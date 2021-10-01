https://ria.ru/20211001/spusenie-1752689568.html

В Подмосковье водитель автобуса спас ребенка от напавшего на него мужчины

В Подмосковье водитель автобуса спас ребенка от напавшего на него мужчины - РИА Новости, 01.10.2021

В Подмосковье водитель автобуса спас ребенка от напавшего на него мужчины

Водитель автобуса в Подмосковье защитил ребенка от напавшего на него мужчины, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T16:04

2021-10-01T16:04

2021-10-01T16:53

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Водитель автобуса в Подмосковье защитил ребенка от напавшего на него мужчины, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Евгений Тютькин из Люберец работает в Мострансавто. Инцидент произошел, когда он ехал по маршруту № 323 от станции метро "Выхино" к поселку Октябрьский. На остановке в автобус вошел мальчик, оплатил проезд и сел на переднее сиденье рядом с водителем. Позднее в салоне началась перепалка между двумя мужчинами, которые агрессивно себя вели и ругались. Водитель сделал им замечание, вскоре один из мужчин вышел."Мы уже были в поселке Октябрьский, когда мальчик вышел из автобуса. А потом смотрю, за ним пошел и тот мужчина, который конфликтовал. Он подошел к парню, схватил его за рюкзак и начал трясти, а еще нецензурно выражаться", — рассказал водитель.Он уточнил, что тут же сообщил о происходящем диспетчеру и вышел из автобуса."Я подошел к ним, смотрю, ребенок напуган, молчит. Оттащил мужчину от парня и сказал, чтобы мальчик шел домой. Пока он переходил дорогу, я этого мужика держал, а когда парень скрылся из виду, отпустил. Спросил, чего он к нему привязался, но тот ничего не ответил, был в нетрезвом состоянии", — заключил Евгений Тютькин.

https://ria.ru/20210209/sobaki-1596654988.html

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происшествия, мострансавто, московская область (подмосковье), москва, авто