https://ria.ru/20211001/stolknovenie-1752737401.html
В Аризоне два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом
В Аризоне два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом - РИА Новости, 01.10.2021
В Аризоне два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом
Два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом в американском штате Аризона, сообщает телеканал ABC15 со ссылкой на власти. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T19:21
2021-10-01T19:21
2021-10-01T19:21
в мире
сша
аризона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_bf7dc6c5a5fdf4636a57131368dbe75e.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом в американском штате Аризона, сообщает телеканал ABC15 со ссылкой на власти.По данным телеканала, самолет и вертолет столкнулись в воздухе в пятницу утром по местному времени рядом с аэропортом Чэндлер. По данным властей, после столкновения вертолет потерпел крушение и загорелся, находившиеся в нем два человека скончались.Власти пока не уточняют, что стало причиной столкновения.
https://ria.ru/20210930/strelba-1752557043.html
сша
аризона
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_d511570d75b493af5bab9da829491563.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, аризона
В Аризоне два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом
Два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом в американском штате Аризона