотеки, школы, детских садов и других социально значимых учреждений, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Газовые сети протяженностью почти 20 километров строятся в рамках подписанной в прошлом году с Газпромом программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме почти 16 миллиардов рублей.По словам губернатора области Игоря Рудени, программа газификации Верхневолжья – одна из наиболее масштабных, она дает шанс привести газ в каждый район областиОкончание строительства запланировано на 2022 год.В этом году в регионе введут в строй 209 километров межпоселковых и распределительных сетей, газифицируют 26 населенных пунктов, свыше 2,7 тысячи домов и квартир.Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1,1 тысячи километра газовых сетей и 150 километров газопроводов-отводов, будет обеспечена газификация порядка 100 тысяч домовладений и 120 котельных в населенных пунктах.
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калязинский район, газпром, игорь руденя
16:38 01.10.2021
 

Стартовало строительство газопровода к четырем тверским населенным пунктам

© Фото : Правительство Тверской областиСтартовало строительство газопровода к четырем тверским населенным пунктам
Стартовало строительство газопровода к четырем тверским населенным пунктам - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : Правительство Тверской области
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ТВЕРЬ, 1 окт – РИА Новости. В Калязинском районе Тверской области началось строительство межпоселкового газопровода к четырем населенным пунктам, что создаст условия для газификации 345 домовладений, дома культуры, библиотеки, школы, детских садов и других социально значимых учреждений, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Газовые сети протяженностью почти 20 километров строятся в рамках подписанной в прошлом году с Газпромом программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме почти 16 миллиардов рублей.
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По словам губернатора области Игоря Рудени, программа газификации Верхневолжья – одна из наиболее масштабных, она дает шанс привести газ в каждый район области
Окончание строительства запланировано на 2022 год.
В этом году в регионе введут в строй 209 километров межпоселковых и распределительных сетей, газифицируют 26 населенных пунктов, свыше 2,7 тысячи домов и квартир.
Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1,1 тысячи километра газовых сетей и 150 километров газопроводов-отводов, будет обеспечена газификация порядка 100 тысяч домовладений и 120 котельных в населенных пунктах.
 
Тверская областьКалязинский районГазпромИгорь Руденя
 
 
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