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Стартовало строительство газопровода к четырем тверским населенным пунктам

Стартовало строительство газопровода к четырем тверским населенным пунктам - РИА Новости, 01.10.2021

Стартовало строительство газопровода к четырем тверским населенным пунктам

В Калязинском районе Тверской области началось строительство межпоселкового газопровода к четырем населенным пунктам, что создаст условия для газификации 345... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T16:38

2021-10-01T16:38

2021-10-01T16:38

тверская область

калязинский район

газпром

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 1 окт – РИА Новости. В Калязинском районе Тверской области началось строительство межпоселкового газопровода к четырем населенным пунктам, что создаст условия для газификации 345 домовладений, дома культуры, библиотеки, школы, детских садов и других социально значимых учреждений, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Газовые сети протяженностью почти 20 километров строятся в рамках подписанной в прошлом году с Газпромом программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме почти 16 миллиардов рублей.По словам губернатора области Игоря Рудени, программа газификации Верхневолжья – одна из наиболее масштабных, она дает шанс привести газ в каждый район областиОкончание строительства запланировано на 2022 год.В этом году в регионе введут в строй 209 километров межпоселковых и распределительных сетей, газифицируют 26 населенных пунктов, свыше 2,7 тысячи домов и квартир.Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1,1 тысячи километра газовых сетей и 150 километров газопроводов-отводов, будет обеспечена газификация порядка 100 тысяч домовладений и 120 котельных в населенных пунктах.

https://ria.ru/20210930/promtekhnopark-1752504652.html

калязинский район

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калязинский район, газпром, игорь руденя