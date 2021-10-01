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В Аризоне два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом

В Аризоне два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом - РИА Новости, 01.10.2021

В Аризоне два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом

Два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом в американском штате Аризона, сообщает телеканал ABC15 со ссылкой на власти. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T19:21

2021-10-01T19:21

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом в американском штате Аризона, сообщает телеканал ABC15 со ссылкой на власти.По данным телеканала, самолет и вертолет столкнулись в воздухе в пятницу утром по местному времени рядом с аэропортом Чэндлер. По данным властей, после столкновения вертолет потерпел крушение и загорелся, находившиеся в нем два человека скончались.Власти пока не уточняют, что стало причиной столкновения.

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