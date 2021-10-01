Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20211001/spusenie-1752689568.html
В Подмосковье водитель автобуса спас ребенка от напавшего на него мужчины
В Подмосковье водитель автобуса спас ребенка от напавшего на него мужчины - РИА Новости, 01.10.2021
В Подмосковье водитель автобуса спас ребенка от напавшего на него мужчины
Водитель автобуса в Подмосковье защитил ребенка от напавшего на него мужчины, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:04
2021-10-01T16:53
хорошие новости
происшествия
мострансавто
московская область (подмосковье)
москва
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752689542_0:311:768:743_1920x0_80_0_0_c5ab8ef9c6c50d6755fe793fb9510562.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Водитель автобуса в Подмосковье защитил ребенка от напавшего на него мужчины, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Евгений Тютькин из Люберец работает в Мострансавто. Инцидент произошел, когда он ехал по маршруту № 323 от станции метро "Выхино" к поселку Октябрьский. На остановке в автобус вошел мальчик, оплатил проезд и сел на переднее сиденье рядом с водителем. Позднее в салоне началась перепалка между двумя мужчинами, которые агрессивно себя вели и ругались. Водитель сделал им замечание, вскоре один из мужчин вышел."Мы уже были в поселке Октябрьский, когда мальчик вышел из автобуса. А потом смотрю, за ним пошел и тот мужчина, который конфликтовал. Он подошел к парню, схватил его за рюкзак и начал трясти, а еще нецензурно выражаться", — рассказал водитель.Он уточнил, что тут же сообщил о происходящем диспетчеру и вышел из автобуса."Я подошел к ним, смотрю, ребенок напуган, молчит. Оттащил мужчину от парня и сказал, чтобы мальчик шел домой. Пока он переходил дорогу, я этого мужика держал, а когда парень скрылся из виду, отпустил. Спросил, чего он к нему привязался, но тот ничего не ответил, был в нетрезвом состоянии", — заключил Евгений Тютькин.
https://ria.ru/20210209/sobaki-1596654988.html
https://ria.ru/20210929/nadrugatelstvo-1752289776.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752689542_0:194:768:770_1920x0_80_0_0_527b1bfb02b455152fb213b4b439084a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, мострансавто, московская область (подмосковье), москва, авто
16:04 01.10.2021 (обновлено: 16:53 01.10.2021)
 
В Подмосковье водитель автобуса спас ребенка от напавшего на него мужчины

В Подмосковье водитель автобуса спас мальчика от напавшего на него пьяного мужчины

© Фото : пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиВодитель автобуса Мострансавто Евгений Тютькин из МАП № 1 г. Люберцы спас несовершеннолетнего пассажира от напавшего на него мужчины
Водитель автобуса Мострансавто Евгений Тютькин из МАП № 1 г. Люберцы спас несовершеннолетнего пассажира от напавшего на него мужчины - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Водитель автобуса в Подмосковье защитил ребенка от напавшего на него мужчины, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Евгений Тютькин из Люберец работает в Мострансавто. Инцидент произошел, когда он ехал по маршруту № 323 от станции метро "Выхино" к поселку Октябрьский. На остановке в автобус вошел мальчик, оплатил проезд и сел на переднее сиденье рядом с водителем. Позднее в салоне началась перепалка между двумя мужчинами, которые агрессивно себя вели и ругались. Водитель сделал им замечание, вскоре один из мужчин вышел.
Глава города Салехарда Алексей Титовский - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 12:42Хорошие новости
Мэр Салехарда спас женщину с ребенком от агрессивных собак
"Мы уже были в поселке Октябрьский, когда мальчик вышел из автобуса. А потом смотрю, за ним пошел и тот мужчина, который конфликтовал. Он подошел к парню, схватил его за рюкзак и начал трясти, а еще нецензурно выражаться", — рассказал водитель.
Он уточнил, что тут же сообщил о происходящем диспетчеру и вышел из автобуса.
"Я подошел к ним, смотрю, ребенок напуган, молчит. Оттащил мужчину от парня и сказал, чтобы мальчик шел домой. Пока он переходил дорогу, я этого мужика держал, а когда парень скрылся из виду, отпустил. Спросил, чего он к нему привязался, но тот ничего не ответил, был в нетрезвом состоянии", — заключил Евгений Тютькин.
Допрос подозреваемого в нападении на 9-летнюю девочку
29 сентября, 12:37
Жители Подмосковья не дали ранее судимому мужчине надругаться над девочкой
 
Хорошие новостиПроисшествияМострансавтоМосковская область (Подмосковье)МоскваАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17В Дрездене открылась выставка России и Германии "Мечты о свободе"
04:05"Ужасный конец": на Украине заявили о плане раздела страны
04:02Число жертв COVID-19 в США превысило 700 тысяч человек
03:43На Украине поблагодарили Венгрию за урок газовому "наркоману"
03:35Источник рассказал о новом покрытии российских боевых машин
03:15Юрист объяснил, что делать, если во время проверки нет прав с собой
03:00Юристы рассказали о росте налога на землю в некоторых регионах
02:25Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair
02:16Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году
02:15Финансист рассказал, почему не надо инвестировать в валюту
02:15Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии
02:02В Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник" другую вакцину
01:38Объявлен победитель шоу "Голос 60+"
01:31В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19
01:15Гражданам рассказали, когда придет кризис
01:06Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию
00:59Пушков заявил о планах Саакашвили "взорвать" Грузию
00:45Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года
00:30Калмыкские буддисты начнут один из самых важных в году ритуалов
00:00В Абхазии депутат открыл стрельбу из автомата у здания МВД
Лента новостейМолния